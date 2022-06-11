كولومبيا: الحلم الكبير بالسلام/ التوق إلى السلام

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لأكثر من نصف قرن دارت حربٌ أهلية دموية في كولومبيا. بعد ست سنوات من اتفاقية السلام بين الدولة والمقاتلين، لا يزال السلام مزعزعاً في البلاد. الآن، وفي ظل هذه الظروف، تجري الانتخابات الرئاسية، ويأمل الكولومبيون من خلالها في التغيير والسلام.
شهدت الساحة الليبية في عام 2021 الكثير من الأحداث بعضها كان مشجعاً لتوقعات بمستقبل أفضل، لكن بمرور الأيام واقتراب العام من نهايته يبدو أن الحل يبتعد أكثر فأكثر مع تأجيل الانتخابات. فهل يكون عام 2022 أفضل من سابقه؟
انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري يثير مخاوف البعض من عودة حركة طالبان للحكم وانتعاش نشاط "القاعدة" وفقدان المكاسب الديمقراطية وعودة الانتهاكات بحق المرأة.
فشل الليبيون في محادثات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة، في الاتفاق على أجندة الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر هذا العام. ما يعيد الملف الليبي للمربع الأول في مشهد تتضارب فيه مصالح القوى الفاعلة سواء في الداخل أوالخارج.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن إنهاء أطول حرب أمريكية وأنه "حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن" من أفغانستان، متطلعا إلى طي صفحة تدخل بلاده عسكريا هناك منذ 20 عاما، وسط مخاوف من عودة سيطرة طالبان.
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