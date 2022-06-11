 كولومبيا: الحلم الكبير بالسلام/ التوق إلى السلام | العولمة 3000 | DW | 18.06.2022

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العولمة 3000

كولومبيا: الحلم الكبير بالسلام/ التوق إلى السلام

لأكثر من نصف قرن دارت حربٌ أهلية دموية في كولومبيا. بعد ست سنوات من اتفاقية السلام بين الدولة والمقاتلين، لا يزال السلام مزعزعاً في البلاد. الآن، وفي ظل هذه الظروف، تجري الانتخابات الرئاسية، ويأمل الكولومبيون من خلالها في التغيير والسلام.

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