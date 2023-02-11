 كولومبيا: التخلص من الفقر مع الباليه | العولمة 3000 | DW | 25.02.2023

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العولمة 3000

كولومبيا: التخلص من الفقر مع الباليه

نشأ دييغو لوبيز فقيرًا، و كان يحلم بأن يرقص الباليه، واستطاع، بفضل جهده ومثابرته، تحقيق حلمه هذا. والآن أصبح الفتى القادم من أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الكولومبية بوغوتا شابا يتمتع بآفاق جيدة للمستقبل.

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