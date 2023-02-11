العولمة 3000

كولومبيا: التخلص من الفقر مع الباليه

نشأ دييغو لوبيز فقيرًا، و كان يحلم بأن يرقص الباليه، واستطاع، بفضل جهده ومثابرته، تحقيق حلمه هذا. والآن أصبح الفتى القادم من أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الكولومبية بوغوتا شابا يتمتع بآفاق جيدة للمستقبل.