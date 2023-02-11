كولومبيا: التخلص من الفقر مع الباليه

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نشأ دييغو لوبيز فقيرًا، و كان يحلم بأن يرقص الباليه، واستطاع، بفضل جهده ومثابرته، تحقيق حلمه هذا. والآن أصبح الفتى القادم من أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الكولومبية بوغوتا شابا يتمتع بآفاق جيدة للمستقبل.
في منطقة تشهر بقسوة الحياة لسكانها في البرازيل، ولدت مبادرة من أجل بث الأمل للسكان هناك، فالسيدة إلين سيرا والتي تعرضت للاعتداء الجنسي في طفولتها، تواصل لسنوات عديدة مساعدة السكان للتخلص من الفقر عبر تعليمهم الرقص.
إنه مراوغ مهاري يمتلك جينات "الفوتسال"، ولطالما نظر إليه على أنه خليفة بيليه، لكن نيمار خرج خالي الوفاض في ثلاثة نهائيات كأس عالم شارك فيها. ولا يضمن هو نفسه التواجد في البطولة القادمة. تعريف بنيمار، الملك بدون عرش.
لم يعد الخوف على مستقبل الاقتصاد الألماني حكرا على النخب، بل أضحى شأنا يثير مخاوف غالبية الألمان. هل هذه المخاوف مبررة؟ وهل هناك خطر فعلي يهدد بفقدان ألمانيا لمكانتها العالمية ويقود إلى مزيد من تراجع مستوى المعيشة؟
الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟
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