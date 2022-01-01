كولورادو الأمريكية تعاني كثافة الثلوج بعد كارثة الحرائق

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تعاني ولاية كولورادو الأمريكية من مشاكل جسيمة ناجمة عن حرائق الغابات وأخيرا هطول الثلوج بكثافة مما تسبب في مشاكل في المياه والدفء.
عانت تركيا في الأيام الماضية من حرائق خطيرة أتت على مساحات كبيرة من الغابات، واستيقظت اليوم الأربعاء على فيضانات أدت إلى انهيار جسر وقطعت الكهرباء عن 12 قرية.
محطات من التوتر بين الجزائر والمغرب في 2021 لدرجة تخوف المتابعين من مواجهة عسكرية. التباينات بينهما تاريخية لكن أسباب العداء تعددت مؤخرا رغم كل محاولات الإطفاء. وماذا عن السنة الجديدة هل تحمل انفراجا؟
قد لا تثير خسارة ملايين الأشجار سنويا انتباهك من قبل. ولكن الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة يعد سببا للاهتمام بخطورة الأمر، خاصة بعد كوارث طبيعية شهدتها وتشهدها دول عدة. فكيف يؤثر على مناخ الأرض؟
صافر، الناقلة والخزان و"القنبلة العائمة" قرب الحديدة في اليمن فوق مياه البحر الأحمر. رحلت من اليابان إلى النرويج لتتوقف قبالة اليمن. هل تصبح سببا في إنهاء الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتزيد اليمن بؤسا أمام صمت العالم؟
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