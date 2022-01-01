 كولورادو الأمريكية تعاني الثلوج بعد الحرائق | DW الأخبار | DW | 02.01.2022

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DW الأخبار

كولورادو الأمريكية تعاني الثلوج بعد الحرائق

تعاني ولاية كولورادو الأمريكية من مشاكل جسيمة ناجمة عن حرائق الغابات وأخيرا هطول الثلوج بكثافة مما تسبب في مشاكل في المياه والدفء.

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