كولورادو الأمريكية تعاني الثلوج بعد الحرائق

الجزائر والمغرب..2021 عام التوتر فهل تكون 2022 سنة الانفراج؟

محطات من التوتر بين الجزائر والمغرب في 2021 لدرجة تخوف المتابعين من مواجهة عسكرية. التباينات بينهما تاريخية لكن أسباب العداء تعددت مؤخرا رغم كل محاولات الإطفاء. وماذا عن السنة الجديدة هل تحمل انفراجا؟