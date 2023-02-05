 كولاتورا دي أليتشي: صلصة سمك من إيطاليا | يوروماكس | DW | 05.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

كولاتورا دي أليتشي: صلصة سمك من إيطاليا

أساسها سمك السردين: صلصة السمك كولاتورا دي أليتشي مليئة بالبهارات اللاذعة. تحضر هذه الصلصة على الطريقة التقليديو في قرية تشيتارا الصغيرة على ساحل أمالفي الإيطالي.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx 13.02.2021 KW 06

زلاجات تسحبها الخيل 05.02.2023

EMXD230128_008_Jrchuo_01R_frame_2190.jpeg (© DW ) Stichwort: JR CHUO, Scherenschnitte

حفظ الشعاب المرجانية بفن قص الورق 29.01.2023

Ponte Vecchio, Florenz

جسر بونتي فيكيو الغامض في فلونسا 29.01.2023

EMXD230128_009_FreakAfrique_01S_frame_5187.jpeg (© Freak de l'Afrique) Stichwort: Freak de l'Afrique

إيقاع إفريقي على حلبة الرقص 29.01.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - معايير العمارة الناجحة ومواضيع أخرى 05.02.2023

Deutsche Bahn, Rhein, Rheinland-Pfalz, Tourismus, UNESCO, UNESCO-Welterbe

أجمل خطوط السكك الحديدية في ألمانيا 05.02.2023

Bücher, Berlin, Wahrzeichen, Sightseeing, Sehenswürdigkeit

ما معايير العمارة الجيدة؟ 05.02.2023

London, Australien, Natur, Klimawandel, Brodie Neill

استدامة وأناقة: تصاميم برودي نيل 05.02.2023

اقرأ أيضا

sarde in saor, (fried sardines with raisins and onion) venice, veneto, italy | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

هل السمك المعلَب أو المجمّد صحيّ حقا؟ 17.09.2021

يعتبر السمك الطازج أحد أفضل الأغذية من الناحية الصحية، وأفضل بديل صحي للحوم. ولكن هل ينطبق هذا على الأسماك المعلبة أيضا؟ وما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء الأسماك؟ تابعوا معنا هذا التقرير.

Tunesien- Zarzis 22/10/2022 Tunesien Zarzis | Ertrunkene Flüchtlinge aus Zarzis im Friedhof für Fremde begraben. Der Friedhof „Afrika“ in Zarzis wurde auf Ordnung des Staatsanwalts geschlossen bis die Untersuchungen beendet sind.

فاجعة جرجيس.. أهالي الضحايا يبحثون عن الحقيقة وكشف مصير أبنائهم! 24.10.2022

فجرت فاجعة غرقى الهجرة قبالة سواحل مدينة جرجيس غضبا في تونس، وأعادت فتح ملف أزمة الهجرة المعقد. فيما يحتدم النقاش حول من يتحمل مسؤولية ما يحصل على السواحل التونسية.DW عربية تابعت ملابسات المأساة والتقت بعض الأهالي.