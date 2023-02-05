كولاتورا دي أليتشي: صلصة سمك من إيطاليا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أساسها سمك السردين: صلصة السمك كولاتورا دي أليتشي مليئة بالبهارات اللاذعة. تحضر هذه الصلصة على الطريقة التقليديو في قرية تشيتارا الصغيرة على ساحل أمالفي الإيطالي.
يعتبر السمك الطازج أحد أفضل الأغذية من الناحية الصحية، وأفضل بديل صحي للحوم. ولكن هل ينطبق هذا على الأسماك المعلبة أيضا؟ وما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء الأسماك؟ تابعوا معنا هذا التقرير.
فجرت فاجعة غرقى الهجرة قبالة سواحل مدينة جرجيس غضبا في تونس، وأعادت فتح ملف أزمة الهجرة المعقد. فيما يحتدم النقاش حول من يتحمل مسؤولية ما يحصل على السواحل التونسية.DW عربية تابعت ملابسات المأساة والتقت بعض الأهالي.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول