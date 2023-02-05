كولاتورا دي أليتشي: صلصة سمك من إيطاليا

هل السمك المعلَب أو المجمّد صحيّ حقا؟

يعتبر السمك الطازج أحد أفضل الأغذية من الناحية الصحية، وأفضل بديل صحي للحوم. ولكن هل ينطبق هذا على الأسماك المعلبة أيضا؟ وما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء الأسماك؟ تابعوا معنا هذا التقرير.