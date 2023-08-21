 كوكب أم قمر صناعي؟ تعرف على الأجسام في السماء بهذه الطريقة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 21.08.2023

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علوم وتكنولوجيا

كوكب أم قمر صناعي؟ تعرف على الأجسام في السماء بهذه الطريقة

تحوي السماء على أجسام عديدة متلألئة. وببعض الخبرة والمراس يمكننا معرفة طبيعة هذه الأجسام، أي فيما لو كانت نجوما وكواكب أم أنها مجرد أجسام صناعية مضيئة. نقدم هذه النصائح المفيدة والسهلة لمحبي الفضاء والنجوم.

كوكب الأرض والنجوم والكواكب المحيطة

يمكن أن يكون "الضوء الساطع" الذي يتحرك بسرعة كبيرة عبر سماء الليل عبارة عن قمر صناعي أو طائرة.

ببعض العلم والمتابعة، يمكن معرفة العديد من أسرار السماء، إذ لجأ البحارة القدماء إلى معرفة الاتجاهات على الأرض عبر مراقبة الشمس والنجوم. وإذا لم تكن هناك بوصلة في متناول يدك، يمكنك تحديد الاتجاه الذي تواجهه تقريبًا باستخدام الشمس. تذكر القول: "من الشرق تشرق الشمس، وصوب الجنوب تشرق، وفي الغرب تغرب، وفي الشمال لا يوجد شيء".

مختارات

في ربيع عام 2023، على سبيل المثال، كان كوكب الزهرة مرئيًا للغاية في الغرب في المساء. لذلك إذا لاحظت "نجمة" ساطعة للغاية في الغرب في المساء، فمن المرجح أنها كوكب الزهرة "نجمة المساء".

نجم أم كوكب؟

إذا لاحظت "ضوءًا ساطعًا" في السماء لا يتحرك، فمن المرجح أنه نجم أو كوكب. لتمييزها عن بعضها، ألق نظرة فاحصة: النجوم تلمع بينما الكواكب لا تلمع.

وبحسب موقع inRLP.de الألماني فإن وميض النجوم ناتج عن اضطراب الغلاف الجوي للأرض، والذي يمر الضوء من خلاله قبل أن يصل إلى أعيننا. على الرغم من أن الضوء المنبعث من الكواكب ينتقل أيضًا عبر الغلاف الجوي للأرض، إلا أن التوهج لا يكون ملحوظًا عادةً لأن الكواكب تبدو أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ.

يمكن للتطبيقات الإلكترونية، مثل تطبيق Stellarium المجاني، أن تساعد أيضًا في التمييز بين النجوم والكواكب. بمجرد تثبيت التطبيق، يمكن توجيه الهاتف الذكي نحو السماء لمعرفة بالضبط ماهية الجسم السماوي. كما يساعد هذا التطبيق على مراقبة النجوم أو الكوكب على مدى فترة زمنية أطول، إذ تتحرك الكواكب عبر السماء بمرور الوقت. هذا هو السبب في أنها كانت تسمى"النجوم المتجولة".

التمييز بين الأقمار الصناعية والطائرات

يمكن أن يكون "الضوء الساطع" الذي يتحرك بسرعة كبيرة عبر سماء الليل عبارة عن قمر صناعي أو طائرة. إذا كان الشيء الموجود في السماء يومض أو كان به أضواء خضراء أو حمراء، فهذا يعني أنه طائرة. الأقمار الصناعية لا تومض، ولكنها تتحرك عبر السماء حيث أن نقاط الضوء الساطعة أكثر أو أقل وتختفي فجأة.

من خلال الممارسة، من الممكن التمييز بين أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية. على سبيل المثال، عادةً ما تظهر أقمار "ستارلينك" الخاصة بشركة "سبيس إكس" في مجموعات كبيرة، فيما يتبع قمر صناعي واحد عدة أقمار أخرى.

ومع ذلك، فإن الأقمار الصناعية "ستارلينك" تربك بعض مراقبي النجوم، الذين ينظرون إليها مرارًا وتكرارًا على أنها أجسام غريبة مفترضة. لا عجب إذ تطير الأقمار الصناعية بالقرب من بعضها البعض وتترك وراءها أثرا واضحا. ويشير المراقبون أيضًا إلى أقمار "ستارلينك" على أنها "سلسلة أضواء".

بالإضافة إلى ما ذكر يمكن أن تؤدي المراحل المختلفة لإطلاق الصواريخ أيضًا إلى حدوث ظواهر غير عادية في السماء. يمكن أن تظهر تموجات حلزونية في الأفق على سبيل المثال، عندما تقوم مرحلة الصاروخ بإخراج الوقود الزائد.

علاء جمعة 

  • Wettbewerb Insight Astronomy People and Space (Royal Museum Greenwich/Brad Goldpaint)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الفضاء من الصحراء الأمريكية

    تظهر صورة الأمريكي براد غولدبينت المساحات الطبيعية الشاسعة لصحراء موهافه في ولاية يوتا الأمريكية: بالإضافة إلى المصور نفسه، يمكن رؤية القمر ومجرة أندروميدا. فازت هذه الصورة بالمركز الأول في مسابقة للتصوير وكانت قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه استرليني.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Aurorae (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الشفق القطبي في فنلندا

    أضواء الشفق تظهر في الصورة وكأنها تمتد إلى ما لانهاية، وقد اصطاد المصور الفرنسي نيكولا ليفودو هذه الصورة في شمال غرب فنلندا، وكان لديه أقل من دقيقة قبل أن يتلاشى الضوء الظاهر في الصورة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Galaxies (Royal Museum Greenwich/Steven Mohr)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المجرات القديمة

    تم اكتشاف مجرة "NGC 3521" التي تظهر هنا عام 1784، وهي تبعد حوالي 26 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي. ومن أجل التمكن من التقاط هذه الصورة، تم ضبط غالق آلة التصوير للتعرض للضوء لأكثر من 20 ساعة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Moon (Royal Museum Greenwich/Jordi Delpeix Borrell)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    القمر السالب

    في كثير من الأحيان، يقوم الفلكيون بعكس الألوان الظاهرة من خلال عرض الصورة السلبية للصورة، وذلك كي تتضح التفاصيل الدقيقة في الفضاء. في هذه الصورة، أدت هذه الطريقة إلى إظهار صورة واضحة للقمر بينت بعضاً من خصائص تربته.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Sun (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    تكوّن كسوف الشمس

    أثناء الكسوف الشمسي في أغسطس/ آب 2017، تم التقاط هذه الصورة من قبل نيكولا ليفودو. وبشكل غير واضح، يظهر بالقرب من الشمس وعلى يمين الصورة، كوكب المريخ بلونه الأحمر.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Planets, Comets and Asteroids (Royal Museum Greenwich/Martin Lewis)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    كوكب الزهرة

    قبيل غروب الشمس، تم التقاط هذه الصورة الرشيقة لكوكب الزهرة، وذلك باستخدام تقنية معقدة تعتمد على كاميرا فيديو خاصة ذات أبعاد بؤرية حادة سمحت للمصور في النهاية بالحصول على هذا المشهد.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Special Prize: Robotic Scope (Royal Museum Greenwich/Damian Peach)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المذنبات في بحر النجوم

    صورة تظهر كوكبة نادرة من الأجرام السماوية. بالإضافة إلى مجموعة النجوم الزرقاء المسماة "بلييديس" (يمين)، يظهر أيضاً مذنبان لامعان يسبحان في أعماق الكون. تم التقاط هذه الصورة من قبل داميان بيتش.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Skyscapes (Royal Museum Greenwich/Ferenc Szémár)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    أضواء غير واضحة

    يمكن لأضواء المدينة أن تتناغم بشكل جميل مع تلألؤ النجوم. التقطت هذه الصورة من قبل الهنغاري فيرينتس سيمار أثناء تكون الضباب في فصل الشتاء، وتظهر مساراً واضحاً للنجوم نظراً لوقت التعرض الطويل فوق الأفق.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Stars and Nebulae (Royal Museum Greenwich/Mario Cogo)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    سديم فوق ناميبيا

    في ناميبيا، يجدر النظر إلى السماء في الليل. هذه الصورة التقطها ماريو كوغو وتظهر سديماً ضبابياً ومجموعة النجوم المحيطة به.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Young Astronomy Photographer of the Year (Royal Museum Greenwich/Fabian Dalpiaz)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    نيزك في الدولوميت

    كان المصور فابيان دالبياز، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، في المكان المناسب والوقت المناسب، حيث التقط بعدسة بحجم 50 مليمتراً هذه الصورة المذهلة للنيازك خلف جبال الدولوميت الجنوبية. وفي الصورة يظهر القمر فوق مشهد خريفي.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Patrick Moore prize (Royal Museum Greenwich/Tianhong Li)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    على درب التبانة

    التقط تيان هونغ لي هذه الصورة الأخاذة بما يشبه الفرشاة الضخمة، وهي في الواقع مجرة تحتوي على ما يقدر بمائة إلى 300 مليار نجم، بما في ذلك نظامنا الشمسي مع الأرض. (إعداد سابرينا فالكر/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة