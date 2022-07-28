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كوفيد 19: متى نتمتع بالحصانة ضد الفيروس؟

لا أحد يمكن أن يعرف متى يكون محميا من عدوى جديدة وما مدى هذه الحماية في المتوسّط. لكن، ماذا نعرف عن عمل جهاز المناعة حقًّا؟