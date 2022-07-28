كوفيد 19: متى نتمتع بالحصانة ضد الفيروس؟

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لا أحد يمكن أن يعرف متى يكون محميا من عدوى جديدة وما مدى هذه الحماية في المتوسّط. لكن، ماذا نعرف عن عمل جهاز المناعة حقًّا؟
أفاد تقرير طبي ألماني بأن حوالي 300 ألف شخص عولجوا في عيادات الأطباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021 يعانون من أعراض ممتدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
انتهت دراسة لفريق باحثين من إحدى الجامعات الألمانية إلى اكتشاف نوع معين من الجينات يقلل مخاطر الوفاة عند الإصابة بمرض كورونا. وأوضحت الدراسة أن هذا النمط الجيني موجود لدى نحو 10% من السكان في أوروبا.
بعد ساعات من فراره من مبنى الرئاسة الذي اقتحمه محتجون، أعلن رئيس سريلانكا موافقته على التنحي الأسبوع المقبل، كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للتنحي، لكن المحتجين أضرموا النار في منزله.
وسط "أزمة جوع عالمية غير مسبوقة"، تزداد الدعوات للدول، وخصوصًا الفقيرة، لتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. فهل يمكن لدول عربية تحقيق ذلك؟ وما التحديات؟
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