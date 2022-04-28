كوفيد 19 تغطية خاصة: هل علينا أخذ اللقاح مرة آخرى؟

دراسة: تراجع فعالية جرعة بيونتيك/فايزر المعززة بعد 3 أشهر

ما هي المدة التي يحمي فيها التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح بيونتك/فايزر من الإصابة بمسار شديد من متحوري دلتا وأوميكرون؟ تشير نتيجة دراسة إلى أن جرعات اللقاح الإضافية قد تكون ضرورية، على الأقل عند كبار السن.