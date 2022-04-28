 كوفيد 19 تغطية خاصة: هل علينا أخذ اللقاح مرة آخرى؟ | DW الأخبار | DW | 28.07.2022

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كوفيد 19 تغطية خاصة: هل علينا أخذ اللقاح مرة آخرى؟

جميعنا يعلم قصص بعض العاملين في مجال الرعاية الطبية، ممن عملوا في أقسام مرضى كورونا لعدة أشهر دون أن يُصابوا بالعدوى. فهل يوجد ما يُسمى بالمناعة الطبيعية؟ حالياً يبدو أن هناك ضرورة للقاح آخر.

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