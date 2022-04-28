كوفيد 19 تغطية خاصة: هل علينا أخذ اللقاح مرة آخرى؟

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جميعنا يعلم قصص بعض العاملين في مجال الرعاية الطبية، ممن عملوا في أقسام مرضى كورونا لعدة أشهر دون أن يُصابوا بالعدوى. فهل يوجد ما يُسمى بالمناعة الطبيعية؟ حالياً يبدو أن هناك ضرورة للقاح آخر.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.
ما هي المدة التي يحمي فيها التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح بيونتك/فايزر من الإصابة بمسار شديد من متحوري دلتا وأوميكرون؟ تشير نتيجة دراسة إلى أن جرعات اللقاح الإضافية قد تكون ضرورية، على الأقل عند كبار السن.
عادت شوارع مدينة مكة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الاحرام البيضاء مع انطلاق مناسك الحج لأول مرة بشكل عادي بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا. ويبلغ عدد الحجاج هذا العام مليون مسلم.
أعلن معهد روبرت كوخ استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بل ولم تسجل أي وفاة اليوم بسبب الفيروس منذ أيلول/سبتمبر 2020، في مؤشر إيجابي سيعزز من فرص دحر الفيروس على الأقل في شكله الحالي.
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