كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة

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يمكن قياس تأثيرات جائحة كورونا على الناس من خلال معرفة مستويات انتشار الإصابة وعدد أسرّة المستشفيات التي لا تزال خالية. الأرقام والإحصائيات باتت أكثر أهمية لأعداد متزايدة من الناس منذ انتشار الجائحة حول العالم.
تدرس الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات خطة من ثلاث مراحل للتخفيف الشامل من تدابير الحماية من فيروس كورونا بحلول 20 مارس/ آذار. ومن المتوقع أن يتخذ السياسيون قرارات يوم الأربعاء.
أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان سعي الحكومة الاتحادية إلى تخفيف إجراءات احتواء كورونا في الصيف، داعياً إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات من أجل قضاء "صيف بلا قلق". فما هي القيود التي قد يتم تخفيفها في الصيف؟
أصيب بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص بألمانيا وأكثر من 61 مليون عبر العالم وتسبب في وفاة 1.43 مليون إنسان بالعالم وذلك بعد مرور حوالي عام على تسجيل أولى الإصابات في العالم. فماذا نعرف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن؟
مع زيادة معدل التطعيم وتراجع عدد الإصابات، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن بلاده تجاوزت الموجة الثالثة لجائحة كورونا. ووافقت السلطات التشريعية في البلاد على تخفيف بعض القيود المفروضة على متلقي اللقاح والمتعافين.
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