كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة

عودة لحفلات الهواء الطلق؟ وزير الصحة يدعو إلى تخفيف قيود كورونا بحذر

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان سعي الحكومة الاتحادية إلى تخفيف إجراءات احتواء كورونا في الصيف، داعياً إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات من أجل قضاء "صيف بلا قلق". فما هي القيود التي قد يتم تخفيفها في الصيف؟