 كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة | DW الأخبار | DW | 28.04.2022

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كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة

يمكن قياس تأثيرات جائحة كورونا على الناس من خلال معرفة مستويات انتشار الإصابة وعدد أسرّة المستشفيات التي لا تزال خالية. الأرقام والإحصائيات باتت أكثر أهمية لأعداد متزايدة من الناس منذ انتشار الجائحة حول العالم.

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