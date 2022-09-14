 كوفيد-19.. آمال في انتهاء الجائحة للأبد ومخاوف من أوبئة أخرى | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.12.2022

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صحة

كوفيد-19.. آمال في انتهاء الجائحة للأبد ومخاوف من أوبئة أخرى

رغم التراجع الهائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، فيما يحذر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة للاستعداد بشكل أفضل مستقبلا.

حتى مايو/ أيار 2020 تسبب فيروس كورونا في وفاة نصف مليون إنسان في البرازيل.

في خلال ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا المستجد أودت الجائحة بحياة نحو 6,7 مليون إنسان في جميع أنحاء العالم

قبل ثلاث سنوات، أي في نهاية عام 2019، ظهر في ووهان الصينية فيروس كورونا المستجد، ونتج عنه وباء كوفيد-19، الذي أحدث بلبلة معممة في العالم، بإصابة نحو 650 مليون إنسان بالمرض، وتسببه في وفاة نحو 6,7 مليون شخص، حسب إحصائيات عملاق البحث غوغل (غوغل نيوز).

ورغم التراجع الهائل في عدد الإصابات والوفيات إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي من أن جائحة كورونا لم تنته بعد.

وفي حين يتمتع ما لا يقل عن 90 % من سكان العالم بمناعة نسبية لفت مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسيوس إلى وجود "مكامن خلل في المراقبة والفحوصات.. والتلقيح تستمر في توفير الظروف المثالية لبروز متحورة جديدة مقلقة قد تتسبب بنسبة وفيات كبيرة".

ومنظمة الصحة العالمية هي الطرف المخول إعلان انتهاء جائحة ما. وقال فيليب سانسونيتي عالم الميكروبيولوجيا في معهد باستور: "يشكل ذلك لحظة غاية في الأهمية وغالبا ما تكون مثار جدل" مشيرا إلى أن المنظمة ليست مستعدة "لإعلان انتهاء" الجائحة.

حرق جثث موتى فيروس كورونا في نيو دلهي (23/4/2021)

في الهند بلغ عدد من توفوا بسبب جائحة كورونا أكثر من نصف مليون إنسان.

ويتوقع الخبراء تحول الجائحة تدريجيا إلى فيروس متوطن يستمر في الانتشار ويتسبب بفورة إصابات منتظمة. وهذا ما يحصل راهنا مع الحصبة أو الانفلونزا الموسمية.

مختارات

هذا غير مرجح. فوباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي انتشر على الصعيد العالمي في 2003 وتسبب بوفاة نحو 800 شخص تم احتواؤه بفضل إجراءات عزل وحجر.

وسبق "القضاء" على فيروس الجدري في العام 1980 بفضل حملة تلقيح قادتها منظمة الصحة العالمية.

 إلا أن هذا السيناريو يبقى نادر الحدوث. وشدد فيليب سانسونيتي على أن "القضاء على فيروس يعني أن المرض يجب أن يكون ظاهرا سريريا وألا يكون هناك مضيف حيواني وينبغي توفير لقاح فعال جدا يحمي مدى الحياة. إلا أن كوفيد-19 لا تتوافر فيه أي من هذه الشروط".

والمصابون بكوفيد غالبا ما لا تظهر عليهم أعراض، ما يؤثر سلبا على إجراءات العزل. وخلافا للجدري، ينتقل الفيروس إلى الحيوانات وقد يستمر بالانتشار في صفوفها وإصابة البشر مجددا.

يضاف إلى ذلك أن اللقاحات تحمي من أشكال المرض الخطرة لكنها لا تحمي كثيرا من الإصابة مجددا وثمة ضرورة للحصول على جرعات لقاح معززة.

ورأى إيتيان سيمون-لوريير مدير وحدة الجينوميات التطورية لفيروسات إيه أر أن في معهد باستور "تُترك الفيروسات تنتشر بشكل كبير جدا في هذه الأيام" فكلما أصابت شخصا يمكن أن تظهر متحورات جديدة وقد تتسبب بأشكال قوية نسبيا للمرض. وحذر "ما من سبب يدفعنا إلى الاعتقاد انه سيصبح أكثر لطفا مع أن هذا الاعتقاد يناسب الجميع".

أمام مبنى الكابيتول في واشنطن وقف أعضاء في الكونغرس الأمريكي بالشموع تكريما لضحايا جائحة كورونا (14/12/2021)

في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكبر مؤسسات الأبحاث وشركات الدواء، تسببت الجائحة في وفاة أكثر من مليون شخص.

وقد تظهر فيروسات أخرى تضرب الجهاز التنفسي: فمنذ ظهور متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وكوفيد "رصدنا حوالى عشرة فيروسات كورونا لدى وطاويط قد تنتقل عدواها إلى البشر" على ما كشف أرنو فونتانيه الخبير في الأمراض الناشئة في معهد باستور. 

فـ 60 إلى 70 % من الأمراض الناشئة، حيوانية المصدر، أي أنها تنتقل بشكل طبيعي من الحيوانات الفقرية إلى الإنسان وعلى العكس.

ومع احتلال البشر لمناطق أوسع في العالم ومن خلال السفر وتكثيف التفاعل مع الحيوانات، يساهم الإنسان في تغير النظام الإيكولوجي وتسهيل انتقال الفيروسات.

ورأى أرنو فوتانيه أنه "يمكن وينبغي القيام بالكثير في بداية أي وباء" ففي العام 2020 قررت الدنمارك حجرا في وقت مبكر ما سمح لها بالخروج منه بوقت أسرع.

وقال الباحث إنه من الضروري أيضا "التمتع بقدرة على تطوير فحوصات بشكل مبكر جدا" في بداية انتشار الوباء ما يسهل عزل المرضى بسرعة كبيرة "لكن للأسف لا زلنا اليوم نستجيب ولا نستبق".

ونوقش الأسبوع الماضي في جنيف مشروع اتفاق عالمي حول إدارة الجوائح أملا في تجنب الأخطاء التي طبعت مكافحة كوفيد-19.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

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  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

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    .. وعلى الصغار أيضا!

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

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    أسواق عيد الميلاد

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    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

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