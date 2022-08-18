كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات

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في العديد من دول العالم تم تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما هي الحال في فرنسا مثلا وذلك رغم إرتفاع أعداد المصابين الجدد. فكيف يوازن الناس بين الحذر الشديد والرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية؟
بعدما أدرت الحكومة الاتحادية تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم، ينتقش وزراء صحة الولايات الألمانية مسودة تدابير خاصة بالولايات والتي تدخل في إطار صلاحياتها.
مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، تعود المخاوف من انتشار الفيروس بين عناصر الجهاز التعليمي في المدارس الألمانية، مع غياب قوانين جامعة بالنسبة للولايات لـ16. ووزير الصحة يطالب لجنة التطعيم بتوصيات واضحة.
تحسبا موجة جديدة من جائحة كورونا الخريف المقبل، تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا، العودة لفرض ارتداء الكمامة، فيما دعا وزير الصحة الألماني الحصول على جرعة لقاح رابعة لكل الفئات العمرية.
رغم استمرار الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا ابتداء من يوم غد السبت، هذا في وقت عبر غالبية الألمان عن قلقهم من هذا الإجراء.
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