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كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات

في العديد من دول العالم تم تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما هي الحال في فرنسا مثلا وذلك رغم إرتفاع أعداد المصابين الجدد. فكيف يوازن الناس بين الحذر الشديد والرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية؟