 كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات | DW الأخبار | DW | 25.08.2022

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كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات

في العديد من دول العالم تم تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما هي الحال في فرنسا مثلا وذلك رغم إرتفاع أعداد المصابين الجدد. فكيف يوازن الناس بين الحذر الشديد والرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية؟

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ارتفعت حصيلة القصف الروسي على محطة القطارات في وسط أوكرانيا إلى 25 قتيلًا و31 جريحًا

25 قتيلًا في القصف الروسي على محطة قطارات بوسط أوكرانيا 25.08.2022

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين.

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين. 25.08.2022

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول 25.08.2022

بعد 5 سنوات من فرارهم من ميانمار، لا يزال شعب الروهينجا يعيش في مخيمات ببنغلادش، ويحلم بالعودة لدياره.

شعب الروهينجا يعيش في حالة نسيان في مخيماته ببنغلادش 25.08.2022

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30.06.2022 Auf der Intensivtherapie-Station (ITS) im Klinikum St. Georg steht eine Mitarbeiterin am Bett einer Patientin. Im Klinikum werden im Vergleich zur Vor-Coronazeit derzeit etwa ein Viertel weniger Betten betrieben. Grund sei Personalmangel und die Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen, sagte eine Sprecherin. Hinzu kämen immer wieder Ausfälle durch an Covid erkranktem Personal. Besonders in den Intensivbereichen und bei Operationen wirke sich der Mangel auf die Handlungsfähigkeit aus. (zu dpa «Situation in sächsischen Kliniken ist angespannt») +++ dpa-Bildfunk +++

اجتماع لوزراء صحة الولايات الألمانية لمناقشة قانون الحماية من كورونا 09.08.2022

بعدما أدرت الحكومة الاتحادية تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم، ينتقش وزراء صحة الولايات الألمانية مسودة تدابير خاصة بالولايات والتي تدخل في إطار صلاحياتها.

Themenbild - Wechselunterricht, Präsenzunterricht, normaler Schulunterricht an einer Schule in der Coronazeit vor der Lockdownphase in Baden-Württemberg, Deutschland Bild: Schüler beim Fenster aufmachen und Lüften während des Unterrichts. Er macht das Fenster auf. Model release. Model release Vertrag liegt vor. Ein Schüler sitzt in einer Schulstunde, Unterrichtsstunde, mit einem Mundschutz, Coronamundschutz, FFP2-Maske, blauer Einwegmaske, Einwegmundschutz, Mundschutzmaske im Klassenzimmer, Klassenraum, in seiner Klasse an seinem Tisch im Unterricht. Er schreibt und arbeitet. Auf seinem Schülertisch neben seinem Federmäppchen liegt eine Mundschutzmaske. Schueler, lernen, Tisch, Schultisch, Schulbank,Tafel, Wandtafel, grüne Tafel, Kreide, Aufschrift, Schulschließung, menschenleer, niemand, Stühle, Stuhl, Tisch, Tische, Grundschule, Hauptschule, Realschule, aufgestuhlt, arbeitet, sitzt, schreibt, lernt, im Unterricht, Schulalltag, Schulstunde, Fenster, Lüftung, lüften, Zugluf, Präsenzunterricht, Abstandsregel, Schulklasse, Aerosole, Hygienemaßnahmen, Hygienemaßnahme, Hygieneregeln, Hygieneregel, Hygiene, AHA, MND, schreiben, Pult, Tische, Tisch, liegen, Gymnasium, weiterführend, Schule lernen, Schüler, aufrufen, arbeiten, Arbeit, Klasse, Lehramt, Aktion, Blatt, Papier, Erziehung, Bildung, tagsüber, Innenraum, innen, Zimmer, Klassenraum, Klassenzimmer, Präsenzunterricht, Unterricht, unterrichten, lehren, Abstand, Schutzmaske, Schutzmaskenpflicht, Mundschutzpflicht, Eigenschutz, Mund-Nasen-Schutz, Tröpfcheninfektion, Gesicht, Schutzmasken, Mund-Nasen-Masken, Mundschutzmasken, Corona-Maske, Atemschutzmasken, Atemschutzmaske, Gesichtsmaske, OP-Maske, Raum, Maskenpflicht, Maske, Mundschutzmaske, Mundschutz, Mund-Nasen-Maske, Schutz,Coronakrise, Shutdown, Lockdown, Coronavirus, crisis, Krise, epidemisch, pandemisch, Pandemie, Epidemie, virulent, Seuche, ansteckend, Ansteckung, Sars-CoV-2, Covid-20, Covid-19, Viren, Virus, Corona-Virus, Corona, || Modellfreigabe vorhanden

ألمانيا - جدل حول إجراءات كورونا مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية 07.08.2022

مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، تعود المخاوف من انتشار الفيروس بين عناصر الجهاز التعليمي في المدارس الألمانية، مع غياب قوانين جامعة بالنسبة للولايات لـ16. ووزير الصحة يطالب لجنة التطعيم بتوصيات واضحة.

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تقرير: الحكومة الألمانية تدرس العودة لفرض ارتداء الكمامات 17.06.2022

تحسبا موجة جديدة من جائحة كورونا الخريف المقبل، تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا، العودة لفرض ارتداء الكمامة، فيما دعا وزير الصحة الألماني الحصول على جرعة لقاح رابعة لكل الفئات العمرية.

02.02.2022 Auf der Hohe Straße werden Kunden auf Corona-Regeln hingewiesen, nach denen Besucher die geltende Maskenpflicht beachten sollen. Bund und Länder hatten im Januar beschlossen, dass Verbraucher ohne 2G-Nachweis in vielen Geschäften des Einzelhandels nicht mehr einkaufen können. Inzwischen wurden diese Regeln aber in einigen Bundesländern gekippt durch Gerichte. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 02.02.2022

من بينها عدم ارتداء الكمامة.. تخفيف قيود كورونا في ألمانيا 01.04.2022

رغم استمرار الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا ابتداء من يوم غد السبت، هذا في وقت عبر غالبية الألمان عن قلقهم من هذا الإجراء.