 كوستاريكا.. مؤسس سلسلة صالات رياضية ألماني كان على متن طائرة منكوبة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.10.2022

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رياضة

كوستاريكا.. مؤسس سلسلة صالات رياضية ألماني كان على متن طائرة منكوبة

تحطمت طائرة خاصة تقل ستة أشخاص قبالة سواحل كوستاريكا. السلطات المحلية هناك أكدت ما بقي تكهنات حتى الساعة: رجل الأعمال الألماني ومؤسس أندية "McFit" راينر شالر كان وأفراد من عائلته على متن الطائرة.

رجل الأعمال الألماني ومؤسس سلسلة الصالات الرياضية McFit راينر شالر (24/7/2010)

رجل الأعمال الألماني ومؤسس سلسلة الصالات الرياضية McFit راينر شالر (أرشيف)

أعلنت السلطات المحلية في كوستاريكا أن رجل الأعمال الألماني راينر شالر وعائلته كانوا على متن الطائرة الصغيرة التي تحطمت قبالة سواحل كوستاريكا، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية. وقال مصدر في وزارة السلامة العامة في سان خوسيه الأحد أن مؤسس سلسلة الصالات الرياضية McFit وخمسة أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها. حتى الآن، تم العثور على جثتين والبحث مستمر عن الأخرى.

مختارات

سقطت مروحية تابعة للجيش الألماني بولاية سكسونيا السفلى بعد أسبوع من سقوط مقاتلتين له من طراز "يوروفايتر". المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخص واحد. واعترف الجيش الألماني بتحطم الطائرة لكنه اكتفى بوصف ذلك بـ"الحادث".

لقي رجل أعمال ألماني معروف ورئيس أسبق لمهرجان (كرنفال) كولونيا وبعض أفراد عائلته حتفهم في تحطم طائرتهم الخاصة فوق بحر البلطيق، ما أثار صدمة حزن في ألمانيا.

وبحسب السلطات الكوستاريكية، كان على متن الطائرة المنكوبة ستة أشخاص: خمسة ألمان وكابتن سويسري.

وذكرت صحيفة "بيلد" يوم السبت نقلاً عن متحدثة باسم مؤسس سلسلة الصالات الرياضية McFit أن الركاب الألمان هم شالر وصديقته وطفليهما، ورجل آخر.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين (24 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أن جميع الركاب كانوا بكامل وعيهم عند وقوع الحادث.

والطائرة التي أقلعت من المكسيك مفقودة منذ مساء الجمعة. في صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، تم العثور على حطام في البحر قبالة الساحل الكاريبي لكوستاريكا، يعتقد أنه جزء من الطائرة.

وبحسب معلومات من وسائل الإعلام الكوستاريكية، فإن الطائرة الصغيرة أقلعت من ولاية تشياباس جنوب المكسيك. وقال وزير السلامة العامة خورخي توريس إن الطائرة كانت في طريقها إلى المطار في مقاطعة ليمون بكوستاريكا عندما انقطع الاتصال في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة (2 صباحاً يوم السبت في ألمانيا). وأضاف أن الاتصال ببرج المراقبة في مطار بارا دي باريسمينا انقطع فجأة.

وقبل أكثر من ستة أسابيع، لقي رجل الأعمال الألماني ورئيس أسبق لمهرجان (كرنفال) كولونيا، بيتر غريسمان، وبعض من أفراد عائلته حتفهم في تحطم طائرتهم الخاصة فوق بحر البلطيق.

خ.س/

  • Paar kommt mit E-Mountenbikes den Berg hoch und strahlt

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    التنقل المحايد مناخيا

    من أجمل الهوايات: صعود الجبل بدراجة خاصة بالمنعرجات، واستكشاف الطبيعة بسهولة. ويمكن لاعتماد على محرك كهربائي يعمل بالبطارية، الأمر الذي يجعل العديد من وسائل النقل صديقة للبيئة وفعالة وموفّرة للطاقة، وتخلق أيضا شعورا بالمتعة.

  • Niederlande Amsterdam. Breiter Radweg und Fußweg mit vielen Personen

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    جودة حياة أفضل

    الحيّز المتاح داخل المدن يبقى محدودا. وفي السنوات المائة الأخيرة تم دفع سائقي الدراجات الهوائية والمشاة إلى الهامش. بينما تملأ السيارات الشوارع وتلوث الجو. وهذا ما يريد عدد متزايد من المدن تغييره، ورفع مستوى جودة الحياة لسائقي الدراجات والمشاة، مع كثير من المقاهي وأماكن الالتقاء. وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة وتقليل عدد السيارات كما هو الشأن هنا في أمستردام.

  • Moderne Straßenbahn in Porto in Portugal

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    نهضة قطار المترو

    قطارات المترو تسير بتكلفة ضئيلة، وتستخدم الطاقة النظيفة؛ أي طاقة الكهرباء. بسلاسة وسرعة تتقدم وسيلة النقل المفضلة عبر المدينة كما هو الشأن هنا في بورتو (البرتغال). بدأ قطار المترو الأول العمل في عام 1832 في نيويورك. وابتداء من 1927 تم بناء مسارات عالمية. ومنذ بضع سنوات تشهد بعض المدن انتشارا كبيرا لقطارات المترو العاملة بالكهرباء.

  • Frankreich: O-Bus mit Batterie in Nantes

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    توجه للحافلة الكهربائية

    تحتاج المحركات الكهربائية إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها محركات الديزل. كما أنها خافتة الصوت وتسير بالكهرباء الخضراء الصديقة للبيئة. هذه الحافلة في نانت بفرنسا تسير بالكهرباء من البطارية. وفي سكة أخرى تسير الحافلة تحت مجمع تيار يشحن بطاريتها. وهذا المزيج جيد ويتم استخدامه بشكل متزايد.

  • E-Auto, E-Bike und E-Roller am Straßenrand von Berlin zum Ausleihen.

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    الاستعارة عوض الشراء والامتلاك

    استعارة السيارة أو الدراجة، فقط عندما نحتاجها؛ إنه أمر عملي ويوفر المال والحيّز المكاني. وتدعم مدن مثل برلين ما يسمى بـ "شيرينغ" أي التشاركية. فضلا عن أن جميع عربات الاستعارة كهربائية. وعدد متزايد من الناس يلجأ لهذه الوسيلة، لاسيما الشباب في المدن.

  • Schnellzug auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Baoji, in China

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    سريعة وصديقة للبيئة

    القطارات السريعة تتعدى سرعتها 300 كلم في الساعة الواحدة في الصين (الصورة) واليابان والاتحاد الأوروبي. وبفضل المحرك الكهربائي والمقاومة الضعيفة للهواء تستهلك القطارات القليل من الطاقة، أي 30 مرة أقل من الطائرة وخمس مرات أقل من الشاحنة وأقل حتى من السفينة. وبالنسبة إلى حركة السير الصديقة للبيئة تكون حركة السير على القضبان بالتالي مهمة.

  • Paketdienst mit Lastenrad in München

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    دراجات النقل في الخدمة

    عربات البضائع الكبيرة تملأ في الغالب الشوارع في المدن. وهذا يتسبب في إزعاج يمكن تفاديه بخدمة نقل ذكية ومحافظة على البيئة كما هنا في ميونيخ. ازداد الاعتماد مؤخرا على الدراجات كبيرة الحجم من أجل نقل البضائع داخل المدن.

  • E-Transporter mit integrierten Solarzellen auf einer Straße

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    في حركة تحت الشمس

    تقطع هذه العربة التي تعمل بالطاقة الشمسية نحو 5000 كلم في السنة الواحدة في شمال ألمانيا. أما في جنوب إسبانيا الغنية بالشمس فيمكن أن تقطع 10000 كلم. يزداد إنتاج العربات المزودة بالخلايا الشمسية داخل هيكل العربة. ويمكن الاستفادة من الكهرباء المخزنة فيها لتستخدم أيضا لتشغيل عربات أخرى أو لتزويد المنزل بالكهرباء.

  • Elektro-LWK in Luzern (Schweiz)

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    ثورة في النقل البعيد

    تمتلك هذه الشاحنة الكهربائية والتابعة لشركة نقل سويسرية بطارية بسعة 900 كيلوواط/ساعي. ما يمكنها من السير وهي محملة بالبضائع لمسافة 500 كلم، دون حاجة لشحن البطارية. ورغم أن ثمن هذه الشاحنة الكهربائية أغلى بمرتين ونصف من الشاحنة التي تعمل بالديزل، إلا أنها توفر استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

  • Kanada Lake Ontario mit E-Fähre Wolve Islander IV

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    العبّارات تستخدم الكهرباء

    هذه العبارة الخاصة بنقل السيارات تتردد في بحيرة أونتاريو الكندية بين وولف ايسلاند وكينغستون. مسافة العبور تستغرق 20 دقيقة ويتم شحن البطارية في غضون 10 دقائق فقط. ولكن لا يصلح استخدام البطاريات لسفن البحار العالية لأن قوتها تظل ضئيلة. وحركة النقل المحايدة مناخيا تبقى ممكنة فقط باستخدام الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر متجددة.

  • Airbus A380 im Flug mit Kondensstreifen

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    حركة الطيران تحتاج إلى مسارات رفيقة بالبيئة

    يمكن أن تصبح طائرات النقل العادية رفيقة بالبيئة إذا استخدمت كيروسين اصطناعي. وهذا الأخير يمكن إنتاجه من الكهرباء النظيفة، ولكن يجب انتظار بناء خطوط أوسع للإنتاج. ولذلك سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تطير الطائرات بطريقة محايدة للمناخ. كما تتسبب الطائرات في نشوء سحب مضرة بالمناخ. ومن خلال مسارات تحليق متعددة ومتباعدة يمكن تفادي هذه الأضرار المناخية.


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