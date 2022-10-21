كوستاريكا.. مؤسس سلسلة صالات رياضية ألماني كان على متن طائرة منكوبة

أعلنت السلطات المحلية في كوستاريكا أن رجل الأعمال الألماني راينر شالر وعائلته كانوا على متن الطائرة الصغيرة التي تحطمت قبالة سواحل كوستاريكا، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية. وقال مصدر في وزارة السلامة العامة في سان خوسيه الأحد أن مؤسس سلسلة الصالات الرياضية McFit وخمسة أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها. حتى الآن، تم العثور على جثتين والبحث مستمر عن الأخرى.

وبحسب السلطات الكوستاريكية، كان على متن الطائرة المنكوبة ستة أشخاص: خمسة ألمان وكابتن سويسري.

وذكرت صحيفة "بيلد" يوم السبت نقلاً عن متحدثة باسم مؤسس سلسلة الصالات الرياضية McFit أن الركاب الألمان هم شالر وصديقته وطفليهما، ورجل آخر.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين (24 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أن جميع الركاب كانوا بكامل وعيهم عند وقوع الحادث.

والطائرة التي أقلعت من المكسيك مفقودة منذ مساء الجمعة. في صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، تم العثور على حطام في البحر قبالة الساحل الكاريبي لكوستاريكا، يعتقد أنه جزء من الطائرة.

وبحسب معلومات من وسائل الإعلام الكوستاريكية، فإن الطائرة الصغيرة أقلعت من ولاية تشياباس جنوب المكسيك. وقال وزير السلامة العامة خورخي توريس إن الطائرة كانت في طريقها إلى المطار في مقاطعة ليمون بكوستاريكا عندما انقطع الاتصال في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة (2 صباحاً يوم السبت في ألمانيا). وأضاف أن الاتصال ببرج المراقبة في مطار بارا دي باريسمينا انقطع فجأة.

وقبل أكثر من ستة أسابيع، لقي رجل الأعمال الألماني ورئيس أسبق لمهرجان (كرنفال) كولونيا، بيتر غريسمان، وبعض من أفراد عائلته حتفهم في تحطم طائرتهم الخاصة فوق بحر البلطيق.

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