كوستاريكا: طبق غالو بينتو في الفطور

كوستاريكا.. مؤسس سلسلة صالات رياضية ألماني كان على متن طائرة منكوبة

تحطمت طائرة خاصة تقل ستة أشخاص قبالة سواحل كوستاريكا. السلطات المحلية هناك أكدت ما بقي تكهنات حتى الساعة: رجل الأعمال الألماني ومؤسس أندية "McFit" راينر شالر كان وأفراد من عائلته على متن الطائرة.