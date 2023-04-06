 كوستاريكا: طبق غالو بينتو في الفطور | العولمة 3000 | DW | 08.04.2023

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العولمة 3000

كوستاريكا: طبق غالو بينتو في الفطور

نحن في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. طبق "غالو بينتو" هو الطبق الأكثر شعبية والذي يتم تناوله بشكل أساسي على الفطور. يتكون الطبق من الأرز والفاصوليا والبصل وصلصة البهارات التقليدية ومذاقه نموذجي لكوستاريكا.

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