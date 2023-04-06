كوستاريكا: طبق غالو بينتو في الفطور

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نحن في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. طبق "غالو بينتو" هو الطبق الأكثر شعبية والذي يتم تناوله بشكل أساسي على الفطور. يتكون الطبق من الأرز والفاصوليا والبصل وصلصة البهارات التقليدية ومذاقه نموذجي لكوستاريكا.
تحطمت طائرة خاصة تقل ستة أشخاص قبالة سواحل كوستاريكا. السلطات المحلية هناك أكدت ما بقي تكهنات حتى الساعة: رجل الأعمال الألماني ومؤسس أندية "McFit" راينر شالر كان وأفراد من عائلته على متن الطائرة.
بعد خسارة منتخب إسبانيا أمام المنتخب المغربي وخروجه من دور الستة عشر في مونديال قطر، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل المدرب لويس إنريكي عن منصبه. وأعلن الاتحاد الإسباني عن المدرب الجديد الذي سيقود لاروخا.
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