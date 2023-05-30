كوريا الشمالية : فشل محاولة إطلاق صاروخ يحمل قمر تجسس عسكري

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اعترفت كوريا الشمالية بفشل محاولة إطلاق صاروخ باليستي يحمل قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس العسكري. من جانبها انتشلت كوريا الجنوبية أجزاء من الحطام من البحر تمهيدا لفحصه بدقة.
قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، في وقت تُجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ سنوات.
ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية صواريخ بالستية باتجاه البحر "للتأكيد على الاستعداد للرد على استفزاز" بيونغ يانغ. لكن فشل إطلاق صاروخ أثار الذعر في كوريا الجنوبية.
أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، وأكدت واشنطن التزامها بالدفاع عن حليفيها، مشددة على أهمية التعاون الثلاثي لـ"الرد بقوة".
في عملية "مبرمجة" عند عودة الرئيس الأمريكي من جولة شملت كوريا الجنوبية واليابان، أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً يشتبه أنه عابر للقارات. فما هي "تكنولوجيا التحليق الانزلاقي الفرط صوتي" التي تعمل بيونغ يانغ على تطويرها؟
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