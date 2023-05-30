 كوريا الشمالية : فشل محاولة إطلاق صاروخ يحمل قمر تجسس عسكري | DW الأخبار | DW | 31.05.2023

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كوريا الشمالية : فشل محاولة إطلاق صاروخ يحمل قمر تجسس عسكري

اعترفت كوريا الشمالية بفشل محاولة إطلاق صاروخ باليستي يحمل قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس العسكري. من جانبها انتشلت كوريا الجنوبية أجزاء من الحطام من البحر تمهيدا لفحصه بدقة.

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This photo provided by the North Korean government, shows what it says a test launch of a Hwasong-15 intercontinental ballistic missile at Pyongyang International Airport in Pyongyang, North Korea Saturday, Feb. 18, 2023. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى 14.03.2023

قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، في وقت تُجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ سنوات.

HANDOUT - 05.10.2022, Südkorea, ---: Auf diesem vom südkoreanischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Foto wird eine Rakete des Army Tactical Missile Systems (ATACMS) während einer gemeinsamen Militärübung zwischen den USA und Südkorea an einem ungenannten Ort in Südkorea abgefeuert. Einen Tag nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Foto: Uncredited/South Korea Defense Ministry/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

واشنطن وسيول تطلقان صواريخ بالستية رداً على بيونغ يانغ 05.10.2022

ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية صواريخ بالستية باتجاه البحر "للتأكيد على الاستعداد للرد على استفزاز" بيونغ يانغ. لكن فشل إطلاق صاروخ أثار الذعر في كوريا الجنوبية.

A TV screen showing a news program reporting about North Korea's missile launch, is seen at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Oct. 4, 2022. North Korea on Tuesday fired an intermediate-range ballistic missile over Japan for the first time in five years, forcing Japan to issue evacuation notices and suspend trains, as the North escalates tests of weapons designed to strike regional U.S. allies. (AP Photo/Lee Jin-man)

شجب ومشاورات بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان 04.10.2022

أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، وأكدت واشنطن التزامها بالدفاع عن حليفيها، مشددة على أهمية التعاون الثلاثي لـ"الرد بقوة".

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 26.03.21 ***A newly developed new-type tactical guided projectile, which KCNA reports is launched on March 25, 2021, is pictured in this photo released March 26, 2021 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang, North Korea. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA

بعد مغادرة بايدن لآسيا..كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ 25.05.2022

في عملية "مبرمجة" عند عودة الرئيس الأمريكي من جولة شملت كوريا الجنوبية واليابان، أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً يشتبه أنه عابر للقارات. فما هي "تكنولوجيا التحليق الانزلاقي الفرط صوتي" التي تعمل بيونغ يانغ على تطويرها؟