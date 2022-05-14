كوريا الشمالية تكافح انتشار كوفيد 19

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تواصل كوريا الشمالية مكافحة انتشار كوفيد19 وهو أول تفشي للوباء يتم الإبلاغ عنه منذ أكثر من عامين. وأعلنت البلاد عن أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة منذ أواخر أبريل. لكن الافتقار إلى قدرات الاختبار الكافية جعل من الصعب تقييم الشدة الحقيقية لتفشي المرض
قالت منظمة دولية إن حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكتين مع تراجع الإجراءات المشددة في أغلب الدول. فيما خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.
بعد مرور عامين على بدء انتشار وباء كوفيد 19، لا يزال الباحثون يعملون على معرفة أسباب الأعراض الجانبية طويلة الأمد. ولماذا يصاب بها قسم من الناس، فيما لا يصاب القسم الآخر. وكيف يجب التعامل مع هذه الأعراض؟
بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
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