 كوريا الشمالية تكافح انتشار كوفيد 19 | DW الأخبار | DW | 19.05.2022

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DW الأخبار

كوريا الشمالية تكافح انتشار كوفيد 19

تواصل كوريا الشمالية مكافحة انتشار كوفيد19 وهو أول تفشي للوباء يتم الإبلاغ عنه منذ أكثر من عامين. وأعلنت البلاد عن أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة منذ أواخر أبريل. لكن الافتقار إلى قدرات الاختبار الكافية جعل من الصعب تقييم الشدة الحقيقية لتفشي المرض

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