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سياسةكوريا الشمالية

كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت "نظام أسلحة نووية تحت الماء"

١٩ يناير ٢٠٢٤

أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت "نظام أسلحة نووية تحت الماء" ردّاً على مناورات بحرية، "تهدد بشكل خطير أمن" كوريا الشمالية، أجرتها في وقت سابق واشنطن وسيول وطوكيو، وشاركت فيها حاملة طائرات أمريكية تعمل بالدفع النووي.

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صورة نشرها تلفزيون كوريا الشمالية الرسمي لما قال إنها طائرة بدون طيار هجومية تحت الماء ذات قدرة نووية (8/4/2023)
صورة نشرها تلفزيون كوريا الشمالية الرسمي لما قال إنها طائرة بدون طيار هجومية تحت الماء ذات قدرة نووية (أرشيف)صورة من: Yonhap/picture alliance

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة (19 يناير/كانون الثاني 2024)، إن بيونغ يانغ أجرت اختبارا لـ"نظام أسلحة نووية تحت الماء"، ردّاً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.

وذكر التقرير أن اختبار نظام "هايل-5-23"، وهو الاسم الذي أطلقته كوريا الشمالية على مركبات مسيرة هجومية تحت الماء ذات قدرات نووية ، أجراه مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع في المياه قبالة ساحلها الشرقي، دون تحديد موعده.

وأضافت وزارة الدفاع الكورية الشمالية أن التجربة التي أجرتها والتي لم يعلن عن تاريخها بالتحديد، تضمن أن "يتم وضع اللمسات الأخيرة على الموقف المضاد لجيشنا تحت الماء القائم على الأسلحة النووية وأن مختلف تدابيره البحرية وتحت الماء ستستمر في ردع المناورات العسكرية العدائية للقوات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها".

وفي إطار الجهود لتحسين ردّ الدول الثلاث على تهديدات  كوريا الشمالية  المسلحة نوويا، أجرت القوات البحرية من الدول الثلاث هذا الأسبوع تدريبات مشتركة اعتيادية استمرت ثلاثة أيام وانتهت الأربعاء. وشاركت في المناورات سبع سفن حربية من الدول الثلاث وحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسون. 

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن هذه المناورات كانت "تهدد بشكل خطير أمن" كوريا الشمالية.

واتهم المتحدث باسم وزارة كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بأنها أصبحت "متلهفة" للتدريبات العسكرية، وحذّر من "عواقب كارثية".

   وشهدت الأشهر الأخيرة تدهورا حادا في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين الكوريتين، حيث تخلى الجانبان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحد من التوتر.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، رويترز)

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