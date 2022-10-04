 كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخا وسقوط أحدها قرب حدود جارتها الجنوبية | DW الأخبار | DW | 02.11.2022

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DW الأخبار

كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخا وسقوط أحدها قرب حدود جارتها الجنوبية

صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية، يسقط على بعد أقل من 60 كيلومترا قبالة ساحل كوريا الجنوبية للمرة الأولى، مما دفع سيول لإصدار تحذير نادر من غارة جوية وإطلاق صواريخ احتجاجا.

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People watch a TV broadcasting a news report on North Korea firing a ballistic missile towards the sea off its east coast, in Seoul, South Korea, September 25, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji TPX IMAGES OF THE DAY

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A handout picture provided by the Tunisian presidency press service shows Arab League Secretary-General Ahmed Aboul Gheit (L) and President Kais Saied (R) attending the opening of the Arab summit in Algiers on November 1, 2022. - Arab leaders gathered in the Algerian capital for their first summit since a string of normalisation deals with Israel that have divided the region. (Photo by Tunisian Presidency / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / TUNISIAN PRESIDENCY PRESS SERVICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

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A missile launch is seen at an undisclosed location in North Korea, in this undated photo released on October 10, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

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A TV screen showing a news program reporting about North Korea's missile launch, is seen at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Oct. 4, 2022. North Korea on Tuesday fired an intermediate-range ballistic missile over Japan for the first time in five years, forcing Japan to issue evacuation notices and suspend trains, as the North escalates tests of weapons designed to strike regional U.S. allies. (AP Photo/Lee Jin-man)

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أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، وأكدت واشنطن التزامها بالدفاع عن حليفيها، مشددة على أهمية التعاون الثلاثي لـ"الرد بقوة".

HANDOUT - 05.10.2022, Südkorea, ---: Auf diesem vom südkoreanischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Foto wird eine Rakete des Army Tactical Missile Systems (ATACMS) während einer gemeinsamen Militärübung zwischen den USA und Südkorea an einem ungenannten Ort in Südkorea abgefeuert. Einen Tag nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Foto: Uncredited/South Korea Defense Ministry/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

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A man watches a TV broadcasting a news report on North Korea firing a ballistic missile over Japan, at a railway station in Seoul, South Korea, October 4, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji

بيونغ يانغ تواصل إطلاق صواريخ بالستية وسط إدانات 06.10.2022

بعد جلسة لمجلس الأمن لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان قبل يومين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين جديدين، محملة واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد، في حين دعتها واشنطن إلى الكف عن "الاستفزازات".