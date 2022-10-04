كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخا وسقوط أحدها قرب حدود جارتها الجنوبية

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صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية، يسقط على بعد أقل من 60 كيلومترا قبالة ساحل كوريا الجنوبية للمرة الأولى، مما دفع سيول لإصدار تحذير نادر من غارة جوية وإطلاق صواريخ احتجاجا.
أطلقت كوريا الشمالية أكثر من عشرة صواريخ وقع أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية ما استدعى ردا من سيول التي أطلقت ثلاثة صواريخ جو-أرض فيما ندد رئيسها يون سوك-يول بـ "اجتياح أرضي بحكم الواقع".
أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، وأكدت واشنطن التزامها بالدفاع عن حليفيها، مشددة على أهمية التعاون الثلاثي لـ"الرد بقوة".
ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية صواريخ بالستية باتجاه البحر "للتأكيد على الاستعداد للرد على استفزاز" بيونغ يانغ. لكن فشل إطلاق صاروخ أثار الذعر في كوريا الجنوبية.
بعد جلسة لمجلس الأمن لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان قبل يومين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين جديدين، محملة واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد، في حين دعتها واشنطن إلى الكف عن "الاستفزازات".
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