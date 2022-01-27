 كوريا الشمالية تطلق صاروخين في سادس تجربة خلال شهر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كوريا الشمالية تطلق صاروخين في سادس تجربة خلال شهر

أجرت كوريا الشمالية سادس اختبار لصواريخ في رقم لم يسبق تسجيله خلال شهر واحد منذ عقود، فما خلفيات هذا الاستعراض الذي يسبق استضافة الصين للأولمبياد الشتوي وانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية؟

صورة لبث تليفزيوني من كوريا الجنوبية يرصد إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية. الصورة بتاريخ 20 يناير 2022

كانت آخر مرة تقترب عمليات إطلاق الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية من هذا العدد القياسي في 2019

أطلقت كوريا الشمالية الخميس (27 كانون ثان/يناير 2022) ما يعتقد بأنهما صاروخان بالستيان، وفق ما أعلنت سيول، في سادس اختبار تجريه بيونغ يانغ لأسلحتها هذا الشهر في إطار سلسلة من عمليات الإطلاق الأكثر كثافة لمقذوفات تسجّل تاريخيا، الأمر الذي فُهم على أنه رسالة رفض لعروض واشنطن التفاوض على برنامجها النووي.

ولم تطلق بيونغ يانغ هذا العدد الكبير من الصواريخ خلال شهر واحد منذ عقود، وفق بيانات جمعها "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية". وكانت آخر مرة تقترب عمليات الإطلاق التي تجريها من هذا العدد القياسي في 2019، بعدما انهارت المحادثات بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب.

ومع توقف المحادثات، شددت بيونع يانغ على تعهّدات كيم تحديث الجيش وبدأت سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات الشهر الجاري، بما في ذلك لصواريخ فرط صوتية.

توقيت حساس

ويأتي استعراض القوة في وقت حساس في المنطقة، مع استضافة الصين، حليفة كوريا الشمالية الوحيدة البارزة، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، إضافة إلى الاستعداد في كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات رئاسية في آذار/مارس.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها رصدت ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى أطلقا من مدينة هامهانغ بتّجاه بحر الشرق

وأفادت أن "المقذوفين حلّقا على مسافة 190 كلم وعلى ارتفاع 20 كلم". وأطلقت بيونغ يانغ ما يشتبه بأنهما صاروخان من طراز كروز الثلاثاء وأجرت اختبارات على صواريخ بالستية في 14 و17 كانون الثاني/يناير. كما أطلقت ما أعلنت أنها صواريخ فرط صوتية في 5 و11 من كانون الثاني/يناير.

وقد يكون وابل إطلاق الصواريخ جزءا من تدريبات عسكرية دورية كورية شمالية، أو على ارتباط بالاحتفالات الجارية بمرور عشر سنوات على وصول كيم إلى السلطة أو بمناسبة احتفالات محلية مقبلة، بحسب بعض المحللين.

وتستعد البلاد للاحتفال بذكرى مرور ثمانين عام على ميلاد والد كيم، الراحل كيم جونغ إل في شباط/فبراير، إضافة إلى ذكرى مرور 110 سنوات على ولادة مؤسس البلاد كيم إل سونغ في نيسان/أبريل.

ا.ف/ و.ب  (أ.ف.ب)

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    تستخدم القوات الأمريكية نحو ثلثي جزيرة غوام كقاعدة عسكرية لها. فيما يبقى ثلث الجزيرة مخصصا للسياحة. وتتميز الجزيرة بسواحلها الخلابة التي تحتوي على مياه فيروزية جميلة، بالإضافة إلى وجود الشعب المرجانية وطرق لمحبي الاستكشاف في الطبيعة. وتعد السياحة ثاني أكبر مورد للاقتصاد في غوام بعد القاعدة العسكرية.

  • USA Insel Guam im Pazifik- Strand (picture-alliance/AP Photo/T. Vejpongsa)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    تتميز الجزيرة بجوها الاستوائي وبدرجات حرارة تتراوح بين 26 و30 مئوية طيلة العام. ويمكن السباحة في سواحل غوام طيلة أيام السنة، كما تعلن الجزيرة عن نفسها في موقعها الالكتروني. وهنالك فصلان في السنة في الجزيرة فقط، وهما فصل الرطوبة بين شهري حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر، وفصل الجفاف في بقية أيام السنة.

  • Insel Guam im Pazifik - Tourismus (Reuters/E. De Castro)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    يزور الجزيرة سنويا أكثر من مليون سائح، وخاصة محبي الغوص لمشاهدة الشعب المرجانية فيها. وازدادت الاستثمارات السياحية في الجزيرة منذ ثمانيات القرن الماضي من قبل مستثمرين من كوريا الجنوبية واليابان اللتان لا تبعدان كثيرا عن غوام.

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    لا يستغرق السفر من اليابان إلى جزيرة غوام سوى ساعات طيران قليلة، وتعد غوام أقرب لليابانيين بكثير من جزر هاواي، لذلك يشكل اليابانيون نحو ثلث السياح في غوام، فيما يشكل سياح الصين وكوريا الجنوبية وتايوان نحو ثلث السياح المتبقين.

  • ما يميز الجزيرة أيضا هو عدم وجود ضريبة على المبعيات، ما يجعلها جنة للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر التعرف على تاريخ الجزيرة المثير. وتخلت إسبانيا عن الجزيرة للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 160 ألف شخص فقط.

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    ما يميز الجزيرة أيضا هو عدم وجود ضريبة على المبعيات، ما يجعلها جنة للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر التعرف على تاريخ الجزيرة المثير. وتخلت إسبانيا عن الجزيرة للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 160 ألف شخص فقط.

  • Insel Guam im Pazifik (Reuters/E. de Castro)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    يُعتقد أن أول من سكن الجزيرة كان قبل نحو 4000 عام. وفي الحرب العالمية الثانية أحتل اليابانيون جزيرة غوام بعد ضربهم القوات الأمريكية في بيرل هاربر سنة 1941. وتوجد في الجزيرة بعض بقايا الحرب العالمية الثانية.

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    أغلب سكان غوام الأصليين هم من شعب "شامورو". ويُعتقد أنهم أحفاد السكان الأوائل للجزيرة. وتوجد في الجزيرة بعض النصب، مثل الظاهر في الصورة لكبير الشامورو. والسكان الأوائل هم من شعوب إندونيسية- إسبانية- فلبينية مختلطة. وتنتهج الجزيرة الثقافة التقليدية لشعب "شامورو". الكاتب: جانينا سيمينوفا/ زمن البدري


مختارات

سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من غواصة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخا باليستيا من غواصة اليوم الثلاثاء. وقيادة منطقة المحيطين في الجيش الأمريكي ترى ذلك عملا يهدد الاستقرار لكنه ليس بـ"التهديد الفوري" على واشنطن وحفائها.  

بيونغ يانغ "تختبر" صاروخاً باليستياً محمولاً بالسكك الحديدية

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخاً محمولاً بالسكك الحديدية. جاء ذلك بعد أن اختبرت مؤخراً منظومة صاروخية أسرع من الصوت مصممة لتفادي الصواريخ الأمريكية. وواشنطن تجدد تأكيدها الالتزام بالدفاع عن كوريا الجنوبية.  

واشنطن تكشف عدد قنابلها النووية بعد تعتيم فرضه ترامب

صرحت الولايات المتحدة أن جيشها يمتلك 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحرب الباردة 1967، عندما كان يبلغ 31255 رأسا حربيا.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تصعيد كلامي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة  