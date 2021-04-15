كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "أزمة خارجة عن السيطرة"

قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد (الثاني من أيار/مايو 2021) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب "خطأ فادحاً" بوصفه برنامج بيونغ يانغ النووي بأنه "تهديد خطير"، محذرة من أن الولايات المتحدة ستواجه "أزمة أسوأ خارجة عن السيطرة".

وأدلى كوون جونغ جون، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية لكوريا الشمالية، بهذه التصريحات بعد أن تعهد بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس الأسبوع الماضي بالعمل مع الحلفاء لمواجهة "التهديدات الخطيرة" من كوريا الشمالية وإيران عبر الدبلوماسية والردع الصارم، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال جونغ جون: "من المؤكد أن الرئيس الأمريكي ارتكب خطأ فادحاً في ضوء وجهة النظر الحالية"، وأضاف: "الآن بعد أن أصبح الخطاب الرئيسي للسياسة الأمريكية الجديدة تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واضحاً، سنضطر للضغط من أجل تدابير مماثلة تجاه الولايات المتحدة مع مرور الوقت".

وقال المسؤول أيضاً إن الولايات المتحدة "ستواجه أزمة أسوأ وأسوأ خارجة عن السيطرة في المستقبل القريب إذا كانت تعتزم الاقتراب من العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة ، وما زالت متمسكة بالسياسة التي عفا عليها الزمن من منظور ووجهة نظر تتعلق بفترة الحرب الباردة".

وفي بيان منفصل، أدانت وزارة خارجية كوريا الشمالية الولايات المتحدة لانتقاد واشنطن سجل بيونغ يانغ في مجال حقوق الإنسان، قائلة إنه يرقى إلى إهانة "كرامة قيادتنا العليا".

وتأتي تصريحات كوريا الشمالية بعد أن قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن المسؤولين الأمريكيين أكملوا مراجعة استمرت شهوراً لسياسة كوريا الشمالية. وتوقفت المحادثات التي تهدف إلى إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي منذ أن فشلت سلسلة من القمم بين سلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل لاتفاق. ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة الخارجية على الفور على التصريحات الأخيرة لكوريا الشمالية.



م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، رويترز)