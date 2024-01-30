كوريا الجنوبية إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد الفوز على السعودية

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله. وسيواجه فريق يورغن كلينسمان أستراليا في ربع النهائي.

أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، على استاد المدينة التعليمية أمام أكثر من أربعين ألف متفرج، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وتقدم منتخب السعودية بهدف لعبد الله رديف في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، لكن منتخب كوريا الجنوبية خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة تشو جوي سانغ.

ومرت أول ربع ساعة من المباراة دون أي خطورة تذكر على المرميين. وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة 27 عندما سدد هيونغ مين سون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس مرمى السعودية أحمد الكسار تصدى له بنجاح.

ورد منتخب السعودية بفرصة أولى تمثلت في تسديدة لصالح الشهري من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى. وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول ضاعت فرصة مؤكدة للأخضر السعودي حينما سدد صالح الشهري ضربة رأس قوية لكن الكرة ارتطمت بالعارضة ثم وقفت العارضة بالمرصاد مرة أخرى أمام تسديدة علي محمد لاجامي، وبعدها سدد سالم الدوسري كرة قوية تصدى لها الحارس الكوري هيون وو جو بصعوبة بالغة.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني تقدم الأخضر السعودي بهدف عن طريق عبد الله رديف بعد تمريرة رائعة من سالم الدوسري، وضعته في مواجهة المرمى الكوري تماما ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

شهدت المباراة زحفا لجماهير السعودية إلى الدوحة لتشجيع منتخب بلادها صورة من: Mohammed Dabbous/Anadolu/picture alliance

وكاد ناصر الدوسري أن يضيف الهدف الثاني للسعودية عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس المرمى الكوري وقف له بالمرصاد. وردت كوريا عبر هوانج إن بيوم، الذي أوشك على إحراز التعادل قبل أربع دقائق من نهاية المباراة عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكسار أنقذ المرمى السعودي من هدف محقق. وعاد الكسار وأنقذ المرمى السعودي من هدف محقق قبل دقيقتين من نهاية المباراة عندما تصدى ببراعة لضربة رأس قوية نفذها يول وونغ يو.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة أهدر هوانغ هي-تشان فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل لكوريا بعدما انفرد تماما بالمرمى السعودي وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار الشباك. وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف تشو جوي سانغ هدف التعادل القاتل لكوريا من ضربة رأس قوية، بعد أن هيأ له يونغ وو سيول الكرة برأسه. وتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكن لم يحدث خلاله أي جديدة، ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيجية التي ابتسمت في النهاية لصالح منتخب كوريا عقب إهدار سامي خليل النجعي وعبد الرحمن غريب ، ركلتي جزاء للأخضر السعودي.

ويلتقي المنتخب الكوري في دور الثمانية مع منتخب أستراليا الفائز بكأس آسيا في عام 2015 والذي تجاوز إندونيسيا بسهولة بفوز عريض بأربعة أهداف دون رد في الدور الثاني.

وانتهت بذلك مساعي المنتخب السعودي للوصول إلى أبعد مدى في هذه النسخة، بعد فوزه باللقب ثلاث مرات في أعوام 1984 و 1988 و 1996، بينما خسر الأخضر اللقب في ثلاث مناسبات أخرى أعوام 1992 و2000 و2007. أما منتخب كوريا الجنوبية فسيواصل مساعيه لاستعادة أمجاده بعد أن فاز بأول لقبين في عامي 1956 و 1960 بينما خسر النهائي أربع مرات في أعوام 1972 و 1980 و 1988 و 2015.

وحقق منتخب كوريا فوزه الأول على نظيره السعودي في كأس أمم آسيا، بعد أربع مواجهات سابقة في البطولة القارية لم ينجح خلالها في تذوق طعم النصر.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)