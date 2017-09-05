 كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية على طائرة روسية | عالم المنوعات | DW | 23.07.2019

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منوعات

كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية على طائرة روسية

كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية باتجاه طائرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في حين نفت موسكو انتهاك المجال الجوي الكوري الجنوبي. كما احتجت من جهتها طوكيو لدى موسكو.

Russisches Kampfflugzeug Sukhoi Su-30 (Imago/Xinhua)

صورة لطائرات روسية (أرشيف)

أطلقت طائرات كورية جنوبية الثلاثاء (23 تموز/يوليو) نحو 400 طلقة تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية، فيما احتجت طوكيو لدى موسكو بعد خرق الطائرة الروسية مجالاً جوياً لمنطقة متنازع عليها بين طوكيو وسيؤول.

وأكدت سيؤول أن طائرة روسية من نوع "اي-50" دخلت مرتين مجالها الجوي قرب جزر "دوكدو" المتنازع عليها، والتي تطالب بها طوكيو وتطلق عليها اسم جزر "تاكيشيما".

وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنها ردت على ذلك بإرسال عدد من طائرات "اف-15كي" و"اف-16كي" لاعتراض الطائرة، وأطلقت 80 طلقة تحذيرية المرة الأولى، ثم 280 طلقة المرة الثانية.

مختارات

بعد فشل قمة ترامب وكيم في التوصل إلى اتفاق، كشف ترامب أن بيونغ بانغ كانت تطالب برفع كلي للعقوبات المفروضة عليها، لكنه أعرب عن أمله في استمرار المحادثات. من ناحية أخرى أعربت ألمانيا وكوريا الجنوبية عن أسفهما لفشل القمة. (28.02.2019)

طالب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بعدم إعطاء الفرصة لحكومة بينونغ يانغ لأي تصعيد في الأزمة القائمة. يأتي ذلك قبل تنفيذ مناورة عسكرية أمريكية / كورية مشتركة. (13.08.2017)

ونفت موسكو انتهاك المجال الجوي الكوري الجنوبي. ونقل ناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية عن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونغ ايو وونغ  قوله: "نتعامل مع هذا الحادث بجدية كبيرة وسنتخذ أقسى الإجراءات إذا تكرر ذلك"، داعيا "مجلس الأمن الروسي إلى تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة". واحتجت طوكيو من جهتها لدى موسكو.

 وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا: "علمنا أن طائرات عسكرية روسية حلقت فوق بحر اليابان هذا الصباح وخرقت مرتين مجالنا الجوي قرب تاكيشيما"، مضيفاً "بالنظر لتلك المعلومات، قمنا بالاحتجاج بشدة".

 وأشار أيضاً إلى أن طوكيو أرسلت بدورها طائرات حربية، مضيفاً أن اليابان أعربت عن احتجاجها أيضاً لدى سيؤول، منددة بردة فعلها "المؤسفة بشدة".

"منطقة استطلاع للدفاع الجوي"

 وأكد بدوره الجيش الروسي أن احتجاج سيؤول مرتبط  بـ"منطقة استطلاع للدفاع الجوي" أقامتها كوريا الجنوبية بقرار أحادي الجانب، وليست مدرجة في القانون الدولي ولا تعترف بها روسيا. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "قاذفتين من طراز +تي يو-95 ام اس+ للقوات المسلحة الروسية قامت بتحليق كان مخططا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان"، مشددة على أنه لم يتم إطلاق "أي طلقة تحذيرية" من قبل كوريا الجنوبية.

وبحسب رئاسة هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي، اخترقت طائرة حربية روسية من نوع "اي-50" مجال سيؤول الجوي مرتين فوق مياه ساحلها الشرقي.

وأكد مسؤول رسمي في رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس خرق الطائرة الروسية المجال الجوي الكوري مرتين، ما دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية الى ارسال طائراتها واطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

 وأوضح أن المرة الأولى سجلت بعيد الساعة التاسعة (منتصف ليل الاثنين 22 تموز/يوليو) واستمرت ثلاث دقائق. وتابع المصدر نفسه أن الطائرة عادت بعد نصف ساعة واخترقت المجال الجوي لأربع دقائق هذه المرة.

ورداً على ذلك، أرسلت القوات الجوية عددا من طائرات "اف-15كي" و"اف-16كي" لاعتراض الطائرة، وأطلقت قنابل ضوئية لتحذير الطائرة بعد توجيه رسالة إلى طاقمها. وقال المسؤول نفسه إنها المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة روسية المجال الجوي الكوري الجنوبي، موضحا أن الجيش يحقق في هذه المسألة. وفي وقت من الأوقات بلغت المسافة الفاصلة بين الطائرات الكورية الجنوبية والطائرة الروسية كيلومتراً واحداً، بحسب سيؤول.

وقال في المقابل مصدر عسكري كوري جنوبي إن الطائرة الروسية "لم تبدِ نوايا عدائية على ما يبدو" لأنها "كانت تحلق بسرعة ثابتة".

واتهم من جهته الجيش الروسي طائرتين مطاردتين كوريتين جنوبيتين "اف-16" بأنهما "قامتا بمناورات غير احترافية عبر قطع الطريق على القاذفات الاستراتيجية الروسية وعبر تهديد أمنها".

ر.ض/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Luftwaffen-Standpunkt in Wunstorf (Stefan Menne)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    وحدة جوية للعناية المركزة

    يستعمل الجيش الألماني الآن طائرة إيرباص من نوع A400M كوحدة للعناية المركزة. وتسع هذه الطائرة لستة مرضى، كما تُستعمل أيضا لإنقاذ ضحايا المناطق المنكوبة. وتم عرض وحدة للعناية المركزة على متن الطائرة في وقت سابق بمطار برلين-تيغيل.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    ميزات خاصة

    سُلمت حوالي 19 طائرة من نوع إيرباص A400M إلى أسطول النقل الجوي 62 في بلدة فونستورف القريبة من هانوفر. وزُودت وحدات العناية المركزة على متن الطائرة بميزات طبية خاصة. ويقوم جندي (الصورة) باختبار جهاز التنفس الاصطناعي على أحد أسرة المرضى.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    نظرة شاملة

    عبر جهاز مراقبة، يستطيع الجندي معاينة الوضع الصحي للمريض. ويضمن النقل الجوي الأكثر تقدماً في العالم إخلاء سريعاً ورعاية طبية للمصابين.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    طبيب في الجو

    الطبيب أكسل هوبنر (الصورة)، يقف بجانب وحدة للعانية المركزة على متن طائرة إيرباص A400M. وإلى جانب استخدامها كمستشفى جوي، يمكنها أن تلعب دورا مهما في عمليات الإجلاء الطبي.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    إنقاذ سريع للأرواح

    على متن الطائرة، تتواجد ستة أسرة من أجل علاج المرضى خلال عملية الإجلاء. ولإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، تم تركيب وحدات نقل ومعدات خاصة في الجزء الخاص بنقل البضائع داخل الطائرة.

  • Airbus A310 MEDEVAC in Berlin (Reuters)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    دعم طبي

    يمكن لطائرة إيرباص A310 الخاصة بسلاح الجو أيضاً إخلاء الجرحى من مناطق الأزمات، بالاعتماد على وحدة خاصة للعناية المُركزة الموجودة على متنها. وتُوفر الطائرة ست وحدات نقل للمرضى، كما تقطع أيضا مسافات طويلة.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    أعطال وانتقادات

    نالت طائرة إيرباص من نوع A400M في السنوات الأخيرة نصيباً وافراً من الانتقادات، بسبب العديد من الأعطال. وطلب الجيش الألماني من الشركة المُصنعة تزويده بـ 53 طائرة، بيد أن مشاكل سياسية ومالية، فضلا عن أسباب أخرى تقنية أخرت عميلة التسليم. وبعد أكثر من 11 عاماً من الانتظار، تم أخيرا تسليم أول دفعات هذا النوع من الطائرات. إعداد: تيريزا سوستمان/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

مختارات

مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

كثيرا ما يتم حصر مهمة الطائرات العسكرية في أغراض حربية. بيد أن بعض هذه الطائرات تٌستخدم أيضاً كمستشفيات طائرة مهمتها إنقاذ الأرواح. تعرف على هذا النوع من الطائرات والخدمات التي تقدمها. (02.08.2018)  

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