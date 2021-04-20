 كورونا.. 50 مليون إصابة في أوروبا وأكثر من 200 ألف وفاة بالهند | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2021

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أخبار

كورونا.. 50 مليون إصابة في أوروبا وأكثر من 200 ألف وفاة بالهند

يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في الهند، حيث سجل عدد قياسي جديد للوفيات تجاوز منذ الأربعاء مئتي ألف. وفيما تجاوز عدد الإصابات عتبة الخمسين مليونا في أوروبا، تعتزم شركة موديرنا إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات في 2022.

حرق جثث المتوفين جراء كورونا في نيودلهي

يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في الهند، حيث سجل عدد قياسي جديد للوفيات تجاوز منذ الأربعاء مئتي ألف.

في الهند التي تأتي في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، سجلت 204 آلاف و832 وفاة بفيروس كورونا بينهم 3645 خلال الساعات الـ24 الماضية.لكن خبراء يعتقدون أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير في الواقع.

وسجلت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، عددا قياسيا من الإصابات وفي نيسان/أبريل وحده، أحصت البلاد أكثر من ستة ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19. وهذه الزيادة الهائلة نسبت جزئيا إلى متحور هندي للفيروس، إلى جانب التجمعات الحاشدة في المناسبات السياسية والدينية، تسبب ضغطا هائلا على المستشفيات التي تعاني من نقص في الأسرة والأدوية والأكسجين.

بدء وصول مساعدات الطوارئ

وتهبط في نيودلهي الخميس أول طائرة عسكرية أميركية محملة بجزء منمساعدات الطوارئ البالغة أكثر من مئة مليون دولار التي أعلنت عنها واشنطن. وتلقت الهند، دعما جديدا الأربعاء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعهد تقديم "مساعدات إنسانية طارئة" بأكثر من 22 طنا من المعدات، ومن سويسرا بتقديمها مليون فرنك سويسري (ما يزيد قليلا عن مليون دولار).

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النسخة الهندية من كورونا تواصل الانتشار في الهند

وفي مواجهة ضيق التنفس الناجم عن كورونا، تطول طوابير المرضى في الهند لمحاولة الحصول على الأكسجين الطبي. وبدأت طائرات شحن في تسليم صهاريج أكسجين إلى الأماكن التي تحتاج إليها وتم تشغيل أول قطار "أكسجين إكسبرس" الأسبوع الماضي.

انخفاض عدد الإصابات اليومية في أوروبا

ولوحظ تباطؤ في انتشار الوباء في غالبية الدول الأوروبية التي تخفف بحذر القيود المفروضة لاحتواء أحدث انتعاش للوباء، إذ ينخفض عدد الإصابات اليومية منذ أسبوعين رغم تجاوز عدد الإصابات عتبة الخمسين مليونا في القارة العجوز، حيث يبدو أن انتشار الوباء يتباطأ حسب أرقام جمعتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى إحصاءات رسمية. ومن بين أكثر من 3,13 ملايين وفاة مسجلة في العالم، كان أكثر من مليون وستين ألفا و900 في أوروبا.

أعادت هولندا فتح شرفات مقاهيها الأربعاء ورفعت حظر التجول، وهو إجراء أثار فرضه في كانون الثاني/يناير أسوأ أعمال شغب في البلاد منذ عقود. وقالت صوفيا قحطان مديرة أحد المقاهي في لاهاي لوكالة فرانس برس "يشعر الناس بالسعادة للمجيء وتناول الطعام والشراب في الخارج، بشكل قانوني، وعدم تعرضهم لانتقادات من الشرطة أو أعضاء الحكومة".

انخفاض خجول في عدد المصابين بفرنسا

وفي المملكة المتحدة، البلد الأكثر تضررا في القارة، يسجل في المتوسط 2300 إصابة جديدة يوميا فقط، وذلك بفضل عمليات الإغلاق وحملة التحصين الضخمة التي أطلقت في أوائل كانون الاول/ديسمبر والتي أتاحت إعطاء جرعة واحدة على الأقل إلى 64 في المئة من السكان البالغين.

وفي فرنسا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من حيث العدد الإجمالي للإصابات (خمسة ملايين و565 ألفا و852) يبدو أن هناك انخفاضا خجولا في عدد المصابين الجدد. وعادت البلاد إلى ما دون المستوى الذي لا يزال مرتفعا، وهو 30 ألف إصابة يومية جديدة في بداية الأسبوع، وتفكر في رفع القيود على مراحل في أيار/مايو وحزيران/يونيو. وسيعرض الرئيس إيمانويل ماكرون الخطة امام الصحافة الإقليمية الجمعة.

أما في الولايات المتحدة الدولة التي أودى فيها الفيروس بأكبر عدد من الضحايا (574 ألفا و297 وفاة) يفترض أن يعكس الرقم المتعلق بالنمو حجم الانتعاش الاقتصادي بينما رأى الرئيس جو بايدن أن خطة التطعيم كانت "واحدة من أكبر النجاحات اللوجستية" في تاريخ البلاد.

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وصول أولى المساعدات إلى الهند بسبب انتشار كورونا

إصدارات جديدة من اللقاحات لمحاربة المتحوّرات

على جبهة اللقاحات المضادة لكورونا تريد المختبرات الأميركية موديرنا إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في 2022 من لقاحاتها وتأمل أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة خلال العام الجاري. وأكد مدير فرع موديرنا لأوروبا دان ستانر للقناة السويسرية العامة "ار تي اس1" الخميس "نرى أن الفيروس ينتشر بسرعة ونرى أن الفيروس يتحور، ونشهد ظهور متغيرات جديدة (...) علينا أن نبادر لنكون جاهزين إذا لزم الأمر لجرعة ثالثة".

ويعمل المصنعون على إصدارات جديدة من لقاحاتهم، مصممة خصيصا لمحاربة المتحوّرات. وهذا تكيف أساسي، لأن "النسخ المتحورة من فيروس كورونا التي قد لا تكون اللقاحات الحالية فعالة ضدها (...) من المحتمل أن تستمر في الظهور"، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتعمل المختبرات على إنتاج لقاحات جديدة مصممة للمتحورات. وقال أوغور شاهين، رئيس مختبر بايونتيك الألماني المرتبط بشركة فايزر الأميركية الأربعاء إنه "واثق" من فعالية لقاحه ضد المتحور الهندي بي.1.617 الذي تم اكتشافه في " 17 دولة على الأقل "، حسب منظمة الصحة العالمية.

 كما اعلنت بايونتيك أنها على وشك تقديم طلب في الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح للقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، مما يجعل الموافقة ممكنة في حزيران/يونيو.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


مختارات

ما مدى خطورة "الطفرة المزدوجة" لفيروس كورونا في الهند؟

تتميز النسخة الهندية من فيروس كورونا بأنها تجمع بين طفرتين مختلفتين، ما يجعلها تفلت بسهولة من قبضة الجهاز المناعي. كما أن الحاصلين على اللقاح وأيضا الذين تعافوا من كورونا، يمكنهم الإصابة سريعا بالنسخة الهندية.  

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