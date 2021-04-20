كورونا.. 50 مليون إصابة في أوروبا وأكثر من 200 ألف وفاة بالهند

في الهند التي تأتي في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، سجلت 204 آلاف و832 وفاة بفيروس كورونا بينهم 3645 خلال الساعات الـ24 الماضية.لكن خبراء يعتقدون أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير في الواقع.

وسجلت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، عددا قياسيا من الإصابات وفي نيسان/أبريل وحده، أحصت البلاد أكثر من ستة ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19. وهذه الزيادة الهائلة نسبت جزئيا إلى متحور هندي للفيروس، إلى جانب التجمعات الحاشدة في المناسبات السياسية والدينية، تسبب ضغطا هائلا على المستشفيات التي تعاني من نقص في الأسرة والأدوية والأكسجين.

بدء وصول مساعدات الطوارئ

وتهبط في نيودلهي الخميس أول طائرة عسكرية أميركية محملة بجزء منمساعدات الطوارئ البالغة أكثر من مئة مليون دولار التي أعلنت عنها واشنطن. وتلقت الهند، دعما جديدا الأربعاء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعهد تقديم "مساعدات إنسانية طارئة" بأكثر من 22 طنا من المعدات، ومن سويسرا بتقديمها مليون فرنك سويسري (ما يزيد قليلا عن مليون دولار).

مشاهدة الفيديو 01:53 شارك كورونا تضرب الهند بشدة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3shso النسخة الهندية من كورونا تواصل الانتشار في الهند

وفي مواجهة ضيق التنفس الناجم عن كورونا، تطول طوابير المرضى في الهند لمحاولة الحصول على الأكسجين الطبي. وبدأت طائرات شحن في تسليم صهاريج أكسجين إلى الأماكن التي تحتاج إليها وتم تشغيل أول قطار "أكسجين إكسبرس" الأسبوع الماضي.

انخفاض عدد الإصابات اليومية في أوروبا

ولوحظ تباطؤ في انتشار الوباء في غالبية الدول الأوروبية التي تخفف بحذر القيود المفروضة لاحتواء أحدث انتعاش للوباء، إذ ينخفض عدد الإصابات اليومية منذ أسبوعين رغم تجاوز عدد الإصابات عتبة الخمسين مليونا في القارة العجوز، حيث يبدو أن انتشار الوباء يتباطأ حسب أرقام جمعتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى إحصاءات رسمية. ومن بين أكثر من 3,13 ملايين وفاة مسجلة في العالم، كان أكثر من مليون وستين ألفا و900 في أوروبا.

أعادت هولندا فتح شرفات مقاهيها الأربعاء ورفعت حظر التجول، وهو إجراء أثار فرضه في كانون الثاني/يناير أسوأ أعمال شغب في البلاد منذ عقود. وقالت صوفيا قحطان مديرة أحد المقاهي في لاهاي لوكالة فرانس برس "يشعر الناس بالسعادة للمجيء وتناول الطعام والشراب في الخارج، بشكل قانوني، وعدم تعرضهم لانتقادات من الشرطة أو أعضاء الحكومة".

انخفاض خجول في عدد المصابين بفرنسا

وفي المملكة المتحدة، البلد الأكثر تضررا في القارة، يسجل في المتوسط 2300 إصابة جديدة يوميا فقط، وذلك بفضل عمليات الإغلاق وحملة التحصين الضخمة التي أطلقت في أوائل كانون الاول/ديسمبر والتي أتاحت إعطاء جرعة واحدة على الأقل إلى 64 في المئة من السكان البالغين.

وفي فرنسا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من حيث العدد الإجمالي للإصابات (خمسة ملايين و565 ألفا و852) يبدو أن هناك انخفاضا خجولا في عدد المصابين الجدد. وعادت البلاد إلى ما دون المستوى الذي لا يزال مرتفعا، وهو 30 ألف إصابة يومية جديدة في بداية الأسبوع، وتفكر في رفع القيود على مراحل في أيار/مايو وحزيران/يونيو. وسيعرض الرئيس إيمانويل ماكرون الخطة امام الصحافة الإقليمية الجمعة.

أما في الولايات المتحدة الدولة التي أودى فيها الفيروس بأكبر عدد من الضحايا (574 ألفا و297 وفاة) يفترض أن يعكس الرقم المتعلق بالنمو حجم الانتعاش الاقتصادي بينما رأى الرئيس جو بايدن أن خطة التطعيم كانت "واحدة من أكبر النجاحات اللوجستية" في تاريخ البلاد.

مشاهدة الفيديو 02:15 شارك وصول أولى المساعدات إلى الهند بسبب انتشار كورونا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sers وصول أولى المساعدات إلى الهند بسبب انتشار كورونا

إصدارات جديدة من اللقاحات لمحاربة المتحوّرات

على جبهة اللقاحات المضادة لكورونا تريد المختبرات الأميركية موديرنا إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في 2022 من لقاحاتها وتأمل أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة خلال العام الجاري. وأكد مدير فرع موديرنا لأوروبا دان ستانر للقناة السويسرية العامة "ار تي اس1" الخميس "نرى أن الفيروس ينتشر بسرعة ونرى أن الفيروس يتحور، ونشهد ظهور متغيرات جديدة (...) علينا أن نبادر لنكون جاهزين إذا لزم الأمر لجرعة ثالثة".

ويعمل المصنعون على إصدارات جديدة من لقاحاتهم، مصممة خصيصا لمحاربة المتحوّرات. وهذا تكيف أساسي، لأن "النسخ المتحورة من فيروس كورونا التي قد لا تكون اللقاحات الحالية فعالة ضدها (...) من المحتمل أن تستمر في الظهور"، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتعمل المختبرات على إنتاج لقاحات جديدة مصممة للمتحورات. وقال أوغور شاهين، رئيس مختبر بايونتيك الألماني المرتبط بشركة فايزر الأميركية الأربعاء إنه "واثق" من فعالية لقاحه ضد المتحور الهندي بي.1.617 الذي تم اكتشافه في " 17 دولة على الأقل "، حسب منظمة الصحة العالمية.

كما اعلنت بايونتيك أنها على وشك تقديم طلب في الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح للقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، مما يجعل الموافقة ممكنة في حزيران/يونيو.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب)