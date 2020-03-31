كورونا- 45 ألف وفاة بأوروبا وأمريكا تواجه أسوأ أزمة في تاريخها

لاتزال أوروبا هي أكثر قارات العالم تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أودى الوباء بحياة أكثر من 45 ألف شخص في القارة، نحو 85 بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا لأرقام رسمية السبت عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.

وعالمياً، بلغ عدد الوفيات أكثر من 60 ألف وفاة. ومنذ ظهور كوفيد-19، تم رسميا رصد 1,130,204 إصابات حول العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (610846)، و290219 إصابة في الولايات المتحدة وكندا (7325 وفاة في البلدين) و115777 إصابة في آسيا (4124 وفاة).

أمريكا

أصبحت الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضرراً من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، إذ تجاوز عدد الاصابات المؤكدة بها 300 ألف حالة كما سجلت 8162 حالة وفاة بحسب إحصائيات خريطة جامعة جونز هوبكنز.

ألمانيا

شوارع العاصمة الألمانية برلين خالية تقريبا من المرة والمركبات بسبب قيود مواجهة فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة الألمانية.

أعلنت ألمانيا أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 6082 إصابة جديدة بالفيروس في انخفاض طفيف عن اليوم السابق وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الصادرة اليوم السبت.

والانخفاض في المعدل اليومي للإصابات الجديدة، قد يكون إشارة على استقرار محتمل في عدد المصابين المسجلين في اليوم لكن الحكومة حذرت من أن من السابق لأوانه جدا تحديد مسار التفشي.

وتظهر إحصاءات المعهد أن ألمانيا لديها الآن 85778 حالة إصابة ارتفاعا من 79696 أمس الجمعة. ووصل عدد الوفيات إلى 1158 ارتفاعا من 1017 أمس الجمعة.

فرنسا

أحصت فرنسا 441 وفاة جديدة في 24 ساعة وهو عدد أقلّ من الرقم القياسي المسجّل الجمعة (588 وفاة).

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون لصحفيين إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء. وأشار سالومون إلى أن العدد الإجمالي للإصابات هو 68605 في جميع أنحاء البلاد.

إيطاليا

عمليات تطهير مكثفة للساحات في مدينة ميلان الإيطالية

سجلت إيطاليا 681 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد- 19، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الزيادة اليومية إلى أقل من 700 منذ أكثر من أسبوع. وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس، وهي الأعلى في العالم، 15362 إلى الآن.

بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في المستشفيات في المملكة زاد بنسبة 20 في المئة إلى 4313 وفاة. وتراوحت أعمار المتوفين في انجلترا بين خمسة أعوام و104 اعوام.

العالم العربي- مصر

أعلنت الرئاسة المصرية تأجيل افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها نقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل اليوم السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإمارات

شدّدت إمارة دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل بداية من مساء اليوم السبت. وأعلنت الإمارة عن وقف خدمة المترو التي يستخدمها مئات آلاف العمال يوميا حتى إشعار آخر.

والإمارات هي أكثر دول الخليج تأثرا بالفيروس بعد السعودية حيث أصاب 2179 شخصا تعافى منهم 420 وتوفي 29.

السعودية

أعلنت السلطات السعودية عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة

أعلنت السلطات السعودية عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة اعتبارا من اليوم السبت. والسعودية هي الأكثر تضررا بالمرض في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وسجلت حتى اليوم السبت 2179 حالة إصابة و29 وفاة.

الجزائر

قررت الجزائر توسيع الحجر الجزئي للسكان إلى كل مدن البلاد اعتبارا من الأحد وحتى 19 نيسان/ أبريل الجاري. مع تمديد الفترة الزمنية للحجر لتبدأ من الساعة الثالثة ظهرا ( بدلا من الساعة السابعة مساء) حتى الساعة السابعة صباحا، بالنسبة لتسع ولايات، وتبقى ولاية البليدة التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات تحت الحجر الشامل طيلة هذه الفترة. وسجلت الجزائر حتى الآن 130 حالة وفاة و1251 إصابة.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، ا ف ب ، د ب ا)