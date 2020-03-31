 كورونا- 45 ألف وفاة بأوروبا وأمريكا تواجه أسوأ أزمة في تاريخها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2020

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أخبار

كورونا- 45 ألف وفاة بأوروبا وأمريكا تواجه أسوأ أزمة في تاريخها

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من مليون و 130 ألف حالة أكثر من نصفها في أوروبا ونحو 290 ألف حالة إصابة في الولايات المتحدة وحدها. وتسببت الجائحة في تغير خطط مصر، وصدور قرارات مهمة في بلدان الخليج.

تقديم الورد تعبيرا عن المجهود الكبير للطاقم الطبي في مستشفى بورغوس بإسبانيا

تعد أوروبا أكثر قارات العالم تضرراً من انتشار فيروس كورونا. سيدتان تقدمان الورود لأفراد الطاقم الطبي في مستشفى بإسبانيا اعترافا بدورهم الكبير في مقاومة الجائحة.

لاتزال أوروبا هي أكثر قارات العالم تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أودى الوباء بحياة أكثر من 45 ألف شخص في القارة، نحو 85 بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا لأرقام رسمية السبت عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.

وعالمياً، بلغ عدد الوفيات أكثر من 60 ألف وفاة. ومنذ ظهور كوفيد-19، تم رسميا رصد 1,130,204 إصابات حول العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (610846)، و290219 إصابة في الولايات المتحدة وكندا (7325 وفاة في البلدين) و115777 إصابة في آسيا (4124 وفاة).

أمريكا

أصبحت الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضرراً من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، إذ تجاوز عدد الاصابات المؤكدة بها 300 ألف حالة كما سجلت 8162 حالة وفاة بحسب إحصائيات خريطة جامعة جونز هوبكنز.

ألمانيا

حال أحد شوارع برلين في ظل أزمة كوورنا

شوارع العاصمة الألمانية برلين خالية تقريبا من المرة والمركبات بسبب قيود مواجهة فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة الألمانية.

أعلنت ألمانيا أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 6082 إصابة جديدة بالفيروس في انخفاض طفيف عن اليوم السابق وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الصادرة اليوم السبت.

والانخفاض في المعدل اليومي للإصابات الجديدة، قد يكون إشارة على استقرار محتمل في عدد المصابين المسجلين في اليوم لكن الحكومة حذرت من أن من السابق لأوانه جدا تحديد مسار التفشي.

وتظهر إحصاءات المعهد أن ألمانيا لديها الآن 85778 حالة إصابة ارتفاعا من 79696 أمس الجمعة. ووصل عدد الوفيات إلى 1158 ارتفاعا من 1017 أمس الجمعة.

فرنسا

 أحصت فرنسا 441 وفاة جديدة في 24 ساعة وهو عدد أقلّ من الرقم القياسي المسجّل الجمعة (588 وفاة).

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون لصحفيين إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء. وأشار سالومون إلى أن العدد الإجمالي للإصابات هو 68605 في جميع أنحاء البلاد.

إيطاليا

Coronavirus Italien Mailand (AP)

عمليات تطهير مكثفة للساحات في مدينة ميلان الإيطالية

سجلت إيطاليا 681 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد- 19، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الزيادة اليومية إلى أقل من 700 منذ أكثر من أسبوع. وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس، وهي الأعلى في العالم، 15362 إلى الآن.

بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في المستشفيات في المملكة زاد بنسبة 20 في المئة إلى 4313 وفاة. وتراوحت أعمار المتوفين في انجلترا بين خمسة أعوام و104 اعوام.

العالم العربيمصر

مخطط للعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت الرئاسة المصرية تأجيل افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها نقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل اليوم السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإمارات

شدّدت إمارة دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل بداية من مساء اليوم السبت. وأعلنت الإمارة عن وقف خدمة المترو التي يستخدمها مئات آلاف العمال يوميا حتى إشعار آخر.

والإمارات هي أكثر دول الخليج تأثرا بالفيروس بعد السعودية حيث أصاب 2179 شخصا تعافى منهم 420 وتوفي 29.

السعودية

سعوديات يرتدين أقنعة واقية

أعلنت السلطات السعودية عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة

أعلنت السلطات السعودية عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة اعتبارا من اليوم السبت. والسعودية هي الأكثر تضررا بالمرض في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وسجلت حتى اليوم السبت 2179 حالة إصابة و29 وفاة. 

الجزائر

قررت الجزائر توسيع الحجر الجزئي للسكان إلى كل مدن البلاد اعتبارا من الأحد وحتى 19 نيسان/ أبريل الجاري. مع تمديد الفترة الزمنية للحجر لتبدأ من الساعة الثالثة ظهرا ( بدلا من الساعة السابعة مساء) حتى الساعة السابعة صباحا، بالنسبة لتسع ولايات، وتبقى ولاية البليدة التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات تحت الحجر الشامل طيلة هذه الفترة. وسجلت الجزائر حتى الآن 130 حالة وفاة و1251 إصابة.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، ا ف ب ، د ب ا)

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

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