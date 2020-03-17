 كورونا يوجه ضربة مالية قوية لرونالدو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.03.2020

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رياضة

كورونا يوجه ضربة مالية قوية لرونالدو

كشفت تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو مهدد بخسارة مالية كبيرة، بسبب فيروس كورونا، الذي أجبر أغلب الدوريات الأوروبية على التوقف.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو أحد أغنى الرياضيين في العالم يسوف تتأثر ثروته بسبب انتشار فيروس كورون

من المعروف أن كريستيانو رونالدو هو واحد من بين أغنى الرياضيين في العالم، إذ تقدر ثروته الصافية بحوالي 361  مليون جنيه إسترليني، حسب مجلة "فوربس". وتأتي مداخيل أفضل لاعب في العالم خمس مرات، من راتبه السنوي الضخم مع يوفنتوس والإعلانات، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن مداخيل النجم البرتغالي، يتوقع أن تتلقى خسارة مالية كبيرة هذا الموسم، بسبب فيروس "كورونا"، الذي أجبر أغلب الدوريات الكروية على التوقف.

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يري تقرير صحفي أن فيروس كورونا وضع نجم أياكس أمستردام حكيم زياش في موقف معقد للغاية. فيما لا يعرف بعد مصير أغلب الدوريات الأوروبية، التي توقفت بسبب كورونا. (17.03.2020)

تحول كورونا لوباء عالمي شل أيضا قطاع الرياضة لا سيما كرة القدم، فألغيت مسابقات وفرض على لاعبي الكثر من الأندية الحجر الصحي في منازلهم كما في حالة لاعبي فريق هانوفر الألماني، الذين وضعوا جميعهم في الحجر الصحي. (14.03.2020)

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة  "ذا صن" البريطانية، أنه يتوقع خسارة كريستيانو رونالدو لحوالي 8.4  مليون جنيه إسترليني بسبب تبعات فيروس كورونا. وأضافت أن فريق يوفنتوس يتجه لتخفيض رواتب لاعبيه بحوالي 30  في المائة.

وأفادت "ذا صن"، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن أندية الدوري الإيطالي ستخفض أجور لاعبيها بحوالي 20  إلى 30 في المائة، وذلك بعد توقف الدوري الإيطالي منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا.

ولفت نفس المصدر أن كريستيانو رونالدو، سيكون من بين الأكثر تضرراً من قرار خفض أجور اللاعبين في "الكالتشيو"، إذ يتقاضى هداف "السيدة العجوز" 30 مليون جنيه إسترليني سنوياً ، ما يجعله صاحب الراتب الأعلى في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرف قائمة أجور لاعبي "البيانكونيري" بعض التفاوتات، فبعد كريستيانو رونالدو يأتي غونزالو هيغواين بحوالي 12 مليون يورو سنوياً، يليه مباشرة مواطنه باولو ديبالا بحوالي 10.5 مليون يورو سنوياً. فيما تتقارب أجور بقية اللاعبين آرون رامسي 7  مليون، ميراليم بيانيتش 6.5 مليون، حسب ما أشار إليه موقع "سبورت كيز".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، وجه عدة رسائل إلى متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، يُطالبهم فيها بالتضامن في هذه اللحظات الصعبة، واتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، من أجل حماية كل الناس من فيروس "كورونا".

رضوان مهدوي

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