كورونا يوجه ضربة مالية قوية لرونالدو

من المعروف أن كريستيانو رونالدو هو واحد من بين أغنى الرياضيين في العالم، إذ تقدر ثروته الصافية بحوالي 361 مليون جنيه إسترليني، حسب مجلة "فوربس". وتأتي مداخيل أفضل لاعب في العالم خمس مرات، من راتبه السنوي الضخم مع يوفنتوس والإعلانات، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن مداخيل النجم البرتغالي، يتوقع أن تتلقى خسارة مالية كبيرة هذا الموسم، بسبب فيروس "كورونا"، الذي أجبر أغلب الدوريات الكروية على التوقف.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه يتوقع خسارة كريستيانو رونالدو لحوالي 8.4 مليون جنيه إسترليني بسبب تبعات فيروس كورونا. وأضافت أن فريق يوفنتوس يتجه لتخفيض رواتب لاعبيه بحوالي 30 في المائة.

وأفادت "ذا صن"، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن أندية الدوري الإيطالي ستخفض أجور لاعبيها بحوالي 20 إلى 30 في المائة، وذلك بعد توقف الدوري الإيطالي منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا.

ولفت نفس المصدر أن كريستيانو رونالدو، سيكون من بين الأكثر تضرراً من قرار خفض أجور اللاعبين في "الكالتشيو"، إذ يتقاضى هداف "السيدة العجوز" 30 مليون جنيه إسترليني سنوياً ، ما يجعله صاحب الراتب الأعلى في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرف قائمة أجور لاعبي "البيانكونيري" بعض التفاوتات، فبعد كريستيانو رونالدو يأتي غونزالو هيغواين بحوالي 12 مليون يورو سنوياً، يليه مباشرة مواطنه باولو ديبالا بحوالي 10.5 مليون يورو سنوياً. فيما تتقارب أجور بقية اللاعبين آرون رامسي 7 مليون، ميراليم بيانيتش 6.5 مليون، حسب ما أشار إليه موقع "سبورت كيز".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، وجه عدة رسائل إلى متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، يُطالبهم فيها بالتضامن في هذه اللحظات الصعبة، واتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، من أجل حماية كل الناس من فيروس "كورونا".

رضوان مهدوي