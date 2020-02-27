كورونا يواصل زحفه والصحة العالمية ترفع خطورة انتشاره لأعلى مستوى

رفعت منظمة الصحة العالمية الجمعة (28 فبراير/ شباط 2020) خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى "أعلى مستوى"، بعد تأكيد نيجيريا الجمعة تسجيل أول إصابة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ودعت المنظمة جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء، ، محذرة بأنها سترتكب "خطأ مميتا" إن ظنت أنها بمنأى منه.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 84,117 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 2870 ضحية في العالم، وفق حصيلة جمّعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرنتش اليوم الجمعة.

وسجلت الصين (دون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية كانون الأول/ ديسمبر، 78,824 إصابة منها 2,788 وفاة. وفي حوالي 60 دولة، أحصيت 5293 حالة بينها 82 وفاة.

وأفادت الخدمة الفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية أن 210 أشخاص على الأقل توفوا جراء فيروس كورونا المستجد في إيران، وذلك نقلا عن مصادر لم تذكرها في الجهاز الصحي، ما استدعى ردا غاضبا من المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية. والحصيلة الرسمية المعلن عنها في طهران حتى بعد ظهر الجمعة هي 34 حالة وفاة.

وأُعلن عن ظهور الفيروس في عدة دول جديدة هي إيسلندا وهولندا وسان مارتن ونيجيريا والمكسيك ونيوزيلندا وبيلاروسيا وأذربيجان وليتوانيا.

حالة جديدة في ولاية هيسن الألمانية

وفي ألمانيا أكدت السلطات ظهور الحالة الثانية من الإصابة بفيروس كورونا المتحور بولاية هيسن وسط البلاد. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية مساء اليوم الجمعة إن رجلا في التاسعة والعشرين من دائرة هوختاونوس بالولاية ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأضافت الوزارة أن الحالة الجديدة مرتبطة بالشخص الأول الذي أصيب بالعدوى في الولاية من دائرة لان ديل المحلية.

وسجلت البورصات العالمية، التي تخشى وقوع نتائج مدمرة للفيروس على الاقتصاد، أسوأ أسبوع منذ الأزمة المالية في 2008-2009. وواصلت أسعار النفط سقوطها، اذ بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

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إجراءات احترازية حول مكة والمدينة

وقررت السعودية الجمعة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية. ولم تسجل السعودية أي اصابة بالفيروس على أراضيها، ولكن معظم البلدان المجاورة سجلت عشرات الحالات في الأيام الأخيرة غالبيتهم أشخاص عائدون من إيران، حيث أودى الفيروس بحياة 34 شخصا في حصيلة هي الأعلى بعد تلك المسجلة في الصين.

وقالت الخارجية السعودية إن الأمر يتعلق بـ"تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، ولكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضا على السعوديين القادمين من مدن أخرى.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)