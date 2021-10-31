 كورونا يواصل تفشيه ويسبب مآس حول العالم | DW الأخبار | DW | 01.11.2021

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كورونا يواصل تفشيه ويسبب مآس حول العالم

ضحايا الجائحة حول العالم يصل لخمسة ملايين شخص. بلدان عديدة تأثرت بشدة، في الهند وحدها قد يصل عدد الضحايا لمليون شخص. محاولات حثيثة لتطويرا لأدوية وإنقاذ أكبر عدد ممكن .

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