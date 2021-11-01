كورونا يواصل تفشيه ويسبب مآس حول العالم

كورونا.. قفزة في عدد الإصابات بالصين وأوروبا تعيد فتح حدودها

سجّلت الصين قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ ما يعزز المخاوف من عودة الوباء العالمي إلى هذا البلد، في وقت تستعد فيه دول أوروبية إلى إعادة فتح حدودها بعد أن سجّل المرض تراجعاً فيها.