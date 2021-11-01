كورونا يواصل تفشيه ويسبب مآس حول العالم

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ضحايا الجائحة حول العالم يصل لخمسة ملايين شخص. بلدان عديدة تأثرت بشدة، في الهند وحدها قد يصل عدد الضحايا لمليون شخص. محاولات حثيثة لتطويرا لأدوية وإنقاذ أكبر عدد ممكن .
يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في الهند، حيث سجل عدد قياسي جديد للوفيات تجاوز منذ الأربعاء مئتي ألف. وفيما تجاوز عدد الإصابات عتبة الخمسين مليونا في أوروبا، تعتزم شركة موديرنا إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات في 2022.
تَحَول الوضع الصحي في الهند إلى كابوس ينشر الرعب والخوف في بقية أنحاء العالم، فقد تجاوزت بلاد غاندي حاجز العشرين مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما ازداد عدد الوفيات بشكل قياسي. وضع تتابعه ألمانيا باهتمام بالغ.
سجّلت الصين قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ ما يعزز المخاوف من عودة الوباء العالمي إلى هذا البلد، في وقت تستعد فيه دول أوروبية إلى إعادة فتح حدودها بعد أن سجّل المرض تراجعاً فيها.
أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن تشريد قرابة 10 آلاف شخص وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني المتردي فعليا في القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا ووسط نقص في المساعدات الإغاثية.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول