 كورونا يواصل انتشاره بألمانيا ويكتسح كوريا الجنوبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.03.2020

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كورونا يواصل انتشاره بألمانيا ويكتسح كوريا الجنوبية

أعلنت الصين تراجعا نسبيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت ألمانيا 31 حالة جديدة. كما أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاعا مهولا في الإصابات الجديدة وصل عددها 600 حالة، ودول عربية جديدة يتسرب إليها فيروس كورونا المستجد.

Deutschland Essen | Coronavirus | Rettungsfahrzeug Infektions-Patienten der Feuerwehr (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

أفادت الصين عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة اسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 2934 داخل الصين. بينما يبلغ الرقم العالمي للوفيات 3100 حالة.

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وظهر الفيروس في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوباي الصيني قبل أن ينتشر في أكثر من 60 بلدا.

وسجلت الاصابات انخفاضا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات الـ11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها الثلاثاء خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.

لكن نسبة الإصابات خارج الصين بلغت معدلات مثيرة للقلق خاصة في إيطاليا وإيران.

أما أكبر عدد من الإصابات الجديدة فقد أعلنت عنها كوريا الجنوبية حيث كشفت مراكزها لمكافحة الأمراضعن تسجيل 600 إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد. وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 4812 حالة.

وفي العالم العربي انضم كل من المغرب والأردن وتونس إلى قائمة الدول التي سجلت حالات الإصابات الأكيدة.

 من جهته، قال معهد روبرت كوخ الألماني إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 188 اليوم (الثلاثاء الثالث من مارس / آذار 2020) بعدما سجل 157 حالة أمس الاثنين. وأضاف أن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية. ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.

و ارتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية إلى 101 حالة إصابة، حسب المعهد الألماني . تجدر الإشارة إلى أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي البلاد هي أعلى ولاية بفارق كبير سجلت حالات إصابة بكورونا في ألمانيا. وكان عدد الحالات المسجلة في الولاية حتى صباح أمس الاثنين قد بلغ 86 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة في كافة أنحاء ألمانيا اليوم 188 حالة. 

 

 

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز) 

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