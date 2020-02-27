كورونا يواصل الزحف.. إصابات جديدة في ألمانيا

أعلنت سلطات ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2020) اكتشاف 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19). وتم اكتشاف الحالات الجديدة فى منطقة هاينزبرغ بالقرب من الحدود الهولندية، وبالتالي يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المنطقة إلى عشرين حالة.
بدورها أعلنت سلطات ولاية بادن فورتمبرغ الخميس اكتشاف أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الولاية الواقعة في جنوب البلاد، مما يرفع عدد الإصابات بها إلى ثماني حالات. ومع اكتشاف هذه الحالات الجديدة الثماني عشرة يرتفع عدد المصابين في ألمانيا إلى 44.
وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد أكد في وقت سابق وجود خطط لدى بلاده لمواجهة أي وباء، في ظل انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد حاليا. وقال شبان اليوم بالعاصمة برلين: "نعم لدينا خطط لمواجهة الوباء، نعم لدينا إجراءات، ولكننا لا نقوم بالتدرب عليها كثيرا بما يكفي في هذا البلد".
"لا أحد في مأمن" من كورونا
من جانبه قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن أي دولة تفترض أنها لن تتعرض لفيروس كورونا المستجد ترتكب "خطأ قاتلا". وأضاف أن انتقال الفيروس داخل دول مثل إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية أوصل العالم إلى مفترق طرق حيث يمكن احتواء تفشي الفيروس أو خروجه عن السيطرة.
كما حذر الدول الغنية التي قد تظن أنها في وضع أكثر أمانا أنها ستتوقع مفاجآت، قائلا: "إننا في مرحلة حاسمة"، وأن "هذا الفيروس له إمكانية انتشار وبائية". ورغم أن عدد الحالات الجديدة التي ظهرت في اليومين الماضيين كان أعلى خارج الصين عن داخلها، إلا أن المسؤول الأممي قال إن هذا ليس وقت الشعور بالذعر، مشددا على أنه "وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن".
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق اليوم من أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يذهب في أي اتجاه اعتمادا على طريقة رد الفعل والتعامل معه. ووصفت المنظمة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم، انتشار الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية بأنه "خبر سيئ".
أ.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
نقاط العبور مغلقة
تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
شوارع خالية
جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
انتشار سريع
في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
إجراءات وقائية
الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
كل شيء نفد
حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
قناع مزدوج
هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
موضة رغم كورونا
تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات
في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.