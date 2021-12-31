 كورونا يلقي بظلاله الثقيلة على احتفالات العام الجديد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2021

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أخبار

كورونا يلقي بظلاله الثقيلة على احتفالات العام الجديد

بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.

صورة رمزية لفيروس كورونا في العام 2022

للعام الثالث يستقبل العالم العام الجديد في ظل جائحة كورونا التي تسببت بإلغاءأو تقليص الاحتفالات بالعام الجديد حول العالم

شهد عام 2021 الذي يستعد العالم لتوديعه اليوم الجمعة (31 كانون الأول/ ديسمبر 2021) الكثير من الأحداث. لكن وباء كورونا هو الذي كان يتحكم مجددا بالحياة اليومية للقسم الأكبر من البشرية. وتوفي أكثر من 5,4 ملايين شخص منذ ظهور الفيروس للمرة الأول في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وأُصيب بالمرض عدد ملايين الأشخاص وخضع كثر لتدابير عزل وحظر تجول وللكثير من الفحوص.

 وتسبب ظهور متحور أوميكرون في نهاية العام 2021 بتجاوز حصيلة الإصابات اليومية في العالم المليون للمرة الأولى، بحسب تعداد وكالة فرانس برس. وتسجل بريطانيا والولايات المتحدة وحتى أستراليا التي بقيت لوقت طويل بمنأى عن الوباء، أعداد إصابات قياسية.

 إلا أن توزيع اللقاحات لنحو 60 بالمائة من سكان العالم يبعث بصيص أمل، رغم أن بعض الدول الفقيرة لم تحصل على ما يكفيها من اللقاحات وأن جزءا من الشعوب لا يزال مناهضا للقاحات.

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ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 في جميع أنحاء أوروبا

دول تحتفل رغم الجائحة

مختارات

في حين ألغت بعض الدول عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب جائحة كورونا بل وحتى بيع الألعاب النارية، تمضي دول أخرى في احتفالاتها التي تشكل الألعاب جزءا أساسياً فيها. ودول أخرى كاليابان لجأت لطرق بديلة، ما هي؟

من سيول إلى سان فرانسيسكو، أُلغيت احتفالات عيد رأس السنة أو تقلصت. إلا أن احتفالات ريو دي جانيرو التي تجمع عادة ثلاثة ملايين شخص على شاطئ كوباكابانا، أُبقيت. لكن سيتم تقليص الاحتفالات الرسمية مع انتظار حضور حشود كبيرة. وقال فرانسيسكو رودريغيث (45 عاما)، وهو نادل في كوباكابانا، "الناس ليس لديهم سوى رغبة واحدة، الخروج من منازلهم والاحتفال بالحياة بعد وباء أجبر العالم على الانعزال".

 وبعض البرازيليين أكثر تشكيكا في بلد أودى الوباء فيه بحياة قرابة 619 ألف شخص، وهي ثاني أسوأ حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. وأكدت روبيرتا أسيس وهي محامية تبلغ 27 عاما "سيكون هناك الكثير من الناس في كوباكابانا، هذا أمر لا مفرّ منه". وتنوي الذهاب إلى منزل صديقة لها مع مجموعة صغيرة من رفاقها. وأضافت "ليس هذا الوقت المناسب للتجمعات الكبيرة".

 أبقت سيدني أكبر مدينة في أستراليا، أيضا على عرضها للمفرقعات التي ستضيء مرفأ المدنية الرمزي. خلافا للحدث الذي أُقيم بدون جمهور العام الماضي، يُنتظر حضور عشرات آلاف الأشخاص. وتؤكد السلطات الأسترالية أن تغيير موقفها بشكل مفاجئ لناحية التخلي عن استراتيجيتها بعنوان "صفر كوفيد" لصالح استراتيجية "التعايش مع كوفيد"، مبني على معدلات التلقيح المرتفعة وعلى القناعة المتزايدة بأن متحور أوميكرون ليس قاتلا.

 يعكس هذا التحول المذهل ميلًا أوسع تمثل في تردد قادة الدول الغربية خصوصا في إعادة فرض التدابير الصارمة التي كانت مفروضة عام 2020، وذلك لتجنب حصول ركود اقتصادي مرة أخرى.

الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020 على شاطئ كوباكابانا في البرازيل

رغم العدد الكبير لوفيات كورونا لن يمنع الوباء الاحتفال برأس السنة الجديدة على شاطئ كوباكابانا الشهير

أوميكرون و"تسونامي" من الإصابات!

 وشهد العام 2021 في أوروبا وخارجها، زيادة في عدد التظاهرات المناهضة للقيود، في وقت كانت أقلية لا تزال مترددة في أخذ اللقاح، ما أثار مخاوف إزاء كيف سينتهي الوباء بدون زيادة معدلات التلقيح.

في جنوب إفريقيا حيث اكتُشف المتحور للمرة الأولى، تم تأخير موعد حظر التجول من منتصف الليل إلى الرابعة فجرا للسماح بإجراء الاحتفالات. وأعلنت السلطات الصحية أن تراجع عدد الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي يشير إلى أن ذروة الموجة الوبائية قد مرت.

 وفي كندا، أعلنت مقاطعة كيبيك فرض حظر تجول ليلي مجددا اعتبارا من الساعة 22,00 حتى الساعة الخامسة عشية رأس السنة الجديدة بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في كندا.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن المتحور أوميكرون بات الآن المسبب الرئيسي للإصابة بالمرض، موضحة أن الفيروس شهد "تطورا كبيرا" في الأيام الأخيرة. وقالت الوكالة الحكومية في إحصائها الأسبوعي الأخير الذي نُشر مساء الخميس إن "62,4 بالمئة من الاختبارات التي أجريت كشفت مواصفات مطابقة لمتحور أوميكرون" في بداية الأسبوع الأخير من العام مقابل 15 بالمئة في الأسبوع السابق.

 ويأمل الخبراء في أن تذهب سائر دول العالم في اتجاه تعزيز الإجراءات الوقائية وأن يبشر العام 2022 بمرحلة جديدة بالنسبة للوباء، يسجل خلالها عدد أقل من الوفيات. لكن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن تكون الأشهر المقبلة عصيبة.

 وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونها أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات. ذلك يمثل عبئا هائلا على العاملين الصحيين المنهكين وعلى منظومات صحية تقف على شفير الانهيار".

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب)

  • Jahreswechsel l Silvester l Feuerwerk (picture-alliance/Bildagentur-online/Burch-McPhoto)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    مونتريال

    رغم برودة الطقس إلاّ أن ارتداء ملابس دافئة ومشاهدة الألعاب النارية في ميناء مدينة مونتريال الكندية له متعة خاصة، إذ من المتوقع أن يجتمع حوالي 70 ألف شخص للاحتفال بليلة رأس السنة، التي يعد التزحلق على الجليد والمشي بالأحذية الجليدية جزء من هذا الاحتفال.

  • Brasilien | Silvester – Rio de Janeiro (picture-alliance/dpa/AP Photo/L. Correa)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    ريو دي جانيرو

    قضاء ليلة رأس السنة في البرازيل؟ قد يشكل حلما ورديا للكثيرين. ففي مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مثلا تصبح الأجواء رومانسية في منتصف الليل، حيث تتطاير الألعاب النارية فوق البحر ويرمي الناس الزهور في الماء وتضاء الشموع، بالإضافة إلى الرقص على إيقاع السامبا في حفلات الشاطئ.

  • Dubai Silvester 2015 2016 Feuerwerk (Getty Images/AFP/M.Naamani)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    دبي

    أيضاً في مدينة دبي يمكن سماع أصوات الألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية. من الجدير ذكره أن دبي تحتفل أيضا برأس السنة الهجرية الذي سيصادف شهر أغسطس/ آب 2020. وسواء كنت من مرتادي الشواطئ أو المنتجعات الفاخرة فإنه سيمكنك مشاهدة الألعاب النارية وهي تتوسط سماء المدينة.

  • Silvester in Europa Rom (picture-alliance/dpa/V. Tersigni)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    روما

    تعتبر ساحة القديس بطرس في الفاتيكان نقطة التقاء المسيحيين من جميع أنحاء العالم. ففي المساء الأخير من العام يترقب المحتفلون توجه البابا إلى كنيسة القديس بطرس، التي تحتضن قداس السنة الجديدة. ولهذا الغرض، يتم توفير حوالي 10.000 تذكرة مجانية.

  • Silvester in Europa Berlin

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    برلين

    تعد العاصمة الألمانية برلين من الأماكن الكلاسيكية الهامة التي يتم الاحتفال بها بليلة رأس السنة، حيث يجتمع أكثر من مليون شخص للاحتفال أمام بوابة براندنبورغ التاريخية للاحتفال بالعام الجديد، حيث تطلق الألعاب النارية وتشهد برلين أجواء احتفالية صاخبة بهذه المناسبة.

  • Silvester in Europa London

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    لندن

    في العاصمة البريطانية لندن ستدق ساعة بيغ بن الشهيرة للاحتفال بقدوم السنة الجديدة، ثم ستبدأ بعدها الألعاب النارية فوق نهر التايمز. كما أن عجلة لندن (London Eye) تسمح بمشاهدة احتفالات رأس السنة بشكل أفضل. أما من لم يحالفه الحظ بالحصول على تذكرة لركوب عجلة لندن، فإنه يستطيع الاستمتاع بأجواء الاحتفالات من الجانب الشرقي لقصر باكنغهام.

  • Silvester in Europa Madrid

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    مدريد

    صخب كبير تشهده "بويرتا ديل سول" (ساحة بوابة الشمس)، وهي الساحة التاريخية في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. وإلى جانب النبيذ يعد العنب من الأمور الضرورية للاحتفال بليلة رأس السنة. وحسب التقاليد في إسبانيا، يتم تناول حبة من العنب مع كل دقة لساعة برج الساحة الشهيرة. كما أن العشاق يطعمون بعضهم البعض، إذ يفترض أن هذا التقليد يجلب الحظ في العام الجديد.

  • Silvester in Europa Prag

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    براغ

    يتيح "هرادشاني" أو حي القلعة إمكانية الاستمتاع بإطلالة جميلة على العاصمة التشيكية براغ، وكذلك مشاهدة الألعاب النارية في منتصف ليلة رأس السنة. وفي هذا العام، ولأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة سيتم استبدال عرض الألعاب النارية بعرض ضوئي.

  • Silvester in Europa Paris

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    باريس

    في "ساحة دي مارس" و"ساحة تروكاديرو" في العاصمة الفرنسية باريس، لن تكون هناك ألعاب نارية كما هو معتاد في ليلة رأس السنة. وعوضاً عن ذلك، سيتم استخدام الأضواء والليزر في برح إيفيل الشهير. أما في شارع "الشانزلزيه"، فإنه يمكن للباريسيين وضيوفهم تبادل السلام وتمني سنة سعيدة لبعضهم البعض.

  • Silvester in Europa Genf

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    جنيف

    وللاحتفال في جنيف طعم آخر، حيث يتم تناول وجبة طعام من ستة أصناف مختلفة على متن سفينة، والاستمتاع بالألعاب النارية على بحيرة جنيف. واحتفالا بقدوم العام الجديد تضاء بحيرة جنيف بشكل بهيج لإضفاء السرور لدى المحتفلين. إعداد: ايل سيمون/ فريديرك مولر/ر.م


 