 كورونا يضرب الكرة.. توقعات بنهاية عهد الانتقالات القياسية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.04.2020

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رياضة

كورونا يضرب الكرة.. توقعات بنهاية عهد الانتقالات القياسية

انتقل رونالدو إلى يوفنتوس بأكثر من 110 مليون يورو، بينما يصل الشرط الجزائي لميسي مع برشلونة إلى 300 مليون يورو. لكن الآن وبسبب كورونا، يظهر تكرار هذه الأرقام ضرباً من الخيال. كيف ذلك؟

رونالدو وميسي- تنافس في الميدان وخارجه

رونالدو وميسي ارتبطا على الدوام بصفقات خيالية

يظهر أن أخبار الانتقالات الخيالية للاعبي كرة القدم ستنتهي إلى إشعار غير محدد بسبب تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد العالم، وهو ما جاء في تصريح الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميديابرو" الإسباني جاومي روريس بقوله إن عهد إنفاق الأندية مئات الملايين في سوق الانتقالات للتعاقد مع اللاعبين قد ولّى بسبب تراجع إيرادات حقوق نقل المباريات.

وتستحوذ مجموعة "ميديابرو"، ذات الرأسمال الصيني، على حقوق عرض مباريات الدوري الإسباني في الحانات والمقاهي داخل إسبانيا، كما تملك النسبة الأكبر من حقوق بث مباريات الدرجتين الاولى والثانية من الدوري الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة بدءاً من موسم 2020-2021.

وقال روريس في حوار مع فرانس بريس إن "خزائن الأندية ستنفد من الأموال، والمصارف لن تُقرض الأندية بسهولة كالسابق"، متحدثاً عن أن "المبالغ التي تم انفاقها على شراء الحقوق قد بلغت أصلاً حدها الأقصى بشكل عام، و"من الواضح أن حقوق البث التلفزيوني ستتأثر بهذا العامل".

مختارات

مع احتدام أزمة جائحة "كورونا" وتأثيرها السلبي على كل مجالات الحياة، لم يقتصر دور نجوم الرياضة على تقديم التبرعات أو تدشين حملات لجمع الأموال وإنما امتد الأمر لأفكار مبتكرة قدمها عدد منهم. فما هي هذه الأفكار المبتكرة؟ (13.04.2020)

لاعب كرة القدم الألماني الدولي ماركو رويس وجد مع ارلينغ هالاند داعما متميزا لمبادرته "ساعد بلدتك". وقد أطلق رويس هذه المبادرة بسبب أزمة كورونا في نهاية مارس/ آذار. (19.04.2020)

يتحدث الإعلام عن انتقال محتمل لنيمار، وكيف سيتم دفع مبلغ الشرط الجزائي الضخم لبرشلونة، ليكون الأكبر حتى الآن في تاريخ الكرة. لكن تكلفة انتقال نيمار إلى سان جيرمان ستبلغ نحو أربعة أضعاف الشرط الجزائي، وفق تقرير ألماني. (01.08.2017)

وتسبب فيروس كورونا بخسائر فادحة للأندية والدوريات، بسبب تعليق الأنشطة الرياضية في جلّ دول العالم، خاصة منها إيرادات حقوق البث وتذاكر المباريات. وكمثال على ذلك، فقد حقق برشلونة الإسباني، أغنى أندية العالم، 35 في المئة من إجمالي إيراداته الموسم الماضي من البث التلفزيوني، مقابل 50 في المئة لليفربول الانكليزي بطل أوروبا.

لكن روريس يرى أن هذه الأزمة تحمل جانباً إبجابيا بقوله: "ذلك سيتغير وأعتقد انه أمر إيجابي للغاية. لم أتفق يوما مع فكرة إنفاق الأندية 140 أو 160 مليون يورو أو دولار للتعاقد مع لاعب". مضيفاً "سيكون أمراً إيجابياً للمجتمع بشكل عامل ولأحوال الأندية المالية بشكل خاص".

وتسود مخاوف من عدم إبقاء المشجعين على اشتراكاتهم الباهظة الثمن أو تجديدها في القنوات الناقلة حصرياً للمباريات، الا ان روريس أبدى ثقته بأن الجماهير ستكون حريصة على متابعة كرة القدم مجدداَ ما إن يتم رفع القيود المفروضة حاليا للحد من تفشي كورونا المستجد.

وفي وقت يطمح الدوي الألماني إلى معاودة نشاطه الشهر المقبل، يُتوقع أن تقام المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى بغياب الجماهير لعدة أشهر، ما قد يدفع إلى تعديل توقيت المباريات وعدم إبقائها في نهاية الأسبوع وفق توقعات روريس.

إ.ع/أ.ح ( أ ف ب)

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


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كورونا يضرب الكرة.. توقعات بنهاية عهد الانتقالات القياسية

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