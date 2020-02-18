 كورونا يصل ″البوندستاغ″ وعدد الإصابات في ألمانيا يتجاوز 1500 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2020

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أخبار

كورونا يصل "البوندستاغ" وعدد الإصابات في ألمانيا يتجاوز 1500

ضربت عدوى فيروس كورونا المستجد عضوا بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في عموم ألمانيا إلى أكثر من 1500. في المقابل أعلنت أغلبية من الألمان عن رضاها عن إدارة وزير الصحة ينس شبان للأزمة.

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قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020) إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في ألمانيا ارتفعت إلى 1567 حالة.

وكان عدد الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم في ألمانيا منذ تفشي الفيروس قد استقر عند 1296 حالة منها ثلاث وفيات. بينما تقول خريطة كورونا العالمية إن عدد حالات الإصابة بالكورونا في ألمانيا اقترب مساء الأربعاء من ألفي حالة (1908 حالة) تعافى منها 25 حالة وتوفي ثلاثة، بينما مازالت الإصابة قائمة لدى 1880 حالة.

أول إصابة لعضو بالبوندستاغ

ومن جهة أخرى أُعلن اليوم أول إصابة لعضو في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بفيروس كورونا. وينتمي هذا العضو إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي). وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن النائب أخطر طبيبة البرلمان بحالته وطلب إجراء اختبار الكشف عن الفيروس، وذكرت دوائر في الكتلة البرلمانية للحزب أن النتيجة جاءت إيجابية.

وكان العديد من نواب وأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي التزموا الحجر الصحي المنزلي كإجراء احترازي بعد اتصالهم بشخص أُصِيْب بالعدوى.

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رضاء عن أداء وزير الصحة لا الحكومة

وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد (فورسا) عن رضا غالبية المواطنين الألمان عن إدارة وزير الصحة ينس شبان (الحزب المسيحي) لأزمة عدوى فيروس كورونا. وأظهرت نتائج الاستطلاع اليوم الأربعاء أن 55% ممن شملهم الاستطلاع وصفوا إدارة الوزير للأزمة، بالممتازة أو الجيدة. في المقابل، رأى 37% من المشاركين أن إدارة الوزير للأزمة أقل من جيدة، أو سيئة.

وأوضحت النتائج أن نسبة الرضى عن أداء الحكومة ككل في مواجهة الأزمة، جاءت أقل من نسبة الرضى عن شبان، حيث أعرب 43% فقط عن أن طريقة إدارة الحكومة للأزمة "ممتازة" أو "جيدة"، فيما وصف 52% ممن شملهم الاستطلاع هذه الطريقة بأنها "أقل من جيدة" أو"سيئة".

يذكر أن منظّمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء أنّها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، "وباء عالميا"، لكّنها أكّدت أنّ هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن "السيطرة عليه".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (picture-alliance/dpa)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أكثر من 17 ألف إصابة

    وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/C. Min)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين

    انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

  • China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/W. Quanchao)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المستشفيات في انذار دائم

    ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

  • China Coronavirus Wuhan, die verlassene Stadt (Getty Images)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    طرق مهجورة ومدن أشباح

    ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

  • Einwohner berichtet aus abgeschotteter Wuhan (DW/L. Yunzhong)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أزمة في الكمامات الواقية

    وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

  • Frankreich Prais | Boeing 737-800 der Royal Air Maroc auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle (picture-alliance/M. Mainka)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المغرب تجلي مواطنيها

    عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

  • Algerien Algier | Passagiere aus Algerien, Libyen und Mauretanien Flugzeug nachdem Sie aus China ausgeflogen wurden (picture-alliance/dpa/F. Hamdi)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    اجراءات مشددة في الجزائر

    كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

  • Boeing 737-800 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    عودة مئات المصريين من ووهان

    كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

  • Royal Jordanian Airlines: Boeing 787 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان

    وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

مع ارتفاع ضحايا كورونا، تستمر رحلات إجلاء الأجانب من الصين. وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـقصور في الإجراءات معترفة خلافا للعادة، بأنها تعول على العالم لمواجهة الأزمة. (03.02.2020)  

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