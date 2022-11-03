كورونا يسهل مكافحة إيبولا

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يتابع فيروس إيبولا انتشاره في أوغندا التي تحرز تقدما في تحديد وعزل الأشخاص المصابين بفيروس إيبولا. وهذا بفضل البنية التحتية التي تم بناؤها خلال جائحة كورونا.
أعلنت وزارة الصحة الأوغندية عن تفش جديد لفيروس إيبولا في البلاد، بعد تسجيل حالة وفاة هي الأولى منذ سنين. وقالت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة ديانا أتوين في تصريح صحفي إنه تم تسجيل حالة وفاة في منطقة موبيندي وسط البلاد.
للعام الخامس على التوالي يتزايد انتهاك القوانين على مستوى العالم حسب "المؤشر الدولي لسيادة القانون" لعام 2022. ومن ضمن ما يعنيه ذلك تقليص ضمانات الحقوق الأساسية والتزامات الحكومات تجاه مواطنيها، ما هي حلفيات ذلك؟
أعلنت السلطات البريطانية حالة وفاة جراء مرض يعرف بـ"حمى لاسا"، فيما سجلت البلاد ثلاث حالات مؤكدة. وبحسب السلطات فإن المصابين الثلاثة قد أقاموا مؤخراً في غرب إفريقيا. ماذا نعرف عن "حمى لاسا" وما مخاطرها؟
انقلابات عسكرية وتداعيات كورونا وانتخابات مثيرة للجدل، طبعت مسار الديمقراطية في إفريقيا عام 2021 لتضعها تحت ضغط كبير. وفي العام القادم تقبل بعض هذه الدول على انتخابات مهمة، ولا تخلو الحصيلة من إشارات إيجابية أيضاً.
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