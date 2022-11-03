 كورونا يسهل مكافحة إيبولا | DW الأخبار | DW | 03.11.2022

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DW الأخبار

كورونا يسهل مكافحة إيبولا

يتابع فيروس إيبولا انتشاره في أوغندا التي تحرز تقدما في تحديد وعزل الأشخاص المصابين بفيروس إيبولا. وهذا بفضل البنية التحتية التي تم بناؤها خلال جائحة كورونا.

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