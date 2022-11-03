كورونا يسهل مكافحة إيبولا

تراجع سيادة القانون حول العالم.. ماذا يعني ذلك؟

للعام الخامس على التوالي يتزايد انتهاك القوانين على مستوى العالم حسب "المؤشر الدولي لسيادة القانون" لعام 2022. ومن ضمن ما يعنيه ذلك تقليص ضمانات الحقوق الأساسية والتزامات الحكومات تجاه مواطنيها، ما هي حلفيات ذلك؟