كورونا يرفع حجم قروض الطلاب في ألمانيا إلى مليار يورو

خلال الأشهر الخمسة الماضية، تقدم عشرات الآلاف من الطلاب في ألمانيا بطلبات للحصول على قروض بلغ إجماليها نحو مليار يورو من بنك التنمية الألماني المملوك للدولة (كيه إف دبليو).

وجاء في بيان من وزارة التعليم الألمانية للجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت (3تشرين الأول/ أكتوبر)، أنه تم خلال الفترة من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر الماضي تقديم نحو 30 ألفاً و800 طلب للحصول على قرض طلابي من بنك التنمية الألماني، وبلغ الإجمالي 919.6 مليون يورو.

وبحسب البيانات، يعادل هذا المبلغ أربعة أمثال عدد طلبات القروض التي تقدم بها طلاب في ألمانيا في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم بنك التنمية الألماني إنه تم تقديم 8500 طلباً للحصول على قرض طلابي بقيمة بلغت إجماليها 315 مليوني يورو خلال الفترة من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر عام2019. ووصفت المتحدثة عام 2019 بأنه كان عاما متوسطاً، حيث يبلغ متوسط عدد عقود القروض الطلابية سنوياً نحو23 ألف عقد.

ويواجه الطلاب في ألمانيا، وخصوصا منهم الأجانب، صعوبات جمة خلال فترة أزمة كورونا، من أبرزها مشاكل السكن وانقطاع الدخل خصوصا أن عددا كبيرا من الطلاب الأجانب يعتمدون على مداخيل صغيرة من أعمال وقتية يقومون بها، وباتت صعبة في ظل الظروف الجديدة لسوق العمل.

ر.ض/م.س (دب أ)