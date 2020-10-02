كورونا يرفع حجم قروض الطلاب في ألمانيا إلى مليار يورو

خلال الأشهر الخمسة الماضية، تقدم عشرات الآلاف من الطلاب في ألمانيا بطلبات للحصول على قروض بلغ إجماليها نحو مليار يورو من بنك التنمية الألماني المملوك للدولة (كيه إف دبليو).
وجاء في بيان من وزارة التعليم الألمانية للجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت (3تشرين الأول/ أكتوبر)، أنه تم خلال الفترة من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر الماضي تقديم نحو 30 ألفاً و800 طلب للحصول على قرض طلابي من بنك التنمية الألماني، وبلغ الإجمالي 919.6 مليون يورو.
وبحسب البيانات، يعادل هذا المبلغ أربعة أمثال عدد طلبات القروض التي تقدم بها طلاب في ألمانيا في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم بنك التنمية الألماني إنه تم تقديم 8500 طلباً للحصول على قرض طلابي بقيمة بلغت إجماليها 315 مليوني يورو خلال الفترة من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر عام2019. ووصفت المتحدثة عام 2019 بأنه كان عاما متوسطاً، حيث يبلغ متوسط عدد عقود القروض الطلابية سنوياً نحو23 ألف عقد.
ويواجه الطلاب في ألمانيا، وخصوصا منهم الأجانب، صعوبات جمة خلال فترة أزمة كورونا، من أبرزها مشاكل السكن وانقطاع الدخل خصوصا أن عددا كبيرا من الطلاب الأجانب يعتمدون على مداخيل صغيرة من أعمال وقتية يقومون بها، وباتت صعبة في ظل الظروف الجديدة لسوق العمل.
ر.ض/م.س (دب أ)
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة العاشرة: جامعة كولونيا
من مميزات جامعة كولونيا العريقة موقعها الاستراتيجي المهم في مركز أوروبا، إذ أن ساعات قليلة بالقطار تفصلها عن باقي المدن الأوروبية الكبرى، مثل أمستردام وبروكسل وباريس وغيرها.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة التاسعة: جامعة غوته بفرانكفورت
سميّت هذه الجامعة تيمناً بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته ويشبه مبناها ناطحة سحاب. لذلك تلقب هذه الجامعة الواقعة في قلب مدينة فرانكفورت بجامعة "مانهاتن"، نسبة إلى حي مانهاتن في نيويورك الذي تهيمن عليه ناطحات السحاب.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثامنة: جامعة دوسبورغ-إيسن
يدرس نحو 37 ألف طالب في هذه الجامعة، التي نتجت عن اندماج جامعتي دوسبورغ وإيسن عام 2003. تتميز منطقة الرور، التي تقع فيها هذه الجامعة، بكثافتها السكانية العالية، إلا أن تكاليف المعيشة فيها منخفضة مقارنة ببقية ألمانيا.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السابعة: جامعة هايدلبرغ
تعتبر جامعة هايدلبرغ أقدم جامعة ألمانية، إذ وُضع حجر الأساس فيها عام 1364، بالإضافة إلى وقوعها في مدينة هايدلبرغ التي تتميز بجمالها العمراني الساحر.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السادسة: جامعة هومبولد ببرلين
تعتبر هذه الجامعة أيضاً من أقدم الجامعات الألمانية وتخرّجت منها أسماء ألمانية شهيرة، مثل أوتو فون بيسمارك صانع الوحدة الألمانية والأديب هاينريش هاينه.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الخامسة: جامعة برلين التقنية
تعتبر هذه الجامعة رائدة في مجال الهندسة التقنية، بالإضافة إلى كون تكاليف المعيشة في العاصمة الألمانية برلين أقل مقارنة بباقي العواصم الأوروبية الأخرى.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الرابعة: جامعة آخن
تقع مدينة آخن على الحدود البلجيكية والهولندية، وتحمل جامعتها التقنية (RWTH) شعار "فكّر في المستقبل"، وهي بالفعل تستثمر كل شيء لضمان مستقبل أفضل لطلبتها.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثالثة: جامعة ميونخ التقنية
في مدينة ميونخ جامعتان متميزتان، إحداهما جامعة ميونخ التقنية، التي ينحدر 20 في المائة من طلابها من أصول مهاجرة.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثانية: جامعة لودفيغ ماكسيمليان بميونخ
إلى جانب تخرّج 34 عالماً فازوا بجائزة نوبل من هذه الجامعة العريقة، فإن صحيفة "مونوكل" العالمية صنفت ميونخ كأفضل مدينة في العالم.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الأولى: جامعة برلين الحرة
تأسست هذه الجامعة عام 1948 وكانت آنذاك، بعكس جامعة هومبولد الواقعة في القسم الشرقي من برلين الخاضع للسيطرة السوفييتية، جزءاً من "العالم الحر"، ولهذا سميت الجامعة "الحرة"، وهي حاصلة على لقب أفضل الجامعات الألمانية.
الكاتب: شيمبوندا شيمبالو/ و.ب