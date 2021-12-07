 كورونا يتفشى في الصين... كيف يستعد العالم؟ | مسائية DW | DW | 23.12.2022

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مسائية DW

كورونا يتفشى في الصين... كيف يستعد العالم؟

فيروس كورونا يتفشى في الصين، وارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة حول العالم، والمستشفيات في ألمانيا غارقة في ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي الحادة. هل العالم مقبل على موجة وبائية جديدة؟

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