 كورونا.. وفيات قياسية في إسبانيا وإيطاليا تعتزم تمديد الإغلاق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.03.2020

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أخبار

كورونا.. وفيات قياسية في إسبانيا وإيطاليا تعتزم تمديد الإغلاق

أعلنت السلطات الإيطالية إنها ستمدد فترة الإغلاق في البلاد للعمل على استئصال وباء كورونا المستجد، بعدما بلغ تجاوز عدد الوفيات 10 آلاف، فيما سجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة.

في حصيلة قياسية جديدة، سجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

في حصيلة قياسية جديدة، سجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد (29 مارس/آذار 2020) أنها ستمدد فترة الإغلاق في البلاد للعمل على استئصال وباء كورونا المستجد، بعدما بلغ عدد الوفيات 10,777 والمصابين نحو 100 ألف. وأحصت خدمة الحماية المدنية 756 حالة وفاة جديدة الأحد في هذا البلد الذي يعد الأكثر تضررا في العالم جراء فيروس كورونا، إضافة الى 5,217 إصابة رفعت إجمالي عددها الى 97,689.

لكن سُجل انخفاض نسبة الارتفاع اليومي في الإصابات إلى 5,6 بالمئة، وهو أدنى معدل منذ بدأ المسؤولون الإيطاليون بتتبع الحالات بعد الوفاة الأولى في 21 شباط/فبراير. وفي المنطقة حول ميلانو التي تعد مركز تفشي الوباء، بقي عدد الإيطاليين الذين يتلقون عناية مركزة بدون تغيير تقريبا.

حصيلة قياسية في إسبانيا

سجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة بعد تسجيل 832 وفاة السبت، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الأحد. وقال مدير مركز الطوارئ الصحية فيرناندو سيمون "يبدو ان تطور (الوباء) في طور الاستقرار، بل يبدو حتى في طور التراجع، لكن يجب التذكير بأن مشكلتنا الرئيسية الآن هي ضمان عدم استنفاد طاقة وحدات العناية المركزة". 

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إحباط إيطالي إسباني من غياب الدعم الأوروبي في مواجهة كورونا

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة الأحد 78797، ما يعني تسجيل ارتفاع بـ9,1 بالمئة خلال يوم. لكن أرقام وزارة الصحة توضح أن العدد الجديد أدنى مما سجل الاربعاء بـ20 بالمئة. ورغم تزايد عدد الوفيات يوميا في إسبانيا، تأمل السلطات الصحية بلوغ ذروة انتقال العدوى مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الاصابات والوفيات. 
 

بريطانيا تخشى الأسوء

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين في رسالة إلى الأمة على البقاء في المنزل، وأشار إلى أن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها، حيث سجلت البلاد 209 حالات وفاة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الأحد إن أحدث الأرقام سجلت 209 حالات وفاة إضافية، ما يرفع الإجمالي ببريطانيا إلى 1228 حالة وفاة.

وتأتي الأرقام بعد ساعات من نشر مسودة لرسالة جونسون من المقرر أن يتم توجيهها  إلى 30 مليون أسرة بريطانية هذا الأسبوع. وكتب جونسون في رسالة أصدرها داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء، أنه "من المهم بالنسبة لي أن أكون صريحا معكم - نحن نعلم أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن". وقال جونسون: "نحن نقوم بالاستعدادات الصحيحة، وكلما اتبعنا جميعا القواعد، قلت الخسائر في الأرواح وعادت الحياة إلى طبيعتها بشكل أسرع". وأضاف: "في هذه الفترة من الطوارئ الوطنية، أحثكم، من فضلكم، على البقاء في المنزل، وحماية خدمة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح".

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رئيس الوزراء البريطاني مصاب بالكورونا

ونبه جونسون الذي أصيب هو نفسه بالفيروس إلى ضرورة الالتزام بقواعد البقاء في المنزل وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة. وأضاف أنه "يجب احترام هذه القواعد. وإذا خالف الناس القواعد فسوف تفرض الشرطة غرامات وتفرق التجمعات". وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الأحد إنه في المجمل، جاءت فحوصات 19 ألفا و522 بريطانيا إيجابية بفيروس كورونا، بزيادة بأكثر من 2400 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

292 خالة وفاة في فرنسا خلال 24 ساعة

أما في فرنسا، فقد أُحصيت 292 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في هذا البلد الى 2606، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون اليوم الأحد 29 مارس 2020. وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 الفا و354 مصابا موجودون في المستشفيات بينهم 4632 في قسم الانعاش، في حين تمكن سبعة آلاف و132 مريضا من العودة الى منازلهم.

وللتخفيف عن المستشفيات في المناطق المتضررة بشدة من الوباء، أجلت فرنسا عدداً من المصابين إلى مناطق أخرى في البلاد بواسطة طائرة أو قطار مجهّز. وتمّ نقل عشرات المرضى في الأيام الأخيرة بوسائل نقل مدنية وعسكرية، برية وجوية، لاسيما إلى مستشفيات في ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ. وأودى الوباء بأول مسؤول سياسي محلي في فرنسا هو الوزير الأسبق باتريك ديفيديان عن عمر يناهز 75 عاماً.

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هكذا يتعامل الفرنسيون مع الحجز المنزلي

روسيا تتحرك للحد من انتشار الفيروس

وبعدما كانت آخر بلد كبير لم يتخذ أي تدابير حجر منزلي معمم بعد، أعلنت روسيا أنها ستقيّد الحركة على حدودها اعتبارا من اليوم الأحد قبل وقف الأعمال لأسبوع في البلاد.

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بعدما اضطرت لإغلاق محلاتها في ألمانيا بسبب أزمة كورونا، أعلنت شركة "أديداس" نيتها التوقف عن أداء إيجار محلاتها. وهو نفس القرار الذي تعتزم شركة "إتش أند أم" السويدية للملابس تطبيقه. فكيف جاءت ردود الفعل على هذا القرار؟ (29.03.2020)

طالبو لجوء يصلون إلى ألمانيا في وقت وباء فيروس كورونا المستجد. كيف تتعامل السلطات معهم في ظل هذه الظروف وما هي الإجراءات الصحية في حال اكتشاف حالات إصابة؟ وما هو وضع سكن اللاجئين في زمن كورونا؟ (29.03.2020)

ولن يسمح لسكان العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من غد الاثنين بمغادرة منازلهم سوى لأسباب محددة، بموجب إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا بالمدينة. وقال عمدة المدينة سيرجي سوبيانين لدى إعلانه القواعد الجديدة اليوم الأحد إن سكان موسكو لن يسمح لهم "بالتنقل في المدينة بدون داع".

وأضاف سوبيانين أنه لن يتم السماح للسكان سوى بالتوجه للعمل والعودة منه والذهاب إلى الصيدلية ومحال البقالة وإلى صندوق القمامة المجاور لهم. وأضاف أنه سيتم حظر كل الانتقالات الأخرى، وعدم السماح للكلاب والحيوانات الأليفة بالخروج إلا لمسافة صغيرة حول المسكن.

وكانت العاصمة الروسية قد حظرت بالفعل على المقيمين الذين تبلغ أعمارهم سن الخامسة والستين أو أكثر من مغادرة منازلهم وإغلاق كل المراكز التجارية والمطاعم والحانات والحدائق الكبرى. وتهدف الإجراءات إلى الحد من تفشي الفيروس في المدينة التي يقيم فيها 5.12 مليون شخص.

م.أ.م/ ع.ش ( د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

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