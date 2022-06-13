كورونا وجدري القرود

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على الرغم من تشابه أعراض الإصابة بجدرى القرود وكوفيد 19، إلا أنّ هناك اختلافًا بين الحالتين، وبخاصة في انتقال العدوى.
هل يحتاج العالم لإصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد لجدري القرود؟ خبراء مستقلون من منظمة الصحة العالمية بصدد تقييم الوضع وتحديد ما إذا كان انتشار جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة.
هل سبب انتشار جدري القرود هو لقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا أم أن مصدره المخابر العلمية؟ DW تابعت عدة ادعاءات شائعة وتحققت من بعض نظريات المؤامرة المنتشرة حول جدري القرود.
مع الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بفيروس جدري القرود، زادت أيضا مخاوف البعض من خطورة هذا المرض على حياة الإنسان وكيفية الوقاية منه. لكن ما حقيقة خطورة جدري القرود حسب خبراء الصحة وكيف ينتقل من شخص للآخر؟
جدري القرود هو أحدث الأمراض التي تثير خوفا كبيرا من انتشارها. لكن المعلومات عن وجود إصابات بين مثليين خلقت لدى كثيرين تعميماً بحق مجتمع الميم. فهل يتحول الوصم الاجتماعي إلى معرقل لجهود مواجهة المرض؟
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