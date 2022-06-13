 كورونا وجدري القرود | DW الأخبار | DW | 23.06.2022

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كورونا وجدري القرود

على الرغم من تشابه أعراض الإصابة بجدرى القرود وكوفيد 19، إلا أنّ هناك اختلافًا بين الحالتين، وبخاصة في انتقال العدوى.

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