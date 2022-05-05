 كورونا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

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DW الأخبار

كورونا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا

وصل عدد اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا الى 300 ألف لاجئ، وكثيرون منهم لا يتمتعون بحماية كافية من فيروس كورونا اذ لا يتجاوز عدد المطعمين في أوكرانيا 34 في المائة. الجهات الألمانية المحلية تحاول إقناع الوافدين بضرورة التطعيم.

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