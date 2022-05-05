كورونا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا

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وصل عدد اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا الى 300 ألف لاجئ، وكثيرون منهم لا يتمتعون بحماية كافية من فيروس كورونا اذ لا يتجاوز عدد المطعمين في أوكرانيا 34 في المائة. الجهات الألمانية المحلية تحاول إقناع الوافدين بضرورة التطعيم.
اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب قالت إن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا. وشجبت المنظمة "استخدام روسيا غير القانوني للقوة باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وعملًا عدوانيًا".
صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".
قالت منظمة (الفاو) إن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود، فيما أشارت في تقريرها إلى وجود "أدلة غير مؤكدة" بنقل روسيا لآلاف الأطنان إلى أراضيها.
تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟
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