كورونا والفن والأمل

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في حلقة هذا الأسبوع من "كورونا تغطية خاصة" نتعرف على تبعات كورونا على الفنانين الذين استغلوا الجائحة لتقديم أفكار ابداعية وبعضهم يريد أن يدعم المرضى.
تسبب التعافي الاقتصادي بعد عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا في ارتفاع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على أساس سنوي بعد فترة طويلة من الانخفاض، وفق بيانات وكالة البيئة الأوروبية.
كشف علماء وباحثون السمات الجينية التي حددت من نجا من الموت الأسود (الطاعون) منذ أكثر من 700 عام، غير أن هذه الجينات مرتبطة في الوقت الحالي بزيادة العرضة بالإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية.
تراجعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين ونصف. وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنه يجب اغتنام الفرصة ومواصلة جهود القضاء على كوفيد-19 وإلا "سنواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات والوفيات".
"بعد إنقاذه العالم خمس مرات" بصفته العميل السري 007 ، حصل دانيال كريغ على "وسام القديس ميخائيل والقديس جورج". العائلة المالكة في بريطانيا منحت الوسام لدانيال كريغ مع إشارة خفية ذكرت مرارا في سلسلة أفلام جيمس بوند.
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