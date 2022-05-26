 كورونا والفن والأمل | DW الأخبار | DW | 27.10.2022

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كورونا والفن والأمل

في حلقة هذا الأسبوع من "كورونا تغطية خاصة" نتعرف على تبعات كورونا على الفنانين الذين استغلوا الجائحة لتقديم أفكار ابداعية وبعضهم يريد أن يدعم المرضى.

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