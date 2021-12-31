 كورونا والسياحة في أوغندا | مراسلون حول العالم | DW | 07.01.2022

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مراسلون حول العالم

كورونا والسياحة في أوغندا

تعتمد أوغندا اقتصاديًا على سياحة السفاري، لكن جائحة كورونا جعلت السياح يديرون ظهرهم للبلد. لذلك وضع رجل أعمال شاب لنفسه هدفًا لإلهام الباحثين عن المغامرات من بلده.

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