 كورونا والاحتجاج يرافقان الاحتفال بعيد النوروز في تركيا والعراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2021

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أخبار

كورونا والاحتجاج يرافقان الاحتفال بعيد النوروز في تركيا والعراق

يأتي عيد النوروز الذي يحتفل به الأكراد في ظرفية جد خاصة هذا العام، فمن جهة هناك جائحة كورونا التي ضربت العالم وأدت إلى منع الاحتفالات، ومن جهة ثانية هناك الحملة الشرسة التي تقودها الحكومة التركية ضد حزب مؤيد للأكراد.

جانب من الاحتفال بعيد النوروز في ديار بكر التركية

جانب من الاحتفال بعيد النوروز في ديار بكر التركية

تجمع عشرات آلاف الأشخاص الأحد (21 مارس/آذار 2021) في ديار بكر، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق تركيا، للاحتفال بالعام الكردي الجديد والتنديد بحملة القمع التي تمارسها السلطة ضد حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد المهدد بالحظر.

مختارات

تحتفل الجالية الكردية في ألمانيا بمناسبة عيد النوروز الذي يعتبر رأس السنة الجديدة بالنسبة للأكراد والإيرانيين وشعوب أخرى. DW عربية حضرت إحدى الاحتفالات التي نظمت في مدينة بون وتابعت عن قرب طقوس استقبال "العام الجديد".

بعدما حظرت الشرطة الألمانية في هانوفر الاحتفال بعيد النوروز هذا العام بسبب مخاوف من انضمام أنصار لحزب العمال الكردستاني للاحتفال، قررت المحكمة المحلية برفع الحظر وقالت المحكمة إن حرية التجمع في ألمانيا تفوق مخاوف الشرطة.

بعد يومين من تقديم التماس للمحكمة الدستورية بحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، شنت السلطات التركية حملة اعتقال واسعة بأوساط قيادة الحزب. كما احتجزت أيضا أوزتورك توركدوغان، رئيس أكبر جمعية لحقوق الإنسان في تركيا.

وللاحتفال بالسنة الجديدة أو عيد "نوروز"، قفز المشاركون فوق النيران وأدوا رقصات تقليدية على وقع أصوات قرع الطبول، وفقا لصحافيين من وكالة فرانس برس.

لكن هذه الاحتفالات المعتادة اقترنت هذه السنة باحتجاجات، بعد أيام من قرار السلطات التركية حظر حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب السياسي الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد.

وقبل ساعات من الاحتفالات، اعتقلت السلطات التركية لفترة وجيزة المسؤول البارز في حزب الشعوب الديموقراطي فاروق غيرغيرلي أوغلو في أنقرة الذي جرد من مقعده النيابي يوم الأربعاء.

وهتفت الحشود في ديار بكر "حزب الشعوب الديموقراطي هو الشعب والشعب هنا!" ملوحين بأعلام هذا الحزب. وقال يوسف جليك، أحد المشاركين في الاحتجاج لوكالة فرانس برس إذا تم حظرهذا الحزب "سيحل مكانه حزب آخر. لن يغير ذلك أي شيء. الأكراد، لديهم شرف، وسيدعمون هذه القضية حتى الموت".

وأضاف متظاهر آخر اسمه مرسيل بكير "يريد حزب منع حزب آخر من أجل البقاء في السلطة. هذا ليس أخلاقيا ولا إنسانيا. لا ينبغي لأحد أن يقبل بهذا الأمر".

أكراد تركيا في ديار بكر يحتفلون بعيد النوروز ويحتجون ضد سعي أنقرة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي

أكراد تركيا في ديار بكر يحتفلون بعيد النوروز ويحتجون ضد سعي أنقرة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي

وكانت حملة القمع الممارسة على حزب الشعوب الديموقراطي أيضا في قلب احتفالات نوروز التي أقيمت في اسطنبول يوم أمس السبت.

وقالت برفين بولدان الرئيسة المشاركة للحزب في تجمع اسطنبول إن "هذه الجهود لحظر (حزب الشعوب الديموقراطي) دليل على انتهاء الحكومة وأنها على وشك الانهيار".

ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب الشعوب الديموقراطي، ثالث أكبر حزب في تركيا، هو "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حركة تمرد دموية ضد أنقرة وتصنفه دول عدة على أنه "إرهابي".

لكن حزب الشعوب الديموقراطي يرفض تلك المزاعم ويقول إن الحكومة تسعى لجعله يدفع ثمن معارضته الشرسة وإطاحته قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في العام 2023.

كورونا تضرب احتفالات العراق

وكان أكراد عراقيون يحملون المشاعل قد تجمعوا على قمة جبل عقرة يوم أمس السبت (20 مارس/آذار) للاحتفال بعيد النوروز. وأُطلقت الألعاب النارية في سماء المنطقة استكمالا للاحتفال.

 

وقال عبد العزيز رمضان أحد المحتفلين بالمناسبة  لرويترز إن هذا اليوم يمثل بداية فصل الربيع ورأس السنة الفارسية وهو يوم عيد مهم في الثقافة الكردية إذ يرمز للحرية وإنهاء الاستعباد.

ويضيف "عيد النوروز هو عيد قومي وتاريخي بالنسبة للكرد فهو رمز الحرية بدءا بقصة (القائد الكردي) كاوا الحداد الذي قام بمحاربة الملك الظالم وإحلال الحرية على شعبه".

والنوروز عيد مهم يحتفل به الملايين في مختلف أرجاء العالم من تركيا والعراق إلى أجزاء من جنوب ووسط آسيا.

وتجمع عدد أقل من الناس على قمة الجبل هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة. ويقول رمضان إن إجراءات العزل العام التي تتخذها السلطات في منطقة كردستان العراق المتمتعة بشبه حكم ذاتي أدت إلى انخفاض العدد هذا العام.

ويتابع "بالتأكيد الأعداد قليلة وذلك بسبب الإجراءات التي قام بها إقليم كردستان بالطبع هناك مخاوف الأعداد قليلة والناس الذين خرجوا هنا كلهم يحملون أقنعة ويحرصون على أنفسهم قدر الإمكان".

إ.ع/خ.س (أ ف ب، رويترز)

     

  • UN in New York - Nowruz-Fest als kulturelles Erbe (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Ozdel)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    الأمم المتحدة تحتفل بالنوروز

    اعتبرت منطمة اليونسكو عام 2009 عيد النوروز، الأقدم في العالم، جزءا من التراث الثقافي العالمي. وتحتفل به الشعوب من الشرق الأدنى وحتى أواسط آسيا وشمال الصين. وفي الأمم المتحدة يتم الاحتفال بهذا العيد بتقديم رقصات ومراسم خاصة ويعد عيدا لتوحيد وربط الشعوب مع بعضها.

  • Nouruz Fest in Kurdistan Irak (DW/Munaf Al-Saidy)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    إشعال النار في ليلة العيد

    يعود تاريخ عيد النوروز إلى أكثر من 2500 عام. في ليلة العيد 20 من مارس/ آذار يتم إشعال النيران على قمم الجبال وفي الساحات حيث تعقد حلقات الدبكة حولها والقفز فوقها.

  • Teppichwäsche Iran

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    تنظيف البيت

    التنظيف الشامل للبيت يرتبط بشكل أو بآخر بالربيع، وبينما يتم في ألمانيا تنظيف النوافذ؛ ينظف الإيرانيون البسط (السجاد) وتعريضها للهواء ويطلق علي ذلك الإيرانيون اسم "نفض المنزل".

  • Samanou eine Spezialiät fürs persisches Neujahrfest (IRNA)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    سامانو

    عجينة "سامانو" الحلوة تعتبر من المأكولات والحلويات التي تحضر في عيد النوروز. ويمكن شراؤها من السوق جاهزة أو تحضيرها في البيت.

  • Bunte Eier für persisches Neujahrfest (jadide.ir)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    بيض ملون

    تلوين البيض والرسم عليه، أيضا جزء من الأشياء التي يتم تحضيرها لعيد نوروز، وهو من الأمور المشتركة بين عيد الفصح والنوروز. والبيض يرمز للخصوبة.

  • Iran Nouruz-Fest in Teheran (picture-alliance/AA/F. Bahrami)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    البيضة العملاقة

    في هذا العام تنتشر في العاصمة الإيرانية طهران بيضات عملاقة أيضا بألوان ورسومات جميلة تزين شوارع المدينة.

  • Fotowettbewerb 15 Tage mit Norouz Goldfische (Ali Noorani)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    سمك الحظ السعيد

    منذ نهاية القرن الماضي بات السمك الذهبي أيضا جزء من عيد النوروز. ويرمز هذا السمك للحظ، ويقتنيه الناس أملا أن يجلب لهم الحظ السعيد في العام الجديد.

  • Newroz Norouz persisches Neujahrsfest Iran Tehran

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    رسول الربيع

    حاج فيروز يعتبر جزءا من تقاليد العيد ورسول الربيع في إيران. بالرقص والأغاني الجميلة يبشر الناس بالنوروز. ولباسه الأحمر يرمز للدفء والبهجة.

  • Flash-Galerie Norouz Tadschikistan (Aida Azarnoush)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    عيد الشعوب

    يحتفل بعيد النوروز أكثر من 300 مليون من سكان إيران وأفغانستان وتركيا وسوريا والعراق وطاجيكستان وتركمانستان وأذربيجان وقرغيزستان، في الساحات العامة وفي أحضان الطبيعة.

  • Nouruz Fest in Kurdistan Irak (DW/Munaf Al-Saidy)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    أهم عيد لدى الأكراد

    الأكراد في تركيا والعراق وسوريا وإيران أيضا يحتفلون بعيد نوروز، ويعتبر أهم عيد لديهم ويحتلفون حتى في دول الشتات أيضا حول العالم حيثما تواجدوا. كما ويعتبر بداية رأس السنة الكردية الجديدة، ونار العيد ترمز لديهم للحرية.

  • USA | Tänzer im Weißen Haus 2016 anlässlich des persischen Neujahrsfestes (picture-alliance/AP Photo)

    نوروز - عيد الربيع والفرح والألوان

    نوروز في البيت الأبيض

    العام الماضي 2016 دعت السيدة الأولى ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، إلى الاحتفال بعيد النوروز في البيت الأبيض. لكن هل سيدعو الرئيس الحالي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أيضا إلى الاحتفال بعيد نوروز؟ هذا ما لا يتوقعه المحتلفون بنوروز من ترامب. شاهرام آهادي/ ع.ج


 

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