 كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟ | DW الأخبار | DW | 10.11.2022

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كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟

يحذر الخبراء من الجائحة التوأم - أي التعرض لنزلة البرد بموازاة الإصابة بفيروس كورونا في أثناء فصل الشتاء. في حلقة اليوم سنتعرف على طرق الوقاية من مخاطر الإصابة بالاثنين معاً.

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