كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يحذر الخبراء من الجائحة التوأم - أي التعرض لنزلة البرد بموازاة الإصابة بفيروس كورونا في أثناء فصل الشتاء. في حلقة اليوم سنتعرف على طرق الوقاية من مخاطر الإصابة بالاثنين معاً.
التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف: يعاني الكثيرون هذه الأيام من الزكام. معدلات المرض مرتفعة نسبياً. يشعر البعض أن الأمر لم يكن بهذا السوء منذ فترة طويلة. هل هذا صحيح؟
هناك أشخاص يطول معهم المرض، ويصيبهم بالإرهاق والتعب، بينما يمر سريعا لدى غيرهم، فهل هي مناعة الجسم الذي تحدد ذلك؟ أم أن هناك أمورا أخرى؟ إليك خمسة أشياء يجب عليك ألا تفعلها حتى تتعافى بسرعة!
بعد عامين من تفشي كورنا وما تبع ذلك من إجراءات، يتوقع الخبراء أن تكون موجة الأنفلونزا هذا العام قوية وربما بدرجة تعادل خطورة كورونا، لذلك توفر الدول جرعات تطعيم ضد الفيروس، وينصح بعض الفئات بشكل خاص أخذ هذه اللقاحات.
لم ينته العالم بعد من صراعه مع كورونا، وها هي تقارير تتحدث عن أمراض فيروسية أخرى مقلقة. في الهند، فيروس يطلق عليه اسم "إنفلونزا الطماطم" يشبه كورونا ويصيب الأطفال يشهد انتشارا مقلقا. فما هي "إنفلونزا الطماطم"؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول