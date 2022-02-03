كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟

التطعيم ضد الإنفلونزا ـ ما سر أهميته هذا العام أكثر من السابق؟

بعد عامين من تفشي كورنا وما تبع ذلك من إجراءات، يتوقع الخبراء أن تكون موجة الأنفلونزا هذا العام قوية وربما بدرجة تعادل خطورة كورونا، لذلك توفر الدول جرعات تطعيم ضد الفيروس، وينصح بعض الفئات بشكل خاص أخذ هذه اللقاحات.