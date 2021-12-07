كورونا وأفغانستان والأسعار..بايدن يستعرض تحديات عامه الأول في السلطة

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة ضبط مسار رئاسته خلال مؤتمر صحفي طويل بمناسبة مرور سنة على توليه السلطة في واشنطن معتدا بالنجاحات المحققة ومتحدثا عن "الكارثة" التي تواجه روسيا في حال هاجمت أوكرانيا. وتحدث الرئيس الأمريكي عن احتمال حصول "توغل محدود" لروسيا في أوكرانيا، فتعرض لانتقادات فورية من المعارضة لاختياره هذه العبارة ما استدعى توضيحا من البيت الأبيض.

"لا أؤمن باستطلاعات الرأي"

وعشية الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة في 20 كانون الثاني/بناير 2021، عقد بايدن ثاني مؤتمر صحفي له في ولايته. وفاجأ الجميع ببقائه على المنصة ساعة و52 دقيقة.

وردّاً على سؤال حول شعبيته التي تراجعت إلى ما دون 40 بالمائة وفق استطلاع جديد للرأي أجراه معهد غالوب، قال بايدن بحزم "لا أؤمن باستطلاعات الرأي".

وبدا الرئيس الأمريكي في مراحل مختلفة من المؤتمر الصحفي هجوميا وممازحا ومواربا أيضا رافضا الانتقادات بشأن إدارته لأزمة الجائحة والتضخم الجامح.

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وسأل بايدن "هل من رئيس آخر حقق ما حققته في سنة واحدة؟" معددا الجهود الهائلة لمكافحة كوفيد-19 وآلاف مليارات الدولارات المرصودة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الجائحة مؤكدا " لا أظن أن أي رئيس جديد آخر اضطر إلى مواجهة ما واجهته. وفي الواقع حققنا الكثير".

معدل التطعيم كمؤشر نجاح

وأقر بايدن بأخطاء منذ توليه الرئاسة خلفا لدونالد ترامب متحدثا عن "سنة من التحديات ومن التقدم الهائل أيضا". ومن هذه الاخطاء "عدم توقع" شراسة التعطيل الجمهوري لبرنامجه في الكونغرس.

وعلى صعيد النجاحات، أكد أن 75 بالمائة من البالغين الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل في مقابل 1 بالمائة عندما تولى الرئاسة. وشدد الرئيس على "استحداث فرص عمل قياسية" و تحقيق "نمو قياسي"، معرباً عن تفهمه "الاستياء" من الارتفاع المتواصل في الاسعار الذي عزاه إلى مشكلة سلسلة التوريد الناجمة عن الجائحة. وأضاف "سيكون الأمر مؤلما لعدد كبير من الناس" مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس "على أسعار المحروقات والسلع عند البقالين وفي اماكن أخرى".

خيبة أمل

وأكد الرئيس الأميركي أنه يريد انقاذ "أجزاء واسعة" من مشروع إصلاح اجتماعي ضخم قيمته 1750 مليار دولار لم ينجح بتمريره في الكونغرس بسبب معارضة في الصفوف الديموقراطية، لكنه أكد انه لم يستنفد "كل الخيارات" بشأن تسهيل تصويت الأميركيين السود وهم بغالبيتهم ناخبون ديموقراطيون.

وعلى هذا الصعيد أيضا، لم يمرر الكونغرس مشروع التشريع الفدرالي هذا بعد ساعات من المؤتمر الصحافي.

وقال بايدن في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصويت مباشرة "أشعر بخيبة أمل عميقة لعدم مساندة مجلس الشيوخ لديموقراطيتنا. خاب أملي لكن هذا لا يردعني".

هل يخوض بايدن انتخابات 2024؟

وتسلم بايدن بلداً أنهكته جائحة كوفيد-19 وتهزه حركة احتجاج غير مسبوقة على العنصرية، إضافة إلى موجة من الانقسامات أججها الرئيس السابق دونالد ترامب. واعتبر بادين في مؤتمر الصحافي ان البلاد لا تزال بعيدة عن الوحدة التي ينبغي ان تتمتع بها.

ويثير تراجع شعبية بايدن هذا الوضع قلق الديموقراطيين الذين يخشون هزيمة نكراء خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في الخريف المقبل. رغم ذلك تناول بايدن انتخابات العام 2024 مؤكدا انه سيختار مجددا نائبته كامالا هاريس لخوضها إلى جانبه.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة أول يمين دستوري في المستشفى حين كان عمره 30 عاما، أصبح رجل القانون جوزيف روبنيت بايدن لأول مرة نائبا في الكونغرس. لكنها كانت إحدى اللحظات القاسية في حياته: فقبل أسبوعين من ذلك توفيت زوجته وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادثة سيارة. وكلا الابنين بو وهانتر كانا في المستشفى مصابين عندما أدى بايدن اليمين على الانجيل والدستور.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة رجل السياسة الخارجية كسيناتور يمثل ولاية ديلاوير لم يعمل فقط من أجل قضايا ولايته، ولاسيما في السبعينات والثمانينات اكتسب الديمقراطي جو بايدن سمعة كسياسي محنك في الشؤون الخارجية. وفي عام 1979 التقى بالرئيس المصري أنور السادات الذي وقع قبلها بوقت وقصير بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة المنافسة الأولى انتهت بسرعة المحاولة الأولى لشغل أعلى منصب في الدولة قام بها جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في عام 1988. لكن اتهامات بالسرقة الأدبية لاحقته، إذ نقل فقرات بكاملها من خطب سياسيين آخرين دون الإعلان عنها. وعندما طُرحت أسئلة حول إنجازاته في فترة حياته الجامعية، سحب بعد ستة أسابيع فقط ترشحه.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة الظل الطويل للجنة القضائية كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ (1987 حتى 1995) ترأس جو بايدن في 1991 جلسات الاستماع لمرشح المحكمة العليا كلارونس توماس. واتهمت الموظفة أنيتا هيل توماس أمام اللجنة بالتحرش الجنسي، الأمر الذي لم يرد عليه جو بايدن. وفي 2019 قبل ترشحه الرئاسي طلب بايدن العفو عن ذلك ، حسب هيل بطريقة فاترة.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة الترشح للمرة الثانية: نهاية بجائزة ترضية بعد عشرين عاما من ترشحه الأول تقدم بايدن (الأول من اليسار) أمام الديمقراطيين العشرين مجددا كمرشح رئاسي. وفي الأثناء وطد سمعته كسياسي قوي في الشؤون الخارجية وترأس عدة مرات لجنة الشؤون الخارجية وتألق كرجل الوسط يتجاوب أيضا مع الجمهوريين. وفي النهاية بات أوباما ( الرابع من اليسار) رئيسا ليشغل بايدن منصب نائب الرئيس.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة رجل أوباما للشؤون الدولية الرئيس باراك أوباما استعان بنائبه جو بايدن لاسيما في الأشياء التي يتقنها: التحدث مع شركاء خارجيين من أي قارة كانوا. ويُعتبر بايدن أيضا مؤمنا بالتعددية ويقنع الآخرين بها. وخلال السنوات الثمانية كنائب للرئيس التقى بايدن برئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك (الصورة)، وبجميع كبار السياسيين الأوروبيين تقريبا.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة الترشح للمرة الثالثة وتحقيق النجاح عاود جو بادن الكرة في سن الـ 77. وبعد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2019 بات واضحا بأنه سيمثل أمام دونالد ترامب وليس الاشتراكي بيرني ساندرس الذي يكبره بعام. وما ساعده في ذلك هو الأمل في أنه رجل التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين الذي يقدم المشروع المضاد أمام الرئيس الذي يراهن بلا هوادة على الاستقطاب.

جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة وأخيرا في البيت الأبيض ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.



وعن الانسحاب المتسرع من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 عاما، قال بايدين "لم تكن هناك طريقة للانسحاب بسهولة من أفغانستان بعد 20 عاما".

لغط بسبب تصريحات عن روسيا

وتمحور المؤتمر الصحفي بشكل كبير على الأزمة في أوكرانيا حيث تقود الولايات المتحدة الجهود الغربية للتوصل إلى حل دبلوماسي بعد حشد روسيا آلاف الجنود عند حدود جارتها.

وأكد بايدن أنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه حذره من أن روسيا ستواجه "كارثة" في حال غزت أوكرانيا. وتصريحه هذا أثار سيلا من الانتقادات، ما دفع البيت الأبيض إلى إصدار بيان أوضح فيه أنه "إذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيُقابَل برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".

وعن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، قال بايدن إن "الوقت لم يحن بعد للتخلي" عن المفاوضات مع ايران التي تهدف الى إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 مشيراً الى أنه "يتم تحقيق بعض التقدم".

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب)