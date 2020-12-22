 كورونا.. نصائح هامة لممارسة علاقة حميمية سعيدة في زمن الإغلاق | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.12.2020

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ثقافة ومجتمع

كورونا.. نصائح هامة لممارسة علاقة حميمية سعيدة في زمن الإغلاق

أن تعيش علاقة سعيدة ليس أمرا سهلا حتى في الأوقات العادية، فما بالك في زمن كورونا حيث يقل التواصل الاجتماعي وتزداد حالات الضغط النفسي. فكيف يقضي الأزواج أوقاتهم في هذه الفترة العصيبة؟ إليك بعض النصائح.

صورة رمزية

صورة رمزية

هناك أشكال متنوعة من العلاقات، أي مع وجود أطفال أو بدون أطفال، علاقة مستمرة أو متقطعة لظروف عملية، علاقة أحادية أو متعددة. وكل علاقة لها خصائصها وإشكالياتها حسب الظروف والمعطيات التي نشأت فيها.

مختارات

في الأوقات العادية، وبدون أي عوامل خارجية، تتضح معالم كل علاقة وتأخذ ديناميكية بحيث تتضح مكانة كل شخص في العائلة ودوره. ورغم ذلك تقول عالمة النفس وباحثة الجنس ماريكه ديفيته من جامعة ماستريخت بهولندا إنه: "لا يوجد شيء اسمه علاقة اعتيادية". وتولي عالمة النفس وباحثة الجنس ديفيته أهمية خاصة لحقيقة أن كل علاقة هي فريدة من نوعها.

أخبار سارة تأتي من نتائج دراسة من النمسا. فقد أجرت عالمة الاجتماع باربرا روثمولر دراسة استقصائية في النمسا وألمانيا في ربيع وخريف هذا العام وقدمت معلومات حول التغيرات التي طرأت على العلاقات والعلاقات الحميمة أثناء الوباء.74 في المائة من الأزواج الذين شملتهم الدراسة في شهر أبريل/ نيسان عرفت حياتهم الكثير من المرح والاستمتاع بالوقت معا. وفي استطلاع روثمولر الثاني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني كانت النسبة 69 في المائة.

عائلة سعيدة تقضي إجازتها على شاطئ البحر

عائلة سعيدة تقضي إجازتها على شاطئ البحر

فما الذي يقوم به هؤلاء الأزواج للعيش في انسجام تام؟

1. تقبل الوضع الحالي الذي نعيشه
وباء كورونا وإجراءات احتوائه دفعت البعض إلى العمل من المنزل إلى جانب رعاية الأطفال ما يضع الكثير من الناس تحت ضغط غير عادي ويجعلهم يعيشون وضعا استثنائيا له تأثير على العلاقة الزوجية لا محالة. لذلك فقد تقبلت جميع الأطراف أن الحياة انقلبت رأسًا على عقب ويجب أن تجد العلاقة الزوجية طرقا جديدة أيضا لاستمراريتها.

2. توفير الفضاء اللازم لشريك الحياة
بالنسبة للعائلات التي لا تتوفر على مساحة كافية في المنزل، من المهم جدا السهر على إعطاء مساحة أكبر للأزواج لبعضهم البعض. على سبيل المثال، اقترح بعض الأشخاص أن الحل هو المشي لبضع ساعات حتى يمكن لأفراد الأسرة الآخرين أن يعيشوا لحظات بمفردهم.

ممارسة الرياضة مهمة في الأوقات الصعبة

ممارسة الرياضة مهمة في الأوقات الصعبة

3. كسر العادات

عالمة النفس وباحثة الجنس ماريكه ديفيته تنصح: "حان الوقت لتطوير اهتمامات جديدة". مثل القراءة أو ممارسة الرياضة أو الطبخ. فلربما يكون أحد هذه المقترحات ممتعا حقا في ممارسته مع شريك.

4. ممارسة الجنس في فترات التوتر
الدراسة الاستقصائية لعالمة الاجتماع باربرا روثمولر أظهرت أن بعض الأزواج انخفضت رغبتهم الجنسية خلال الإغلاق التام الأول. أما بالنسبة للبعض الآخر فممارسة الجنس كانت وسيلة لنسيان الإجهاد اليومي الذي يعيشونه.

هذا الإجهاد كان متمثلا في مخاوف من فقدان العمل أو الإرهاق من العمل ورعاية الأطفال ما أثر سلبا على حياة الزوجين الجنسية. من ناحية أخرى يرى الكثيرون في هذه الدراسة أن الحياة الحميمية الجسدية لها وظيفة ربط قوية بين الزوجين لا يمكن تجاهلها ببساطة.

5. إعطاء الأسبقية لأولويات جديدة
فكرة الحياة الطبيعية تغيرت من جميع النواحي بسبب الوباء الفتاك، ما يراه البعض فرصة لإعادة ترتيب قائمة الأولويات أيضًا. الصحة تتربع على عرش الأولويات، لذلك يبدل كل شخص في العائلة جهده للحفاظ على صحة العائلة. الأسرة والحياة الزوجية تتمتعان أيضا بمرتبة عالية ولا يمكن التفريط فيهما بسهولة وخاصة في هذه الظرفية التي تفرض علينا التلاحم لمواجهة هذا الوباء.
 

يوليا فيرغين/ ع.اع.

  • Eine Frau fasst sich mit der Hand an den Kopf. (Andrzej Wilusz/Fotolia)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    نظام مناعي في إجازة

    توصل معهد بحثي في مدينة بون الألمانية إلى أن الإجازة أحد أسباب الإصابة بالأمراض. فمن يسافر فيها يكون أكثر عرضة للإصابة بالصداع واضطراب النوم ونزلات البرد. وأشار 22 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنهم أُصيبوا بعوارض غامضة خلال أيام الإجازة. وتوضح الدراسة أن نظام المناعة يدخل هو الآخر في إجازة ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.

  • Mann und Frau sitzen nebeneinander auf dem Sofa. (picture alliance/PhotoAlto)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصيدة للأزواج

    دراسة أخرى للعلاج النفسي كشفت إلى أن أكثر الأوقات التي ينفصل فيها الأزواج في ألمانيا تكون بعد الإجازة الصيفية، فثلث حالات الطلاق تُقدم في هذه الفترة. أما سبب ذلك، فإن الإجازة تكشف عن المشاكل التي يعانيها الأزواج ويكتمونها طويلاً داخل أنفسهم. وبحسب الدراسة فإن النساء أكثر من يتقدم بطلبات الطلاق بعد إجازة الصيف.

  • Zwei Frauen und ein Mann sitzen am Strand in einem Strandkorb. (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    الحرارة سبب للشجار

    وبمناسبة الحديث في الخلاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة تزيد الرغبة في الثأر، ففي دراسة لهم لاحظ باحثون أمريكيون سلوك لاعبي الكرة، فعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تزداد تصرفاتهم غير الأخلاقية. وإذا حدث شجار بين الزوجين خلال الإجازة، فإن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة على الأرجح.

  • Mann und Frau liegen am Strand in Liegestühlen. (haveseen - Fotolia.com)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصدر للغباء

    أكدت دراسة أخرى حقيقة معروفة للكثيرين: الكسل يجعل المرء غبياً. فمن يقضي أيامه بعدم فعل أي شيء، فإنه يتعرض لخطر فقدان 20 بالمائة من نسبة ذكائه، وهو ما توصلت إليه دراسة نفسية بجامعة إيرلانغن الألمانية. وإذا لم يكن للدماغ أي مهام للتفكير، فإنه يدخل في إجازة هو الآخر. أما من يقضون الإجازة بالقيام بأنشطة رياضية فيعودون بنسبة ذكاء أكبر.

  • Eine Frau blickt auf einer Anhöhe über die Stadt Florenz. (picture alliance/Arco Images)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    متلازمة ستندال

    احذر المبالغة في زيارة الأماكن الثقافية. من يبالغ بمشاهدة معالم المدن خلال الإجازة، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"الحساسية المفرطة". اللافت أن ما يُسمى بـ"متلازمة ستندال" أو "متلازمة فلورنسا" تصيب بشكل خاص زائري الوجهات السياحية الإيطالية. وقد شخصت طبيبة نفسية هذه المتلازمة للمرة الأولى هناك. أما أعراضها فهي الشعور بالدوار وارتفاع دقات القلب ونوبات الذعر والهلع.


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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