 كورونا- ميركل مستاءة من الجدل حول تخفيف واسع النطاق للقيود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.04.2020

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كورونا- ميركل مستاءة من الجدل حول تخفيف واسع النطاق للقيود

انتقدت ميركل بحدة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا. فيما أصبحت بافاريا ثالث ولاية تفرض ارتداء الكمامة. كما أعلنت برلين أنها ستتحمل تكاليف معالجة مرضى كورونا الأجانب.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين 15.04.2020

ميركل تنتقد بشدة الجدل الدائر حول تخفيف واسع النطاق للقويد المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أعربت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، عن استيائها الشديد من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى "مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة.

مختارات

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (20 نيسان/ أبريل 2020) من مشاركين في المؤتمر. وأضافت ميركل أنها تشعر بأكبر قدر من القلق من عودة التطورات الجيدة في عدوى كورونا إلى الوراء مرة أخرى، لأن التمسك بقيود المخالطة سيكون من جانب عدد قليل جدا من الناس، وقالت ميركل إن النقاش حول التخفيف ليس مجديا.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت يوم الأربعاء الماضي على السماح للمحلات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد مساحة أرض مبيعاتها عن 800 متر مربع، بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد أسبوعين من الغلق الإجباري بسبب كورونا.

وتختلف تفاصيل إعادة الفتح حسب القطاع الذي ينتمي إليه المحل والولاية التي يقع بها. وسيتم إعادة فتح المدارس في بعض الولايات اليوم، كما سيتم فتحها في الأيام التالية لصفوف الشهادات. وستبقي السلطات الألمانية على القواعد الصارمة الخاصة بالتباعد وعدم المخالطة حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل على الأقل.

الكمامة إلزامية في بافاريا

وفي إطار القواعد الصارمة للحد من انتشار فيرو كورونا في ألمانيا، أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا اليوم الاثنين تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام. وقال زودر، في بيان للحكومة أمام برلمان بافاريا: إنه من المنتظر فرض ارتداء غطاء حماية للفم والأنف، أو ارتداء شال (وشاح) اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأضاف زودر "هذا ما يطلق عليه عموما إلزام بالكمامة". بهذا تصبح بافاريا ثالث ولاية ألمانية بعد سكسونيا ومكلنبورغ-فوربومرن، تطبق الارتداء الإجباري للكمامة.

تحمل تكاليف علاج المرضى الأجانب

من ناحية أخرى أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم تحمل تكاليف علاج الحالات الحرجة لمرضى كورونا من الأجانب. وقبل انعقاد جلسة للمجلس الوزاري المعني بمتابعة أزمة كورونا، قال شبان، في بيان "أوروبا تتماسك في أزمنة الأزمات أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن المستشفيات الألمانية تعالج في أقسام العناية المركزة لديهاأكثر من 200 حالة حرجة لمرضى كورونا لأشخاص ينحدرون من دول أوروبية شريكة لألمانيا. وأضاف شبان أن بلاده مستعدة ولديها القدرة على استقبال المزيد من هؤلاء المرضى "وهذا هو فهمنا للتضامن الأوروبي".

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من المقترحات الخاصة بتحمل الحكومة الألمانية لتكاليف علاج هؤلاء المرضى وجاء فيها أنه جرت العادة أن يتم إعداد فاتورة بتكاليف العلاج وتقديمها للدول التي ينحدر منها المرضى الأجانب، لكن هذا الإجراء لن يتم "وهذا يتعلق فقط بالحالات الطارئة لمرضى كوفيد19-، التي لا تمتلك دول الاتحاد الأوروبي المجاورة طاقات كافية لعلاجها". وقدرت وزارة الصحة هذه التكاليف بما يصل إلى 20 مليون يورو.

ع.ج/ ع.ش (د ب أ)

  • Australischer Flughund mitten im Flug mit ausgebreiteten Flügeln im Tageslicht

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    ليس الكهوف فقط

    ينتشر الخفاش بكثرة، وتستطيع أن تجده تقريبا في كل مكان وفي حالات عديدة معلقا على الأشجار، وأيضا في قمم الجبال، أو مخبأ في شقوق الكهوف. الخفافيش هي الثدييات الأكثر شيوعا على الأرض وتسكن جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وهي تشكل حوالي 20 في المائة من جميع الثدييات. وهو الوحيد من الثدييات القادر على الطيران.

  • Honduran white bat laying in a leaf

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    خفافيش بيضاء

    في المجموع، هناك أكثر من 1100 نوع من الخفافيش، ولكن خمسة أنواع فقط هي بيضاء. هذا النوع، الذي يبلغ طوله حوالي أربعة إلى خمس سنتيمترات، يشار إليه أحيانًا باسم مارشميلو-بف "Marshmallow-Puff" هذا النوع اللطيف غذاؤه الرئيسي هو من ثمار التين عادة.

  • Close up of the face of a ghost bat

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    هل يشرب الدم؟

    على الرغم من أن الخفافيش تعتبر مخلوقات عير محبوبة في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أن ثلاثة أنواع فقط من أنواع الخفاش المتعددة هي من تشرب الدم فعلا. حيث تستخدم هذه الأنواع أسنانها الحادة لمهاجمة الحيوانات ومص دمائها، كما أنها تهاجم الإنسان أحيانا وتنقل العدوى والمرض.

  • A close up of the brown, long-eared bat perched on a branch

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    أعشى الليل؟

    الأذنان الكبيرتان بشكل غريب يحتاجهما الخفاش من أجل تحديد الاتجاهات تماما كـ "السونار". فالخفافيش تصدر موجات صوتية عالية التردد من حناجرهت لا يسمعها البشر دائما، وتقوم برصدها مجددا من أجل تكوين خريطة لمحيطها بدقة شديدة. ويعتمد الخفاش على هذه الميزة للصيد والتحرك لأنه لا يرى بالظلام جيدا.

  • Long-nosed bat feeds on a plant

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    لولا الخفاش لما كان هناك موز أو مانغو أو أفوكادو

    تلعب الخفافيش دورًا مركزيًا في تلقيح النباتات. يعتمد أكثر من 500 نوع من النباتات على الخفافيش لتلقيح أزهارها، بما في ذلك الموز والأفوكادو والمانغو ونبات الأجافه (نبته يستخرج خلاصتها بديلا عن السكر.) بعض الخفافيش طويلة الأنف (كما في الصورة)، لديها ألسنة طويلة للغاية لهذه المهمة.

  • A water bat dancing on the water's surface

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    تعيش طوبلا

    على الرغم من أن الخفافيش تحصل على مولود واحد في السنة، إلا أن معظمها يعيش طويلا مقارنة بغيرها من الثدييات، وتفوق أعمارها 30 عاما، وهو ما يفسر أعدادها مقارنة ببقية الثدييات.. يرى العلماء سبب طول أعمارها في قدرتها الفريدة على تحمل الفيروسات التي يستضيفونها ولا يمرضون بها.

  • Cave full of bats

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    التعايش مع الفيروسات

    بيد ان الخفافيش هي ايضا المضيف الطبيعي للعديد من الفيروسات بما فيها الفيروسات التاجية مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط والسارس الجديد CoV-2. وهنالك جدل حول دورها في فيروس كورونا ( كوفيد19). وبفضل جهاز المناعة الفريد، فإنها تنقل هذه الأمراض الفتاكة إلى أنواع أخرى، ولكن درجة حرارة الجسم العالية والمستويات العالية من الإنترفيرون المضاد للفيروسات تبقيها صحية.

  • A woman makes noise as she directs the bats away

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    حماية بدلا من القضاء!

    وعلى الرغم من أن الخفافيش ترتبط مرارا بالأمراض الخطيرة، فإنها تحتاج إلى الحماية لأنها تؤدي دورا مركزيا في معظم النظم الإيكولوجية. فبدونها مثلا سيزداد عدد البعوض في أفريقيا لدرجة كبيرة، وسيصل وباء الملاريا إلى أبعاد لا يمكن تصورها.


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