كورونا.. ميركل تصف الوضع بالمأساوي وتدعو لإجراءات عاجلة

اعتبرت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها في مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الألمانية اليوم الأربعاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) بأن وضع جائحة كورونا في ألمانيا بأنه مأساوي. وقالت ميركل "لم يفت الأوان بعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح... الذين يحصلون على اللقاح يحمون أنفسهم والآخرين. المخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كاف من الناس".

وسجلت ألمانيا 52826 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، وهو ما يعتبر قفزة بمقدار الثلث مقارنة بالأسبوع الماضي، لتبلغ الإصابات اليومية رقما قياسيا آخر. بينما توفي 294 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 98274. في الوقت الذي تشدد فيه الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها على أوروبا.

وأضافت ميركل، التي تحكم بصفة مؤقتة فيما تجري مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي جرت في 26 سبتمبر/ أيلول، إن هناك حاجة إلى بذل جهد وطني لبدء التوزيع الشامل لجرعات معززة.

ولم يحصل سوى 68 بالمئة من مواطني أكثر دول أوروبا سكانا على اللقاح بالكامل وهو ما يقل عن المتوسط في أوروبا الغربية بسبب الإحجام تقليديا عن التطعيمات، بينما تلقى خمسة في المئة فقط من السكان جرعة معززة.

مشاهدة الفيديو 02:02 كيف ستتعامل ألمانيا مع ارتفاع الإصابات بكورونا مجدداً؟

المطالبة بإيضاحات عاجلة

وطالبت ميركل بإيضاحات عاجلة بشأن سبل التصدي لأعداد الإصابات المتزايدة بكورونا خلال المشاورات المرتقبة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يوم غد الخميس.

وقالت ميركل عبر الفيديو في خطاب أمام الجمعية العامة لرابطة المدن الألمانية في إرفورت إن الوضع الحالي للجائحة مأساوي، وأضافت: "الموجة الرابعة تضرب بلادنا بكامل قوتها"، مشيرة إلى أن المشاورات المقرر إجراؤها الخميس مع رؤساء حكومات الولايات "متأخرة".

وطالبت ميركل بالتحديد بوضع حد أقصى للعبء في المستشفيات، والذي يستلزم عند بلوغه اتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء الجائحة، موضحة أنه بدون الاتفاق على حد أقصى، لن يكون هناك أهمية لمعدل مرضى كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.

وشددت على أن الوضع سيتحول إلى "كارثة" إذا تم التصرف بعد أن تصبح كافة وحدات العناية المركزة ممتلئة.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)