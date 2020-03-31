 كورونا.. مليون إصابة وتعافي 200 ألف و50 ألف وفاة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2020

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أخبار

كورونا.. مليون إصابة وتعافي 200 ألف و50 ألف وفاة

يواصل وباء كوفيد-19 نموّه السريع ليقترب عدد المصابين به من مليون شخص في أنحاء العالم، نصفهم في أوروبا. كما أودى الوباء العالمي بحياة نحو 50 ألف شخص، وسط توقعات بأن تصبح أمريكا البؤرة الجديدة للوباء.

Coronavirus USA Texas Dallas provisorisches Krankenhaus (picture-alliance/AP/The Dallas Morning News)

يبدو أن الولايات المتحدة ستصبح البؤرة الجديدة لتفشي كورونا ولذلك تستعد لـ"أسبوعين أليمين جداً"

تقترب الإصابات بفيروس كورونا المستجد من عتبة المليون في أرجاء العالم، بينها أكثر من 48 ألف حالة وفاة، أحدها لرضيع ذو عشرة أسابيع في الولايات المتحدة.

مختارات

وسجّلت اكثر من 500 ألف إصابة في أوروبا، القارة الأكثر تأثراً، في وقت ترتفع الأرقام في الولايات المتحدة (215 ألفاً). ويبدو أنّ البلاد تتحوّل تدريجياً إلى المركز الجديد للوباء. وفي غياب القدرات الكافية لكشف الإصابات، يرجّح أن تكون هذه الأرقام دون الواقع.

ولا يطغى نطاق الأزمة الواسع على المآسي الفردية. ومثّلت وفاة رضيع في ولاية كونيتيكت الأميركية صدمة بعدما كان الأطفال إلى وقت قريب خارج دائرة الخطر نسبياً.

"أسبوعان أليمان جداً"

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي "سنمر بأسبوعين أليمين جداً جداً". وبحسب تقديرات البيت الأبيض، قد يودي كوفيد-19 بحياة ما بين بين مئة ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ورغم إجراءات العزل التي تشمل نصف سكان العالم، ترتفع أعداد الإصابات والوفيات: بلغ عدد الوفيات نحو 13 ألف في إيطاليا، ونحو 10 آلاف في اسبانيا، وأكثر من خمسة آلاف في الولايات المتحدة وأربعة آلاف في فرنسا.

وتخطت حصيلة الوفيات في كل من هذه الدول الأربع الحصيلة الرسمية في الصين (3318)، حيث كان الفيروس بدأ انتشاره. غير أنّ الأرقام الصينية تثير الشكوك. وترى واشنطن أنّ بكين كذبت وخفضت الحصيلة، وفق تقرير سرّي للاستخبارات الأميركية تناوله عدد من البرلمانيين.

USA Corona-Pandemie | Trump Statement (Reuters/J. Ernst)

يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تتجاوز حصيلة الوفيات جراء الفيروس في أمريكا 100 ألف حالة وفاة

وردّت بكين بأنّ "أفعال وتصرفات بعض السياسيين الأميركيين معيبة وتفتقر إلى الأخلاقيات"، لافتة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تدعم المعطيات الصينية. وصارت الصين في صلب جدال آخر الخميس، بعدما سمحت باستخدام دواء يستند في تكوينه إلى العصارة الصفراء لكبد الدب، في سياق علاج المصابين بكوفيد-19.

أوروبا تصارع الوباء

في أوروبا، أودى الوباء بحياة أكثر من ألف شخص في بلجيكا التي شهدت تضاعفاً لعدد الوفيات في غضون ثلاثة أيام، خصوصاً بسبب احتساب وفيات سجلت في دور للمتقاعدين. غير أنّ العدد الاكبر للوفيات في القارة لا يزال في إسبانيا حيث أعلِن الخميس وفاة 950 مصابا في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة. ويخشى هذا البلد أن يتجاوز عدد المصابين قدرات وحدات العناية المركزة التي تعمل حاليا بأقصى طاقتها.


في إيطاليا، يبدي الجسم الطبي القلق حيال الذين يتعافون ويغادرون المستشفى فور تخطيهم مراحل الخطر مع أنهم لا يزالون حاملين للعدوى. وتخضع الحكومة الإيطالية أيضاً إلى الضغط بغية رفع الإجراءات التقييدية وإنعاش النشاط الاقتصادي المتراجع. وفي غياب لقاحات وعلاج، يشكل العزل الوسيلة الأكثر فاعلية لمكافحة انتشار العدوى. وفرضت هذا الإجراء الأربعاء ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة ودولتا أريتريا وسيراليون، بينما أعلنت ألمانيا وإيطاليا والبرتغال تمديده.

وفي بريطانيا ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 24 في المئة إلى 2921 منذ أمس الأربعاء. وقالت وزارة الصحة إنه حتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت جرينتش اليوم الخميس (الثاني من نيسان/أبريل) تم اختبار 163194 شخصاً كانت نتائج 33718 منهم إيجابية. وأضافت وزارة الصحة: "من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا توفي 2921 للأسف".

Italien Coronavirus | Krankenhaus in Mailand (Reuters/F. Lo Scalzo)

لاتزال إيطاليا المتضرر الأكبر في أوروبا من تفشي فيروس كورونا


وفي ألمانيا تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" 73900 حالة إصابة حتى صباح اليوم الخميس، وذلك بحسب تقيييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يشمل أحدث الأعداد بجميع الولايات.
"أزمة طويلة ومكلفة"
وفي حين تعاني أوروبا في مواجهة الوباء، دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الخميس الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى "إظهار التضامن" و"المضي قدماً" لمواجهة أزمة اقتصادية يبدو أنها ستكون "طويلة ومكلفة". وقال الوزير في مؤتمر صحافي: "لقد حان الوقت لإظهار تضامننا لمواجهة الأزمة"، داعياً دول الشمال والجنوب إلى إيجاد أرضية مشتركة لواجهة الأزمة الناجمة عن انتشار "فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "إذا أردنا أن نكون مؤثرين، فنحن بصراحة نحتاج إلى تنسيق متين"، معرباً عن أمله في التوصل إلى "توافق" في الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء المقبل. كما أشار إلى المقترحات الثلاثة التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات في مجموعة اليورو. ويندرج بالمقام الأول "استخدام آلية الاستقرار الأوروبية دون شروط مفرطة ودون تمييز دولة أو أخرى". وأوضح أن الاقتراحين الآخرين هما "استخدام تسهيلات منح قروض جديدة من قبل بنك الاستثمار الأوروبي وإيجاد نظام مشترك للتأمين ضد البطالة".

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


مختارات

الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

في البداية كان خبراء يقولون إنها غير فعالة في مواجهة كورونا. لكن الكمامات الواقية عادت بقوة لصدارة المشهد بعد إتجاه بعض الدول لجعلها إلزامية. في هذه الجولة المصورة نٌلقي نظرة على الكمامة الواقية حول العالم. (01.04.2020)  

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