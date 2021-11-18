كورونا: معدل انتشار قياسي للإصابات في المانيا

ألمانيا.. قواعد جديدة لمواجهة كورونا وميركل تدعو لجرعات تعزيزية

تتجه ألمانيا نحو إقرار قواعد جديدة موحدة على الصعيد الاتحادي لمواجهة كورونا، منها فرض قاعدة "3 جي"، بينما أكدت ميركل ضرورة توفير الجرعات التعزيزية للراغبين في ذلك، وهو موضوع يدور حوله حاليا الكثير من الجدل في ألمانيا.