كورونا: معدل انتشار قياسي للإصابات في المانيا

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تسجل مناطق عديدة في ألمانيا أعدادَ إصابات متزايدة بفيروس كورونا، هي الأعلى من نوعها منذ بدء الجائحة. والوضع في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا مقلق للغاية.
تتجه ألمانيا نحو إقرار قواعد جديدة موحدة على الصعيد الاتحادي لمواجهة كورونا، منها فرض قاعدة "3 جي"، بينما أكدت ميركل ضرورة توفير الجرعات التعزيزية للراغبين في ذلك، وهو موضوع يدور حوله حاليا الكثير من الجدل في ألمانيا.
في ضوء الجدل المحتدم بألمانيا بشأن إلزامية التطعيم، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن التطعيم الإجباري العام لن يكسر الموجة الحالية المميتة من وباء كورونا، فيما تخشى غالبية سكان ألمانيا من إغلاق جديد.
يواجه أطباء ألمان وفرقهم الطبية تهديدات واعتداءات من معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا. وهو الأمر الذي يضيق أعباء نفسية إضافية على كاهلهم في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإصابة في البلاد.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
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