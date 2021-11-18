 كورونا: معدل انتشار قياسي للإصابات في المانيا | DW الأخبار | DW | 25.11.2021

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كورونا: معدل انتشار قياسي للإصابات في المانيا

تسجل مناطق عديدة في ألمانيا أعدادَ إصابات متزايدة بفيروس كورونا، هي الأعلى من نوعها منذ بدء الجائحة. والوضع في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا مقلق للغاية.

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