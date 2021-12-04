كورونا.. مزيد من التشدد والصرامة في ألمانيا بعد ارتفاع معدل الإصابة

عاود معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا الارتفاع في ألمانيا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 442,7 إصابة، مقابل 442,1 إصابة أمس الجمعة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 64510 حالات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 67125 إصابة. وسجل المعهد 378 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 303 حالات وفاة يوم السبت الماضي. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و116 ألفا و70 حالة. يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون الثاني/ يناير عام 2020.

وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 5,52 حالة أمس الجمعة الماضي. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 15,5 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 102 ألف و946 حالة. وبلغ عدد المتعافين 5 ملايين و58 ألفا و200 شخص.

مشاهدة الفيديو 02:25 جائحة الشتاء في ألمانيا

دول مجاورة لألمانيا مناطق عالية الخطورة

وتشهد ألمانيا المزيد من التشديد فيما يخص قواعد التباعد الصحي والوقاية العامة، وسيقتصر عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها من الفعاليات الكبرى على ما يتراوح بين 30 و50 بالمائة من سعة الأماكن، بموجب القيود. وسيتم السماح بحضور 15 ألف مشاهد بحد أقصى في الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم. وسيتم السماح للملقحين ومن تعافوا من العدوى بدخول المتاجر والمقاهي وحضور الفعاليات الثقافية والترفيهية، طبقا للقواعد الجديدة.

فيما أعلنت ولاية بادن-فورتمبرغ جنوب غربي ألمانيا أنها تستعد لفرض إجراءات أشد صرامة للوقاية من الإصابات بفيروس كورونا، رغم صدور لوائح جديدة على مستوى البلاد لمكافحة الموجة الرابعة من الفيروس.

وسيتعين على مرتادي المطاعم في الولاية إبراز نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا من أجل تناول الطعام داخل المطاعم، حتى إذا تلقوا التطعيم أو تعافوا من كوفيد- 19 طبقا لقواعد من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، حسبما ذكرت مصادر في الحكومة الإقليمية. وسيتم منع غير الملقحين من تناول الطعام داخل المطاعم.

وبموجب القواعد سيتم وضع حد أقصى للتجمعات الكبيرة مثل مباريات كرة القدم عند 750 شخصا، ولن يتم السماح للأماكن التي تستضيف الفعاليات بشغل أكثر من نصف الحد الأقصى لسعتها.

ونظرًا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ستصنف الحكومة الألمانية بولندا وسويسرا كمناطق عالية الخطورة اعتبارًا من يوم غد الأحد، وبحسب توصيات معهد روبرت كوخ فإن أي شخص يدخل إلى ألمانيا من منطقة عالية الخطورة ولم يتم تطعيمه أو تعافيه بشكل كامل يجب أن يبقى في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ولا يمكن التخلص منه إلا باختبار سلبي بعد خمسة أيام من وصوله في أقرب وقت ممكن. كما تم تصنيف ليختنشتاين والأردن وموريشيوس على أنها مناطق عالية الخطورة. في حين تم حذف تايلاند وأوزبكستان وجزر غرينادين في منطقة البحر الكاريبي من هذه القائمة.

ع.أ.ج / ع ج (د ب ا، رويترز، DW)