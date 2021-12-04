كورونا.. مزيد من التشدد والصرامة في ألمانيا بعد ارتفاع معدل الإصابة

عاود معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا الارتفاع في ألمانيا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 442,7 إصابة، مقابل 442,1 إصابة أمس الجمعة.
وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 64510 حالات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 67125 إصابة. وسجل المعهد 378 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 303 حالات وفاة يوم السبت الماضي. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و116 ألفا و70 حالة. يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون الثاني/ يناير عام 2020.
وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 5,52 حالة أمس الجمعة الماضي. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 15,5 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 102 ألف و946 حالة. وبلغ عدد المتعافين 5 ملايين و58 ألفا و200 شخص.
دول مجاورة لألمانيا مناطق عالية الخطورة
وتشهد ألمانيا المزيد من التشديد فيما يخص قواعد التباعد الصحي والوقاية العامة، وسيقتصر عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها من الفعاليات الكبرى على ما يتراوح بين 30 و50 بالمائة من سعة الأماكن، بموجب القيود. وسيتم السماح بحضور 15 ألف مشاهد بحد أقصى في الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم. وسيتم السماح للملقحين ومن تعافوا من العدوى بدخول المتاجر والمقاهي وحضور الفعاليات الثقافية والترفيهية، طبقا للقواعد الجديدة.
فيما أعلنت ولاية بادن-فورتمبرغ جنوب غربي ألمانيا أنها تستعد لفرض إجراءات أشد صرامة للوقاية من الإصابات بفيروس كورونا، رغم صدور لوائح جديدة على مستوى البلاد لمكافحة الموجة الرابعة من الفيروس.
وسيتعين على مرتادي المطاعم في الولاية إبراز نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا من أجل تناول الطعام داخل المطاعم، حتى إذا تلقوا التطعيم أو تعافوا من كوفيد- 19 طبقا لقواعد من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، حسبما ذكرت مصادر في الحكومة الإقليمية. وسيتم منع غير الملقحين من تناول الطعام داخل المطاعم.
وبموجب القواعد سيتم وضع حد أقصى للتجمعات الكبيرة مثل مباريات كرة القدم عند 750 شخصا، ولن يتم السماح للأماكن التي تستضيف الفعاليات بشغل أكثر من نصف الحد الأقصى لسعتها.
ونظرًا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ستصنف الحكومة الألمانية بولندا وسويسرا كمناطق عالية الخطورة اعتبارًا من يوم غد الأحد، وبحسب توصيات معهد روبرت كوخ فإن أي شخص يدخل إلى ألمانيا من منطقة عالية الخطورة ولم يتم تطعيمه أو تعافيه بشكل كامل يجب أن يبقى في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ولا يمكن التخلص منه إلا باختبار سلبي بعد خمسة أيام من وصوله في أقرب وقت ممكن. كما تم تصنيف ليختنشتاين والأردن وموريشيوس على أنها مناطق عالية الخطورة. في حين تم حذف تايلاند وأوزبكستان وجزر غرينادين في منطقة البحر الكاريبي من هذه القائمة.
ع.أ.ج / ع ج (د ب ا، رويترز، DW)
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
حصيلة مؤسفة
بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الإنذار الأخير
على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
قلق على المسنين
في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
.. وعلى الصغار أيضا!
في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
ضغط شديد على أقسام العناية المشددة
هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
معيار جديد لرصد الحالة الوبائية
أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الفيروس في كل مكان
هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
بيتي هو مكتبي
من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أسواق عيد الميلاد
أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة
لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الجرعة الثالثة
أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.