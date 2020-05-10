 كورونا- ما سر الوفيات القليلة رغم الإصابات الكثيرة في روسيا؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2020

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أخبار

كورونا- ما سر الوفيات القليلة رغم الإصابات الكثيرة في روسيا؟

فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا إلى نحو 210 آلاف حالة، بلغ عدد الوفيات حسب المصادر الحكومية ألفي حالة. عدد ينظر إليه على أنه منخفض مقارنة بنسبة الإصابات، فما السبب؟

مستشفى لومونسو في موسكو حيث يتم معالجة المصابين بفيروس كورونا 02.05.2020

عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا وصل إلى نحو 210 آلاف في حين عدد الوفيات لم يصل الألفين!

يعيد ممثلو الحكومة الروسية تسارع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى زيادة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميا. في حين يشكك المنتقدون في أسباب الوفاة المعلنة للمصابين بالفيروس.

وفي هذا السياق يقول سرغي تيمونين، الباحث في المختبر الدولي للسكان والصحة في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو "عندما يموت أحدهم بنوبة قلبية ومصاب بفيروس كورونا المستجد، فإن السبب الرسمي المعلن عنه للوفاة يكون هو النوبة القلبية" ويضيف تيمونين "بكلمات أخرى: ليس كل حالات وفاة المصابين بفيروس كورونا تصنّف على أنها حالات وفاة بفيروس كورونا".

مختارات

اعترف رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين بإصابته بفيروس كورونا، واقترح أن يتولى نائبه الأول رئاسة الوزراء بالإنابة. إصابة ميشوستين تأتي في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات بكورونا في روسيا ليتجاوز المائة ألف. (30.04.2020)

ارتفعت درجة التوتر بين الناتو وخصميه روسيا والصين، إذ اتهم الحلف الدولتين بالترويج لأخبار كاذبة حول مواجهة كورونا. الأمين العام للناتو رد على اتهامات صينية - روسية للحلف بعجزه عن مساعدة الدول الأعضاء. (27.04.2020)

وقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى صباح اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2020) حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، إلى 209688 إصابة محتلة بذلك المرتبة الخامسة عالميا وفق ترتيب الإصابات. 

في المقابل بلغ عدد الوفيات  1915 حالة، أي ما يساوي أقل من 1 بالمائة من عدد المصابين. وهي أقل نسبة بين الدول العشر الأكثر تضررا بالفيروس في العالم. وللمقارنة فإنه في ألمانيا التي تتم الإشارة إلى إدارتها المميزة للأزمة تصل نسبة الوفيات إلى حوالي 4 بالمائة.

ولهذا يشكك الكثير من الروس بالأرقام الرسمية لوفيات كورونا. وتقول الحكومة إن الفضل في ذلك يعود إلى التحرك السريع للسلطات المختصة وتعاملها مع الوباء. وذكر بيانها إنه تمّ إجراء أكثر من 5 ملايين اختبار، لتصبح بذلك روسيا الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الاختبارات. وبهذا يمكن "معرفة المصابين الذين لديهم أعراض بسيطة أو لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، وعزلهم سريعا"، مما يقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس في الفضاء العام وبين المجموعات التي يشكل الفيروس خطراً على حياتها.

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كورونا- روسيا ترقص للتغلب على الحجر الصحي

التحرك السريع وحجر المسنين

ومن الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات لمواجهة انتشار الفيروس بين كبار السن، هو إصدار قرارٍ يطلب ممن يتجاوز الـ 65 عاما البقاء في البيت، الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة الإصابة نسبيا بين هذه الفئة العمرية.

غير أن وسائل إعلام محلية تنتقد عدم الشفافية في تعامل السلطات مع الفيروس خاصة ما يتعلق بالأرقام الرسمية والأسباب المؤدية للوفاة. فمثلا هناك حالات وفاة يعلن رسميا أن سببها التهاب في الرئة رغم أن إصابة المتوفى بوباء كوفيد-19 قد تمّ تأكيده من خلال نتائج الاختبار الإيجابية.

وهو ما حدث مثلا مع الصحافية انستازيا بيتروفا التي توفيت في الـ31 من مارس/ آذار حيث أعلنت السلطات أن سبب وفاتها هو "التهاب في الرئتين". لكنها تراجعت عن ذلك وقالت إن سبب الوفاة هو كوفيد-19 بعد أن تحدثت إحدى صديقات المتوفاة وبشكل علني عن تأكد إصابتها بفيروس كورونا قبل وفاتها بفترة قصيرة.

من ناحية أخرى قدمت منظمة الصحة العالمية بارقة أمل للجهود المستمرة في البلاد لمكافحة الجائحة، مرجحة أن يكون الوباء قد بلغ ذروته في روسيا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب المنظمة في روسيا في مقابلة عبر الهاتف "مازالت الحالات تظهر هناك، لكن معدل الزيادة أصبح مستقرا". وأضافت "نأمل في استقرار حالات الإصابة، بالنظر إلى الأيام القليلة الماضية".

ع.ج/ و. ب (ا ف ب، د ب أ)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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